Cúp nước ở phường Tân Sơn Hòa

Công ty cổ phần cấp nước Tân Hòa thông báo cúp nước tại khu vực phường Tân Sơn Hòa

Thời gian cúp nước từ 23 giờ 30, ngày 26.2 đến 5 giờ, ngày 27.2.

Khu vực cúp nước gồm: đường Hoàng Văn Thụ (số lẻ), Lê Văn Sỹ (số lẻ), Phạm Văn Hai (số chẵn), Bùi Thị Xuân, Nguyễn Trọng Tuyển, Ngô Thị Thu Minh, Tân Sơn Hòa, Đinh Điền, Dương Vân Nga, Nguyễn Thanh Tuyền và các hẻm nhánh.

Phường Tân Sơn Nhì

Công ty cổ phần cấp nước Tân Hòa thông báo cúp nước tại khu vực phường Tân Sơn Nhì.

Thời gian cúp nước từ 23 giờ 30, ngày 27.2 đến 5 giờ, ngày 28.2.

Khu vực cúp nước gồm: đường Tân Sơn Nhì (số lẻ) từ Diệp Minh Châu đến Trường Chinh, đường Trường Chinh (số lẻ) từ Tân Sơn Nhì đến Âu Cơ, đường Âu Cơ (số lẻ) từ Trường Chinh đến Trần Tấn, hẻm 91 Trần Tấn và các hẻm nhánh; đường Diệp Minh Châu (số lẻ) từ số 1 - 27, đường Nguyễn Văn Săng và các hẻm nhánh.

Phường Bình Tiên

Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn thông báo cúp nước tại khu vực phường Bình Tiên.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 26.2 đến 5 giờ, ngày 27.2.

Khu vực cúp nước gồm: toàn bộ phường Bình Tiên

Lịch cúp nước 8 phường ở TP.HCM từ tối nay đến hết tháng 2

Phường Phú Định, Bình Đông

Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn thông báo cúp nước tại khu vực phường Phú Định, Bình Đông.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 27.2 đến 5 giờ, ngày 28.2.

Khu vực cúp nước gồm: đường Phạm Thế Hiển (từ Bông Sao đến cầu Bà Tàng); dãy số lẻ đường Tùng Thiện Vương (từ Bông Sao đến Nguyễn Duy); đường Cao Xuân Dục, Phong Phú, Xóm Củi, Bông Sao, Hoàng Minh Đạo; dãy số chẵn đường Bùi Minh Trực; đường Quốc Lộ 50 (từ Phạm Thế Hiền đến Bùi Minh Trực).

Phường Tân Tạo, An Lạc, Bình Trị Đông

Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn thông báo cúp nước tại khu vực phường Tân Tạo, An Lạc, Bình Trị Đông.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 26.2 đến 5 giờ, ngày 27.2.

Khu vực cúp nước gồm: tuyến đường Tỉnh Lộ 10 (hai bên); tuyến đường Bia Truyền Thống, Bông Sen, Lê Đình Cẩn, Chiến Lược; tuyến đường Mã Lò (từ Tỉnh Lộ 10 đến Hương Lộ 2); tuyến đường số 40, đường số 38A; tuyến đường Tên Lửa, đường số 4 và các tuyến đường, hẻm nhánh phụ thuộc của các tuyến đường trên.