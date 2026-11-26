Cúp nước ở phường Thới An
Thời gian cúp nước từ 21 giờ, ngày 26.11 đến 5 giờ, ngày 27.11.
Khu vực cúp nước gồm: phường Thới An.
Phường Long Trường
Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 27.11 đến 5 giờ, ngày 28.11; từ 22 giờ, ngày 28.11 đến 5 giờ, ngày 29.11.
Khu vực cúp nước gồm: đường số 1, 4, 6, 7, 9; hẻm 1068, 1074, 1086 đường Nguyễn Duy Trinh.
Phường Tân Định
Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 26.11 đến 5 giờ, ngày 27.11; từ 22 giờ, ngày 27.11 đến 5 giờ, ngày 28.11; từ 22 giờ, ngày 28.11 đến 5 giờ, ngày 29.11.
Khu vực cúp nước gồm: phường Tân Định.
Phường Thủ Đức
Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 26.11 đến 5 giờ, ngày 27.11.
Khu vực cúp nước gồm: khu phố 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Phường Hiệp Bình
Thời gian cúp nước từ 0 – 5 giờ, ngày 27.11.
Khu vực cúp nước gồm: khu phố 41, 42, 43.
Phường Bình Đông
Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 26.11 đến 5 giờ, ngày 27.11.
Khu vực cúp nước gồm: quốc lộ 50 từ đường Phạm Thế Hiển – Bùi Minh Trực.
Phường Bảy Hiền
Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 26.11 đến 5 giờ, ngày 27.11.
Khu vực cúp nước gồm: đường Đồng Đen, Thái Thị Nhạn, Đặng Minh Trứ; đường số 1, 2, 3, 4, 5, 6; đường Ni Sư Huỳnh Liên (số chẵn, từ số 168 – 270); đường Hồng Lạc (số lẻ, từ số 117 – 335); đường Âu Cơ (số chẵn, từ số 626 – 670).
Phường Tân Sơn
Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 26.11 đến 5 giờ, ngày 27.11.
Khu vực cúp nước gồm: đường Trường Chinh (số chẵn), Phan Huy Ích, Trần Thị Trọng, Hoàng Bật Đạt, Nguyễn Phúc Chu, Tống Văn Hên, Huỳnh Văn Nghệ (số chẵn) và các hẻm nhánh.
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