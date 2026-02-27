Lịch thi đấu billiards hấp dẫn hôm nay: Trần Quyết Chiến gặp đối thủ đầy duyên nợ

Đội tuyển billiards carom 3 băng Việt Nam đã có ngày ra quân đầy hứa hẹn tại giải vô địch đồng đội thế giới 2026 đang diễn ra tại Viersen, Đức. Trong trận đấu đầu tiên gặp Mexico hôm 26.2, tay cơ số một Việt Nam là Trần Quyết Chiến đã thể hiện đẳng cấp vượt trội khi đánh bại Christian Hernandez với điểm số cách biệt 40-18. Ở bàn đấu bên cạnh, Nguyễn Trần Thanh Tự hòa 40-40 trước Luis Sobreyra, giúp Việt Nam giành chiến thắng chung cuộc trong ngày ra quân. Tuy nhiên, đội chủ nhà Đức thậm chí còn có khởi đầu ấn tượng hơn khi cả Martin Horn và Amir Ibraimov đều giành chiến thắng trước các đối thủ người Pháp, qua đó tạm thời vươn lên dẫn đầu bảng B.

Trần Quyết Chiến đối đầu Martin Horn

Hôm nay 27.2, trận cầu tâm điểm mang tính quyết định ngôi đầu bảng B giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Đức sẽ diễn ra vào lúc 20 giờ (theo giờ Việt Nam). Đây là cuộc đối đầu được người hâm mộ chờ đợi khi hai đội được đánh giá mạnh nhất bảng chạm trán nhau để cạnh tranh tấm vé đi tiếp với vị trí thuận lợi.

Tại lượt trận thứ hai này, Trần Quyết Chiến sẽ có cuộc đọ sức đầy duyên nợ với "lão tướng" Martin Horn, trong khi Nguyễn Trần Thanh Tự đối đầu với Amir Ibraimov.

Trần Quyết Chiến đối đầu thử thách lớn mang tên Martin Horn ẢNH: SCTV

Cuộc đối đầu giữa Trần Quyết Chiến và Martin Horn chắc chắn là màn so tài kịch tính nhất bởi cả hai đã quá hiểu lối chơi của nhau sau nhiều lần chạm trán tại các đấu trường World Cup và World Championship trước đây. Martin Horn với lợi thế sân nhà và kinh nghiệm dày dặn sẽ là thử thách cực đại cho Quyết Chiến, người đang có phong độ cao sau trận thắng áp đảo ngày ra quân.

Ở cặp đấu còn lại, Nguyễn Trần Thanh Tự cần duy trì sự tập trung tối đa trước Amir Ibraimov, một tay cơ đang có sự tiến bộ vượt bậc và vừa có chiến thắng thuyết phục ở lượt trận đầu tiên. Nếu có thể giành được kết quả thuận lợi trước người Đức, cánh cửa vào vòng đấu loại trực tiếp với ngôi nhất bảng sẽ rộng mở cho đội tuyển Việt Nam.