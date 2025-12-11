Lịch thi đấu bán kết cực đẹp của U.23 Việt Nam: Đá mấy giờ, gặp đội nào?

U.23 Việt Nam chờ đối thủ ở bán kết

U.23 Việt Nam đã khép lại vòng bảng SEA Games 33 với thành tích toàn thắng, khi đánh bại U.23 Malaysia với tỷ số 2-0. Hai bàn thắng của Hiểu Minh và Minh Phúc đã giúp thầy trò HLV Kim Sang-sik giành trọn vẹn 6 điểm, ghi 4 bàn và chỉ 1 lần để lọt lưới.

Như vậy, U.23 Việt Nam đã có kỳ SEA Games thứ 4 liên tiếp đoạt vé vào bán kết. Đối thủ của thầy trò HLV Kim Sang-sik đang được xác định, trong khi chờ đợi các trận còn lại ở bảng A và C kết thúc.

U.23 Thái Lan đoạt ngôi nhất bảng A, U.23 Việt Nam nhất bảng B, còn U.23 Philippines nhất bảng C. Đội nhì xuất sắc nhất vẫn chưa xác định được.

U.23 Việt Nam đoạt vé vào bán kết ẢNH: NHẬT THỊNH

Tuy nhiên, theo nhánh đấu của ban tổ chức SEA Games 33, nếu đoạt ngôi nhất bảng, U.23 Thái Lan sẽ được ưu tiên gặp đội nhì xuất sắc nhất. Ngôi nhất bảng A đã thuộc về đội bóng xứ chùa vàng, đồng nghĩa U.23 Thái Lan sẽ gặp đội nhì tốt nhất, còn hai đội nhất B và C đối đầu nhau.

Như vậy, đối thủ của U.23 Việt Nam (nhất bảng B) là U.23 Philippines (nhất bảng C). Trận đấu diễn ra lúc 15 giờ 30 ngày 15.12 trên sân Rajamangala, TP.Bangkok, Thái Lan.

Tấm vé vào bán kết của U.23 Philippines là thành tích bất ngờ, vì vốn dĩ đội tuyển trẻ có biệt danh "The Azkals" không giàu thành tích ở sân chơi Đông Nam Á.

Dù vây, với lực lượng nhập tịch đông đảo gồm 13 cầu thủ đang chơi tại nước ngoài, như thủ môn Nicholas Guimarães (ĐH Juntendo, Nhật Bản), các hậu vệ Isaiah Alakiu (Brighton & Hove Albion, Anh), Gabriel Guimarães (Ichikawa, Nhật Bản), Santiago Rublico (Alcorcon, Tây Ban Nha), John Lucero (Kanachaburi Power, Thái Lan), các tiền vệ Stavros Charalampous (ĐH California Baptist, Mỹ), Javier Mariona (AV Alta, Mỹ), Antoine Ortega (Omonia Aradippuo, Đảo Síp), Jared Peña (ĐH Walsh, Mỹ), Sandro Reyes (FC Gütersloh, Đức), các tiền đạo Otu Banatao (ĐH Old Dominion, Mỹ), Dylan Demuynck (Lierse, Bỉ), Alex Monis (New England Revolution B, Mỹ), U.23 Philippines giống như một đội tuyển Âu Mỹ... mở rộng.

U.23 Philippines cũng sở hữu lối chơi nhanh, mạnh và trực diện đậm chất châu Âu, trên nền tảng bóng bổng và phản công. Thầy trò HLV Garrath McPherson đã đánh bại U.23 Myanmar (2-0) và U.23 Indonesia (1-0) bằng sức mạnh cơ bắp đáng nể.

Tại giải U.23 Đông Nam Á, U.23 Việt Nam vất vả ngược dòng thắng 2-1 trước U.23 Philippines ở bán kết. Tuy nhiên, khi ấy lực lượng gốc gác Âu Mỹ của Philippines chỉ có 7 cầu thủ, bằng một nửa hiện tại.

Một thử thách khó nhằn nữa đang chờ đợi U.23 Việt Nam, nhưng phải vượt qua, hành trình mới trở nên có giá trị.