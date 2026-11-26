Cúp nước ở phường Thới An

Thời gian cúp nước từ 21 giờ, ngày 26.11 đến 5 giờ, ngày 27.11.

Khu vực cúp nước gồm: phường Thới An.

Phường Long Trường

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 27.11 đến 5 giờ, ngày 28.11; từ 22 giờ, ngày 28.11 đến 5 giờ, ngày 29.11.

Khu vực cúp nước gồm: đường số 1, 4, 6, 7, 9; hẻm 1068, 1074, 1086 đường Nguyễn Duy Trinh.

Phường Tân Định

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 26.11 đến 5 giờ, ngày 27.11; từ 22 giờ, ngày 27.11 đến 5 giờ, ngày 28.11; từ 22 giờ, ngày 28.11 đến 5 giờ, ngày 29.11.

Khu vực cúp nước gồm: phường Tân Định.

Phường Thủ Đức

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 26.11 đến 5 giờ, ngày 27.11.

Khu vực cúp nước gồm: khu phố 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

Lịch cúp nước 8 phường ở TP.HCM từ tối nay 26.11 ẢNH: T.N

Phường Hiệp Bình

Thời gian cúp nước từ 0 – 5 giờ, ngày 27.11.

Khu vực cúp nước gồm: khu phố 41, 42, 43.

Phường Bình Đông

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 26.11 đến 5 giờ, ngày 27.11.

Khu vực cúp nước gồm: quốc lộ 50 từ đường Phạm Thế Hiển – Bùi Minh Trực.

Phường Bảy Hiền

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 26.11 đến 5 giờ, ngày 27.11.

Khu vực cúp nước gồm: đường Đồng Đen, Thái Thị Nhạn, Đặng Minh Trứ; đường số 1, 2, 3, 4, 5, 6; đường Ni Sư Huỳnh Liên (số chẵn, từ số 168 – 270); đường Hồng Lạc (số lẻ, từ số 117 – 335); đường Âu Cơ (số chẵn, từ số 626 – 670).

Phường Tân Sơn

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 26.11 đến 5 giờ, ngày 27.11.

Khu vực cúp nước gồm: đường Trường Chinh (số chẵn), Phan Huy Ích, Trần Thị Trọng, Hoàng Bật Đạt, Nguyễn Phúc Chu, Tống Văn Hên, Huỳnh Văn Nghệ (số chẵn) và các hẻm nhánh.