Cúp nước ở phường Chợ Lớn

Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn thông báo cúp nước tại khu vực phường Chợ Lớn.

Thời gian cúp nước từ: 10 – 11 giờ 30, ngày 3.3.

Khu vực cúp nước gồm: đường Nguyễn Thị Nhỏ (Hồng Bàng - Nguyễn Chí Thanh), Nguyễn Chí Thanh (Nguyễn Thị Nhỏ - Đỗ Ngọc Thạnh), Đỗ Ngọc Thạnh (Nguyễn Chí Thanh - Hồng Bàng), Hồng Bàng (Đỗ Ngọc Thạnh - Nguyễn Thị Nhỏ), Võ Trường Toản (Hồng Bàng - Nguyễn Chí Thanh), Hà Tôn Quyền (Hồng Bàng - Nguyễn Chí Thanh), Tạ Uyên (Hồng Bàng - Nguyễn Chí Thanh), Dương Tử Giang (Hồng Bàng - Nguyễn Chí Thanh), Đỗ Ngọc Thạnh (Hồng Bàng - Nguyễn Chí Thanh), Tân Thành (Đỗ Ngọc Thạnh - Nguyễn Thị Nhỏ), Phạm Hữu Chí (Đỗ Ngọc Thạnh - Nguyễn Thị Nhỏ), Tân Hưng (Dương Tử Giang - Thuận Kiểu).

Phường Bình Tân

Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn thông báo cúp nước tại khu vực phường Bình Tân.

Thời gian cúp nước từ: 10 – 11 giờ, ngày 3.3.

Khu vực cúp nước gồm: tuyến đường số 6, 8, 10; tuyến quốc lộ 1A (từ cầu Bình Thuận đến đường số 6); tuyến hẻm 118 Liên Khu 5 – 6; tuyến đường Cây Cám và các đường hẻm nhánh.

Phường An Lạc

Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn thông báo cúp nước tại khu vực phường An Lạc.

Thời gian cúp nước từ: 9 giờ 30 – 16 giờ, ngày 3.3; từ 9 giờ 30 – 16 giờ, ngày 4.3.

Khu vực cúp nước gồm: tuyến đường Hồ Học Lãm (từ Võ Văn Kiệt đến chung cư Ehome 3); các tuyến đường thuộc khu dân cư Hương Lộ 5 và các hẻm nhánh của các tuyến đường trên thuộc khu vực phường An Lạc.

Lịch cúp nước 9 phường ở TP.HCM từ tối nay đến ngày 5.3

Phường Phú Định, Bình Đông

Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn thông báo cúp nước tại khu vực phường Phú Định, Bình Đông.

Thời gian cúp nước từ: 22 giờ, ngày 2.3 đến 5 giờ, ngày 3.3.

Khu vực cúp nước gồm: đường Tạ Quang Bửu (từ cầu Tạ Quang Bửu đến hẻm 2385 Phạm Thế Hiển); đường quốc lộ 50 (từ Bùi Minh Trực đến A30/5 quốc lộ 50); dãy số lẻ đường Bùi Minh Trực; đường Bông Sao, Hoài Thanh, Cây Sung, Ngô Sỹ Liên.

Phường Thạnh Mỹ Tây

Công ty cổ phần cấp nước Gia Định thông báo cúp nước tại khu vực phường Thạnh Mỹ Tây.

Thời gian cúp nước từ: 22 giờ, ngày 4.2 đến 5 giờ, ngày 5.2.

Khu vực cúp nước gồm: mặt tiền và các hẻm từ số 1A - 55 đường Nguyễn Văn Lạc; mặt tiền và các hẻm từ số 1 - 105 đường Ngô Tất Tố; mặt tiền và các hẻm từ số 66 - 316 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh; mặt tiền và các hẻm từ số 486 đến số 550 đường Điện Biên Phủ, phường Thạnh Mỹ Tây.

Phường Cầu Kiệu

Công ty cổ phần cấp nước Gia Định thông báo cúp nước tại khu vực phường Cầu Kiệu.

Thời gian cúp nước từ: 0 – 5 giờ, ngày 5.2.

Khu vực cúp nước gồm: đường Nguyễn Đình Chính, đoạn từ Trần Huy Liệu đến Nguyễn Trọng Tuyển và các hẻm, phường Cầu Kiệu.

Phường Thủ Đức

Công ty cổ phần cấp nước Thủ Đức thông báo cúp nước tại khu vực phường Thủ Đức.

Thời gian cúp nước từ: 22 giờ, ngày 3.3 đến 5 giờ, ngày 4.3.

Khu vực cúp nước gồm: khu phố 14, 15, 16, 17, 28, 29, 30, 31.

Phường Cát Lái

Công ty cổ phần cấp nước Thủ Đức thông báo cúp nước tại khu vực phường Cát Lái.

Thời gian cúp nước từ: 9 – 11 giờ, ngày 4.3.

Khu vực cúp nước gồm: chung cư Define lô Z2 đường 61-TML.