Lịch thi đấu billiards ngày 18.10: Thiên tài Caudron thăng hoa, chạm trán 'ngựa ô' của giải

Nghi Thạo
18/10/2025 10:30 GMT+7

Hôm nay 18.10, giải billiards carom 3 băng vô địch thế giới 2025 sẽ diễn 2 trận bán kết và trận chung kết. Trong số 4 cơ thủ mạnh nhất, có đến 2 gương mặt của chủ nhà Bỉ là Frederic Caudron và Eddy Merckx.

Caudron thắng nhà vô địch World Cup gần nhất

Ở vòng tứ kết giải billiards carom 3 băng vô địch thế giới (World Championship) 2025 diễn ra tại Antwerp - Bỉ, Frederic Caudron chạm trán với Martin Horn (Đức). Horn là người đang có phong độ cực cao và vừa đăng quang chức vô địch World Cup billiards gần nhất tại chính Antwerp. Đại diện của Đức cũng chính là người đã thắng Trần Thanh Lực ở vòng 16. Tuy nhiên, Caudron đã chứng minh tại sao ông có biệt danh là "thiên tài".

Martin Horn có sê-ri ngay đầu trận và vươn lên dẫn trước. Caudron sau đó phản đòn mạnh mẽ để san bằng cách biệt và qua mặt đối thủ. Chỉ trong vòng 3 lượt cơ (từ 7 đến 9), cơ thủ người Bỉ ghi đến 22 điểm, lần lượt có sê-ri 8, 6 và 8 điểm. Đây cũng là bước ngoặt của trận đấu, khiến cho Martin Horn rơi vào bế tắc. Frederic Caudron chỉ cần 16 lượt cơ để ghi 50 điểm, giành chiến thắng cách biệt 50-24 trước Martin Horn.

Lịch thi đấu billiards ngày 18.10: Thiên tài Caudron thăng hoa, chạm trán 'ngựa ô' của giải - Ảnh 1.

Caudron đang tìm kiếm chức vô địch đầu tiên kể từ sau khi trở lại trở lại UMB (vào tháng 5.2024)

ẢNH: UMB

Kết quả các trận tứ kết còn lại: Arnim Kahofer (Áo) thắng De Bruijn (Hà Lan) 50-39, Eddy Merckx (Bỉ) thắng Berkay Karakurt (Thổ Nhĩ Kỳ) 50-19, Cho Myung-woo (Hàn Quốc) thắng Nikos Polychro (Hy Lạp) 50-15.

Vòng bán kết World Championship 2025 diễn ra từ chiều nay 18.10. Ở trận bán kết 1, Frederic Caudron gặp Arnim Kahofer vào lúc 17 giờ. Arnim Kahofer được xem là "ngựa ô" của giải đấu lần này. Cơ thủ người Áo là cái tên khá xa lạ với người hâm mộ billiards carom 3 băng, chưa từng đăng quang chặng đấu World Cup billiards hay giành danh hiệu World Championship nào.

Trận bán kết 2 là cuộc đối đầu giữa Cho Myung-woo và Eddy Merckx, diễn ra vào lúc 19 giờ 30. Đây là màn so tài hứa hẹn gay cấn, khi Cho Myung-woo là đương kim vô địch của World Championship, còn Merckx là cơ thủ lão luyện bậc nhất của làng carom 3 băng thế giới.

Hai cơ thủ giành chiến thắng ở bán kết sẽ thi đấu trận chung kết tranh chức vô địch World Championship 2025 vào lúc 23 giờ.

Các trận đấu của World Championship 2025 được phát sóng trực tiếp trên nền tảng SOOP Live (link: https://billiards.sooplive.co.kr/schedule).

