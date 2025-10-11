Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Lịch thi đấu bán kết giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2025: Nảy lửa

Quỳnh Anh
11/10/2025 08:16 GMT+7

Giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2025 tại Ninh Bình vừa khép lại giai đoạn 2, qua đó xác định các cặp đấu của vòng bán kết hạng mục nam lẫn nữ.

Ở hạng mục nam của giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2025, nhà đương kim vô địch Biên Phòng toàn thắng cả 7 trận, đạt 19 điểm và xếp hạng nhất sau khi kết thúc vòng loại.

Đội Công an TP.HCM xếp hạng nhì với 6 trận thắng, 1 trận thua, được 17 điểm. Với 5 trận thắng, 2 trận thua, đội Thể Công Tân Cảng xếp hạng ba với 15 điểm còn đội chủ nhà LPBank Ninh Bình với 3 trận thắng, 4 trận thua, xếp hạng tư với 10 điểm.

Lịch thi đấu bán kết giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2025: Nảy lửa- Ảnh 1.

Đội Công an TP.HCM gặp khó khi ngoại binh Michał Kubiak (Ba Lan) bất ngờ bị chấn thương

ẢNH: CA TP.HCM

Với kết quả trên, đội Biên Phòng sẽ chạm trán CLB LPBank Ninh Bình ở trận bán kết 1 diễn ra lúc 20 giờ ngày mai (12.10). Trong khi đó đội Công an TP.HCM gặp đội Thể Công Tân Cảng ở trận bán kết còn lại diễn ra lúc 20 giờ ngày 13.10. Đội Biên Phòng được đánh giá cao hơn so với chủ nhà LPBank Ninh Bình trong khi ở trận bán kết còn lại giữa Công an TP.HCM với Thể Công Tân Cảng được đánh giá ngang tài ngang sức. Đội Công an TP.HCM gặp khó khi Michał Kubiak (Ba Lan) bất ngờ bị chấn thương trong trận đấu cuối vòng bảng với Biên Phòng và không thể góp mặt ở bán kết.

Ở hạng mục nữ giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2025 cũng hoàn tất thi đấu vòng loại. CLB VTV Bình Điền Long An có cùng 17 điểm với chủ nhà LPBank Ninh Bình nhưng xếp hạng nhất nhờ hiệu số phụ tốt hơn. Binh chủng Thông tin xếp hạng ba với 15 điểm còn Ngân hàng Công thương xếp hạng tư với 12 điểm.

Lịch thi đấu bán kết giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2025: Nảy lửa- Ảnh 2.

Đội đương kim vô địch VTV Bình Điền Long An (áo xanh) được đánh giá cao hơn Ngân hàng Công thương ở bán kết

ẢNH: VTV BĐLA

Như vậy 2 cặp đấu bán kết của hạng mục nữ giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2025 đã được xác định là VTV Bình Điền Long An gặp Ngân hàng Công thương (17 giờ 30 ngày 12.10), LPBank Ninh Bình gặp Binh chủng Thông tin (17 giờ 30 ngày 13.10).

Các trận đấu vòng bán kết giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2025 được phát sóng miễn phí trên kênh ON Sports, ứng dụng ON Plus của VTVCab.

