Thể thao Các môn khác

Lịch thi đấu billiards hấp dẫn hôm nay: 3 cơ thủ Việt Nam tranh vé tứ kết

Thu Bồn
Thu Bồn
12/03/2026 02:41 GMT+7

Sau những màn tranh tài kịch tính tại vòng bảng, giải billiards carom 3 băng PBA World Championship 2026 đã xác định được 16 gương mặt xuất sắc nhất bước vào vòng knock-out. Trong đó, Việt Nam đóng góp 3 đại diện ưu tú là Mã Minh Cẩm, Ngô Đình Nại và Nguyễn Huỳnh Phương Linh.

Vòng 16 giải billiards PBA World Championship 2026 sẽ thi đấu hôm nay (12.3), bắt đầu vào khung giờ 12 giờ trưa với sự xuất trận đồng thời của 2 niềm hy vọng lớn là Nguyễn Huỳnh Phương Linh và Mã Minh Cẩm.

Trong khi Phương Linh phải đối đầu với một "ngọn núi" là David Zapata – nhà vô địch PBA World Championship 2021 người Tây Ban Nha, thì Mã Minh Cẩm sẽ chạm trán cơ thủ nước chủ nhà Kim Im-gwon trong một trận đấu mà đại diện Việt Nam được đánh giá cao hơn nhờ bản lĩnh của người từng lên ngôi vô địch PBA Tour.

Tiếp sau đó vào lúc 14 giờ 30, Ngô Đình Nại sẽ bước vào cuộc "nội chiến" đầy thú vị với người đồng đội tại SK Direct là Eddy Leppens, cơ thủ dày dạn kinh nghiệm người Bỉ đã từng 2 lần nâng cao cúp vô địch tại hệ thống giải đấu danh giá này.

Lịch thi đấu billiards hấp dẫn hôm nay: 3 cơ thủ Việt Nam tranh vé tứ kết- Ảnh 1.

Mã Minh Cẩm là cơ thủ Việt Nam đầu tiên đăng quang tại đấu trường PBA

ẢNH: PBA

Về mặt chuyên môn, cặp đấu giữa Phương Linh và Zapata được dự báo là khó khăn nhất bởi đối thủ người Tây Ban Nha sở hữu lối chơi cực kỳ chuẩn xác và kinh nghiệm dạn dày ở những vòng đấu loại trực tiếp. Tuy nhiên với sự hưng phấn sau màn lội ngược dòng trước Choi Sung-won ở vòng bảng, tay cơ Việt Nam hoàn toàn có khả năng tạo nên bất ngờ nếu duy trì được tâm lý vững vàng.

Đối với Mã Minh Cẩm, sự ổn định trong những pha ra cơ và khả năng tung sê-ri sẽ là chìa khóa để anh giành vé đi tiếp. Trong khi đó, Ngô Đình Nại cần tận dụng tối đa sự thấu hiểu về lối chơi của Leppens sau thời gian dài sát cánh với nhau, để tìm ra sơ hở của đối phương để chiếm ưu thế.

Với tính chất khắc nghiệt của vòng knock-out khi thể thức thi đấu loại trực tiếp không cho phép bất kỳ sai lầm nào, người hâm mộ đang kỳ vọng cả ba cơ thủ Việt Nam sẽ giữ vững được phong độ và cái đầu lạnh để tiến sâu hơn tại giải đấu tại xứ sở kim chi.

