Lịch sử World Cup đang mời gọi những đội nào?

Những anh hào mới của bóng đá châu Á?

Giai đoạn thứ 4 của vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á sẽ bắt đầu vào ngày 8.10, với 6 đội bóng tranh nhau 2 suất dự VCK, theo thể thức thi đấu vòng tròn một lượt. Đó là các đội Qatar, UAE, Oman thuộc bảng A (thi đấu tại Qatar) và Ả Rập Xê Út, Iraq, Indonesia thuộc bảng B (thi đấu tại Ả Rập Xê Út). Chỉ có 3 lượt trận, diễn ra trong các ngày 8, 11 và 14.10. Hai đội đầu bảng sẽ vào thẳng VCK, hai đội nhì bảng sau đó sẽ gặp nhau để tranh quyền vào vòng play-off cuối cùng (vòng này có 6 đội bóng gồm 2 đội CONCACAF và 1 đội từ mỗi khu vực châu Á, châu Phi, châu Đại dương, Nam Mỹ, tranh nhau 2 chiếc vé vớt cuối cùng).

Đội tuyển Cape Verde đang viết câu chuyện cổ tích ở vòng loại châu Phi khi tiến gần đến tấm vé tham dự World Cup 2026 ẢNH: REUTERS

Không tính thời kỳ còn là thuộc địa của Hà Lan, thì đây là cơ hội lịch sử để đội tuyển Indonesia lần đầu tiên đoạt vé dự VCK World Cup, đồng nghĩa với sự xuất hiện lần đầu tiên của một đội bóng Đông Nam Á ở đấu trường World Cup. Trước đây, Indonesia từng xuất hiện tại World Cup 1938 với tên gọi Dutch East Indies (tạm dịch là Đông Ấn thuộc Hà Lan). Ngoài Indonesia thì Oman cũng đang đứng trước cơ hội tương tự. Chỉ cần không rơi xuống chót bảng thì hy vọng tham dự World Cup 2026 vẫn chưa khép lại với 2 đội này.

Sau 3 giai đoạn đã qua của vòng loại này, châu Á đã phát xong 6 chiếc vé đầu tiên tham dự World Cup 2026, với chi tiết đáng lưu ý là sự xuất hiện của 2 đội lần đầu tiên xuất hiện ở đấu trường World Cup: Uzbekistan và Jordan.

Làn gió mới khắp nơi

Không chỉ châu Á, làn gió mới còn đang thổi lên ở khắp nơi tại vòng loại World Cup 2026. Xin đừng cho rằng đây hoàn toàn là hệ quả của việc mở rộng đấu trường World Cup từ 32 lên 48 đội. Bất quá, đấy chỉ là một phần nguyên nhân. Trong suốt lịch sử, chưa bao giờ đấu trường World Cup lại không giới thiệu tân binh mỗi khi vũ hội bóng đá toàn cầu này khai diễn, nhưng số đội bóng mới thường rất ít. Chỉ có 5 đội bóng mới xuất hiện trong 4 kỳ World Cup gần đây nhất. Năm nay, Jordan và Uzbekistan đã chính thức lấy vé, như vừa nêu. Và điều đáng nói là họ đã đứng trên những thế lực truyền thống trong khu vực, như Iraq, Qatar, UAE.

Ở châu Phi, có một đội bóng rất "lạ" đang bay bổng, đã nắm đến 90% khả năng có vé vào thẳng VCK World Cup 2026. Đó là Cape Verde - đội đang dẫn đầu bảng D, hơn Cameroon đến 4 điểm khi cuộc đua chỉ còn 2 loạt trận. Ngoài Cape Verde còn có 2 đội bóng khác đang hy vọng làm nên lịch sử ở vòng loại này, với những mức độ khác nhau. Đó là Benin và Gabon. Benin đang tạm xếp trên Nam Phi, còn Gabon chỉ kém Bờ Biển Ngà 1 điểm. Tất cả đều còn 2 trận, đội mạnh nào sẩy chân là khó có dịp gượng dậy.

Tại khu vực CONCACAF, hãy đặc biệt lưu ý đội Suriname - quê hương của không biết bao nhiêu huyền thoại Hà Lan, như Ruud Gullit, Frank Rijkaard, Clarence Seedorf, Edgar Davids. Đất nước Nam Mỹ (nhưng chơi bóng ở vùng CONCACAF) này đang dẫn đầu bảng trong vòng loại của họ, tràn đầy hy vọng đoạt vé dự VCK World Cup 2026. Guatemala, Curacao và Bermuda là các đội khác cũng đang âm thầm chờ đợi cơ hội làm nên lịch sử ở khu vực này.