Cúp nước ở phường Chợ Lớn

Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn thông báo cúp nước tại khu vực phường Chợ Lớn.

Thời gian cúp nước từ 9 giờ, ngày 9.3 đến 10 giờ 30, ngày 9.3; từ 23 giờ, ngày 11.3 đến 4 giờ, ngày 12.3.

Khu vực cúp nước gồm: đường Ngô Quyền (từ đường Hồng Bàng – Trần Hưng Đạo); đường Trần Hưng Đạo (từ đường Ngô Quyền – Châu Văn Liêm); đường Châu Văn Liêm (từ đường Hải Thượng Lãn Ông – Hồng Bàng); đường Hồng Bàng số lẻ (từ đường Châu Văn Liêm – Nguyễn Tri Phương); đường Nguyễn Trãi (từ đường Ngô Quyền – Châu Văn Liêm); đường Nguyễn Trãi số chẵn (từ đường Nguyễn Tri Phương – Ngô Quyền); đường Nguyễn Tri Phương số lẻ (từ đường An Dương Vương – Nguyễn Trãi); đường Lương Nhữ Học (từ đường Hồng Bàng – Trần Hưng Đạo); đường Triệu Quang Phục (từ đường Hồng Bàng – Trần Hưng Đạo); đường Tản Đà (từ đường Hồng Bàng – Trần Hưng Đạo); đường Lão Tử (từ đường Châu Văn Liêm – Lương Nhữ Học); đường Mạc Thiên Tích, Phù Đổng Thiên Vương, Kỳ Hòa, Nguyễn Án và Phước Hưng và các hẻm thuộc các tuyến đường trên.

Phường Thới An

Công ty cổ phần cấp nước Trung An thông báo cúp nước tại khu vực phường Thới An.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 9.3 đến 5 giờ, ngày 10.3; 22 giờ, ngày 10.3 đến 5 giờ, ngày 11.3; từ 22 giờ, ngày 11.3 đến 5 giờ, ngày 12.3.

Khu vực cúp nước gồm: một phần phường Thới An (phường Thạnh Xuân cũ).

Phường Bình Trị Đông

Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn thông báo cúp nước tại khu vực phường Bình Hưng Hòa, Bình Trị Đông.

Thời gian cúp nước từ 13 – 16 giờ, ngày 10.3.

Khu vực cúp nước gồm: tuyến đường Miếu Gò Xoài và các đường, hẻm nhánh của các tuyến đường trên thuộc khu vực phường Bình Trị Đông.

Lịch cúp nước 8 phường ở TP.HCM từ tối nay đến ngày 13.3

Phường Bình Hưng Hòa

Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn thông báo cúp nước tại khu vực phường Bình Hưng Hòa.

Thời gian cúp nước từ từ 13 – 16 giờ, ngày 10.3.

Khu vực cúp nước gồm: tuyến đường Miếu Gò Xoài và các đường, hẻm nhánh.

Từ 22 giờ, ngày 12.3 đến 5 giờ, ngày 13.3.

Khu vực cúp nước gồm: tuyến đường số 2, 3, 4, 5, 8, 11, 12, 13, 15, 16; tuyến đường Tân Kỳ Tân Quý (từ hẻm 540 đến Kênh Nước Đen); tuyến đường 26 Tháng 3 (bên dãy số lẻ); tuyến đường Hương Lộ 3; tuyến đường Kênh Nước Đen (từ Tân Kỳ Tân Quý đến Kênh Tham Lương); các tuyến đường thuộc khu nhà ở Đất Việt; các tuyến hẻm đường Phạm Đăng Giảng (dãy số lẻ từ quốc lộ 1A đến Lê Trọng Tấn) và các hẻm nhánh của các tuyến hẻm trên thuộc khu vực phường Bình Hưng Hòa.

Phường Bình Đông

Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn thông báo cúp nước tại khu vực phường Bình Đông.

Thời gian cúp nước từ 9 giờ 30 – 12 giờ, ngày 10.3.

Khu vực cúp nước gồm: dãy số lẻ đường quốc lộ 50 (từ đường Phạm Thế Hiển đến Bùi Minh Trực) và các hẻm nhánh; đường Phạm Thế Hiển (từ cầu Nhị Thiên Đường đến Bông Sao); dãy số chẵn Bùi Minh Trực (quốc lộ 50 - 1917 Phạm Thế Hiển); đường Hoàng Minh Đạo.

Từ 14 – 16 giờ, ngày 11.3.

Khu vực cúp nước gồm: khu dân cư Sài Gòn Res; khu dân cư Phú Lợi.

Phường Chợ Quán

Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn thông báo cúp nước tại khu vực phường Chợ Quán.

Thời gian cúp nước từ 23 giờ, ngày 12.3 đến 4 giờ, ngày 13.3.

Khu vực cúp nước gồm: đường Cao Đạt, đường Huỳnh Mẫn Đạt số chẵn (từ đường Nguyễn Trãi – Võ Văn Kiệt); đường Võ Văn Kiệt (đường Nguyễn Văn Cừ - Huỳnh Mẫn Đạt); đường Nguyễn Văn Cừ (đường Trần Hưng Đạo – Võ Văn Kiệt); đường Nguyễn Biểu (từ đường Trần Hưng Đạo – Võ Văn Kiệt); đường Trần Hưng Đạo số lẻ (từ đường Nguyễn Văn Cừ - Huỳnh Mẫn Đạt); đường Trần Hưng Đạo số chẵn (từ đường Trần Bình Trọng - Huỳnh Mẫn Đạt); đường Trần Bình Trọng (từ đường Trần Hưng Đạo – Võ Văn Kiệt); đường Trần Bình Trọng (số lẻ) từ đường Nguyễn Trãi – Trần Hưng Đạo; đường Nguyễn Trãi số lẻ (từ đường Trần Bình Trọng – Huỳnh Mẫn Đạt); đường Phan Văn Trị (từ đường Lê Hồng Phong – Huỳnh Mẫn Đạt); đường Lê Hồng Phong (từ đường Nguyễn Trãi – Trần Hưng Đạo).

Phường Hiệp Bình, Tam Bình

Công ty cổ phần cấp nước Thủ Đức thông báo cúp nước tại khu vực phường Hiệp Bình, Tam Bình.

Thời gian cúp nước từ 0 – 5 giờ, ngày 11.3.

Khu vực cúp nước gồm: khu phố: 66, 71, 72 (phường Hiệp Bình); khu phố: 64. 65, 66 (phường Tam Bình).