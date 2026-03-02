Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

Lịch cúp nước 9 phường ở TP.HCM từ tối nay đến ngày 5.3

Phạm Hữu
Phạm Hữu
02/03/2026 16:29 GMT+7

Từ tối nay 2.3 đến ngày 5.3, có 9 phường ở TP.HCM cúp nước để thực hiện công tác bảo dưỡng, bảo trì hệ thống đường ống nước.

Cúp nước ở phường Chợ Lớn

Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn thông báo cúp nước tại khu vực phường Chợ Lớn.

Thời gian cúp nước từ: 10 – 11 giờ 30, ngày 3.3.

Khu vực cúp nước gồm: đường Nguyễn Thị Nhỏ (Hồng Bàng - Nguyễn Chí Thanh), Nguyễn Chí Thanh (Nguyễn Thị Nhỏ - Đỗ Ngọc Thạnh), Đỗ Ngọc Thạnh (Nguyễn Chí Thanh - Hồng Bàng), Hồng Bàng (Đỗ Ngọc Thạnh - Nguyễn Thị Nhỏ), Võ Trường Toản (Hồng Bàng - Nguyễn Chí Thanh), Hà Tôn Quyền (Hồng Bàng - Nguyễn Chí Thanh), Tạ Uyên (Hồng Bàng - Nguyễn Chí Thanh), Dương Tử Giang (Hồng Bàng - Nguyễn Chí Thanh), Đỗ Ngọc Thạnh (Hồng Bàng - Nguyễn Chí Thanh), Tân Thành (Đỗ Ngọc Thạnh - Nguyễn Thị Nhỏ), Phạm Hữu Chí (Đỗ Ngọc Thạnh - Nguyễn Thị Nhỏ), Tân Hưng (Dương Tử Giang - Thuận Kiểu).

Phường Bình Tân

Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn thông báo cúp nước tại khu vực phường Bình Tân.

Thời gian cúp nước từ: 10 – 11 giờ, ngày 3.3.

Khu vực cúp nước gồm: tuyến đường số 6, 8, 10; tuyến quốc lộ 1A (từ cầu Bình Thuận đến đường số 6); tuyến hẻm 118 Liên Khu 5 – 6; tuyến đường Cây Cám và các đường hẻm nhánh.

Phường An Lạc

Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn thông báo cúp nước tại khu vực phường An Lạc.

Thời gian cúp nước từ: 9 giờ 30 – 16 giờ, ngày 3.3; từ 9 giờ 30 – 16 giờ, ngày 4.3.

Khu vực cúp nước gồm: tuyến đường Hồ Học Lãm (từ Võ Văn Kiệt đến chung cư Ehome 3); các tuyến đường thuộc khu dân cư Hương Lộ 5 và các hẻm nhánh của các tuyến đường trên thuộc khu vực phường An Lạc.

Lịch cúp nước 9 phường ở TP.HCM từ tối nay đến ngày 5.3 - Ảnh 1.

Lịch cúp nước 9 phường ở TP.HCM từ tối nay đến ngày 5.3

Phường Phú Định, Bình Đông

Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn thông báo cúp nước tại khu vực phường Phú Định, Bình Đông.

Thời gian cúp nước từ: 22 giờ, ngày 2.3 đến 5 giờ, ngày 3.3.

Khu vực cúp nước gồm: đường Tạ Quang Bửu (từ cầu Tạ Quang Bửu đến hẻm 2385 Phạm Thế Hiển); đường quốc lộ 50 (từ Bùi Minh Trực đến A30/5 quốc lộ 50); dãy số lẻ đường Bùi Minh Trực; đường Bông Sao, Hoài Thanh, Cây Sung, Ngô Sỹ Liên.

Phường Thạnh Mỹ Tây

Công ty cổ phần cấp nước Gia Định thông báo cúp nước tại khu vực phường Thạnh Mỹ Tây.

Thời gian cúp nước từ: 22 giờ, ngày 4.2 đến 5 giờ, ngày 5.2.

Khu vực cúp nước gồm: mặt tiền và các hẻm từ số 1A - 55 đường Nguyễn Văn Lạc; mặt tiền và các hẻm từ số 1 - 105 đường Ngô Tất Tố; mặt tiền và các hẻm từ số 66 - 316 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh; mặt tiền và các hẻm từ số 486 đến số 550 đường Điện Biên Phủ, phường Thạnh Mỹ Tây.

Phường Cầu Kiệu

Công ty cổ phần cấp nước Gia Định thông báo cúp nước tại khu vực phường Cầu Kiệu.

Thời gian cúp nước từ: 0 – 5 giờ, ngày 5.2.

Khu vực cúp nước gồm: đường Nguyễn Đình Chính, đoạn từ Trần Huy Liệu đến Nguyễn Trọng Tuyển và các hẻm, phường Cầu Kiệu.

Phường Thủ Đức

Công ty cổ phần cấp nước Thủ Đức thông báo cúp nước tại khu vực phường Thủ Đức.

Thời gian cúp nước từ: 22 giờ, ngày 3.3 đến 5 giờ, ngày 4.3.

Khu vực cúp nước gồm: khu phố 14, 15, 16, 17, 28, 29, 30, 31.

Phường Cát Lái

Công ty cổ phần cấp nước Thủ Đức thông báo cúp nước tại khu vực phường Cát Lái.

Thời gian cúp nước từ: 9 – 11 giờ, ngày 4.3.

Khu vực cúp nước gồm: chung cư Define lô Z2 đường 61-TML.

Tin liên quan

Lịch cúp nước 8 phường ở TP.HCM từ tối nay đến hết tháng 2

Lịch cúp nước 8 phường ở TP.HCM từ tối nay đến hết tháng 2

Từ tối nay 26.2 đến ngày 28.2, có 8 phường ở TP.HCM cúp nước để thực hiện công tác bảo dưỡng, bảo trì hệ thống đường ống nước.

Lịch cúp nước 13 phường ở TP.HCM từ tối nay đến ngày 6.2

Khám phá thêm chủ đề

cúp nước lịch cúp nước ở TP.HCM Đồng hồ nước thiết bị cấp nước đóng tiền nước hóa đơn tiền nước
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận