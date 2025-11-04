Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Lịch thi đấu billiards ngày 4.11: Các cơ thủ mạnh của Việt Nam ra sân

Thu Bồn
04/11/2025 08:17 GMT+7

Những cái tên chất lượng như Nguyễn Văn Tài, Nguyễn Như Lê và Nguyễn Trần Thanh Tạo sẽ ra sân tranh tài ở vòng loại thứ hai chặng World Cup billiards Gwangju 2025.

5 cơ thủ Việt Nam thi đấu tại World Cup billiards Gwangju 2025

Ngày 4.11, chặng World Cup billiards Gwangju 2025 đang diễn ra tại Hàn Quốc sẽ tranh tài vòng loại thứ hai. Vòng đấu này có 5 cơ thủ tranh tài là Nguyễn Như Lê, Nguyễn Đình Luân, Nguyễn Trần Thanh Tạo, Nguyễn Văn Tài và Đinh Thế Vĩnh. Trước đó, 2 cơ thủ Việt Nam vượt qua vòng loại thứ nhất với thành tích 2 trận toàn thắng là Thanh Tạo và Thế Vĩnh. Trong khi đó, 3 tay cơ còn lại được ấn định xuất hiện ở vòng loại thứ hai.

Đinh Thế Vĩnh là cơ thủ Việt Nam ra sân đầu tiên ở vòng loại thứ hai, gặp Masataka Kanbara (Nhật Bản) vào lúc 9 giờ. Ở trận quyết định bảng E, Thế Vĩnh gặp Huberney Catano (Colombia) vào lúc 12 giờ hoặc 15 giờ, tùy theo kết quả của trận đầu.

Nguyễn Trần Thanh Tạo ở bảng N, lần lượt chạm trán Muharrem Peker (Thổ Nhĩ Kỳ) lúc 10 giờ 30. Thanh Tạo sẽ tiếp tục ra sân vào lúc 13 giờ 30 hoặc 16 giờ 30, gặp Hugo Patino (Mỹ).

Lịch thi đấu billiards ngày 4.11: Các cơ thủ mạnh của Việt Nam ra sân- Ảnh 1.

Nguyễn Văn Tài là cơ thủ chất lượng của Việt Nam

ẢNH: T.B

Nguyễn Đình Luân ở bảng J với 2 cơ thủ Hàn Quốc là Lee Beom-yeol và Jo Yeong-yun. Nguyễn Như Lê ở bảng O với Takao Miyashita (Nhật Bản) và Kim Min-suk (Hàn Quốc). Nguyễn Văn Tài ở bảng P với Alexander Salazar (Colombia) và Carlos Anguita (Tây Ban Nha).

Cả Đình Luân, Như Lê và Văn Tài đều ra sân ở 2 khung giờ, lần lượt là 13 giờ 30 và 16 giờ 30.

Tất cả các trận đấu của cơ thủ Việt Nam tại World Cup billiards Gwangju 2025 đều được phát trực tiếp trên nền tảng SOOP Live (link: https://billiards.sooplive.co.kr/schedule).

Vòng loại thứ hai có 48 cơ thủ tham dự, chia đều vào 16 bảng (mỗi bảng 3 người). Các cơ thủ đấu vòng tròn 1 lượt để tính điểm và xếp hạng. 16 cơ thủ đứng đầu mỗi bảng sẽ giành quyền đi tiếp vào vòng loại thứ ba.

