Cúp nước ở phường Tân Hưng

Công ty cổ phần cấp nước Nhà Bè thông báo cúp nước tại khu vực phường Tân Hưng.

Thời gian cúp nước từ 23 giờ, ngày 3.2 đến 4 giờ, ngày 4.2.

Khu vực cúp nước gồm: đường số 10, 12, 14, 16, 17, 19, 21, 23, 25, 25A, 27; đường số 37, 3, 41, 43, 45, 47 (từ đường Mai Văn Vĩnh đến đường số 14); toàn bộ đường Mai Văn Vĩnh.

Phường Bình Thạnh

Công ty cổ phần cấp nước Gia Định thông báo cúp nước tại khu vực phường Bình Thạnh.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 3.2 đến 4 giờ, ngày 4.2.

Khu vực cúp nước gồm: toàn bộ phường Bình Thạnh.

Từ 22 giờ, ngày 4.2 đến 4 giờ, ngày 5.2.

Khu vực cúp nước gồm: mặt tiền và các hẻm từ số 4 - 36 đường Đinh Bộ Lĩnh; mặt tiền và các hẻm từ số 2 - 68 đường Bạch Đằng; mặt tiền và các hẻm từ số 301 - 407 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Bình Thạnh.

Phường Vườn Lài

Công ty cổ phần cấp nước Phú Hòa Tân thông báo cúp nước tại khu vực phường Vườn Lài.

Thời gian cúp nước từ 1 - 4 giờ, ngày 4.2.

Khu vực cúp nước gồm: đường Hùng Vương (đoạn từ đường Hồ Thị Kỷ đến Lê Hồng Phong); đường Lê Hồng Phong, Hồ Thị Kỷ - lề số lẻ (đoạn từ đường Hùng Vương đến Lý Thái Tổ); đường Lý Thái Tổ (đoạn từ đường Hồ Thị Kỷ đến Lê Hồng Phong) và hẻm liên quan.

Từ 1 – 4 giờ, ngày 6.2.

Khu vực cúp nước gồm: đường Cao Thắng - lề số lẻ, Trần Minh Quyền (đoạn từ đường Điện Biên Phủ đến Ba Tháng Hai); đường Điện Biên Phủ, Ba Tháng Hai (đoạn từ đường Cao Thắng đến Trần Minh Quyền) và hẻm liên quan.

Lịch cúp nước 13 phường ở TP.HCM từ tối nay đến ngày 6.2

Phường Hòa Hưng

Công ty cổ phần cấp nước Phú Hòa Tân thông báo cúp nước tại khu vực phường Hòa Hưng.

Thời gian cúp nước từ 1 – 4 giờ, ngày 5.2.

Khu vực cúp nước gồm: đường Tô Hiến Thành (đoạn từ đường Hồ Bá Kiện đến Đồng Nai) và hẻm liên quan; đường Hồ Bá Kiện - lề số lẻ, Nguyễn Giản Thanh (đoạn từ đường Tô Hiến Thành đến Trường Sơn) và hẻm liên quan.

Phường Bình Thới

Công ty cổ phần cấp nước Phú Hòa Tân thông báo cúp nước tại khu vực phường Bình Thới.

Thời gian cúp nước từ 0 – 4 giờ, ngày 3.2.

Khu vực cúp nước gồm: đường Bình Thới, Hàn Hải Nguyên, Xóm Đất (đoạn từ đường Minh Phụng đến Lạc Long Quân); đường Lạc Long Quân, Minh Phụng (đoạn từ đường Bình Thới đến Hàn Hải Nguyên) và các hẻm liên quan.

Từ 0 – 4 giờ, ngày 4.2.

Khu vực cúp nước gồm: đường Lạc Long Quân (đoạn từ đường Hòa Bình đến trước số 109 đường Lạc Long Quân); đường Hòa Bình (đoạn từ đường Lạc Long Quân đến Kênh Tân Hóa) và hẻm liên quan.

Phường Xuân Hòa

Công ty cổ phần cấp nước Bến Thành thông báo cúp nước tại khu vực phường Xuân Hòa.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 3.2 đến 5 giờ, ngày 4.2.

Khu vực cúp nước gồm: toàn bộ phường Xuân Hòa.

Phường Tân Định

Công ty cổ phần cấp nước Bến Thành thông báo cúp nước tại khu vực phường Tân Định.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 4.2 đến 5 giờ, ngày 5.2.

Khu vực cúp nước gồm: toàn bộ phường Tân Định.

Phường Sài Gòn

Công ty cổ phần cấp nước Bến Thành thông báo cúp nước tại khu vực phường Sài Gòn.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 5.2 đến 5 giờ, ngày 6.2.

Khu vực cúp nước gồm: toàn bộ phường Sài Gòn.

Phường Nhiêu Lộc, Bàn Cờ

Công ty cổ phần cấp nước Bến Thành thông báo cúp nước tại khu vực phường Nhiêu Lộc, Bàn Cờ.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 3.2 đến 5 giờ, ngày 4.2.

Khu vực cúp nước gồm: toàn bộ phường Nhiêu Lộc, Bàn Cờ.

Phường Bình Hưng Hòa

Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn thông báo cúp nước tại khu vực phường Bình Hưng Hòa.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 3.2 đến 5 giờ, ngày 4.2.

Khu vực cúp nước gồm: tuyến hẻm 37 đường 26 Tháng 3; tuyến hẻm 435 đường Bình Long và các hẻm nhánh.

Phường Bình Trị Đông

Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn thông báo cúp nước tại khu vực phường Bình Trị Đông.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 3.2 đến 5 giờ, ngày 4.2.

Khu vực cúp nước gồm: tuyến hẻm 588 đường Tỉnh Lộ 10; tuyến hẻm 66 Mã Lò; tuyến hẻm 385 Chiến Lược; tuyến hẻm 338, 286, 344, 350 đường Chiến Lược và các hẻm nhánh của các tuyến hẻm trên thuộc khu vực phường Bình Trị Đông.

Phường Bình Tân

Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn thông báo cúp nước tại khu vực phường Bình Tân.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 4.2 đến 5 giờ, ngày 5.2.

Khu vực cúp nước gồm: Tuyến đường số 1 và các hẻm nhánh; tuyến hẻm 25 đường Nguyễn Triệu Luật và các hẻm nhánh thuộc khu vực phường Bình Tân.