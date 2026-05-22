Lịch thi đấu chung kết Cúp bóng chuyền VTV9 - Bình Điền: Chờ Thanh Thúy bùng nổ

'Chung kết trong mơ' Cúp bóng chuyền VTV9 - Bình Điền 2026

Hành trình đến trận chung kết Cúp bóng chuyền VTV9 - Bình Điền 2026 của CLB Giang Tô và CLB VTV Bình Điền Long An khá thú vị. Đội đương kim á quân bóng chuyền nữ Trung Quốc chung bảng A với CLB VTV Bình Điền Long An và thắng đội chủ giải ở trận khai mạc. Sau đó CLB Giang Tô tiếp tục vượt qua CLB Binh chủng Thông tin, CLB Ngân hàng Công thương, vào bán kết với ngôi nhất bảng. Tại bán kết, CLB Giang Tô vượt qua CLB LP Bank Ninh Bình với tỷ số 3-1, giành vé vào chung kết tranh ngôi vô địch.

Trần Thị Thanh Thúy cùng CLB VTV Bình Điền Long An dồn toàn lực cho trận chung kết Cúp bóng chuyền VTV9 - Bình Điền, chạm trán CLB Giang Tô ẢNH: DUY ANH

Trong khi đó sau khi thất thủ ở trận khai mạc trước CLB Giang Tô, Trần Thị Thanh Thúy cùng CLB VTV Bình Điền Long An vượt khó với 2 chiến thắng liên tiếp trước Ngân hàng Công thương, Binh chủng Thông tin, qua đó giành vé vào bán kết với vị trí nhì bảng A. Tại bán kết, các học trò HLV Nguyễn Thị Ngọc Hoa với sự bùng nổ của Trần Thị Thanh Thúy, Trà My, Lê Như Anh cùng ngoại binh người Cuba Ortiz đã vượt qua Hà Nội Tasco Auto rất mạnh với tỷ số 3-0.

HLV Nguyễn Thị Ngọc Hoa tạo dấu ấn khi đưa CLB VTV Bình Điền Long An vào chung kết Cúp bóng chuyền VTV9 - Bình Điền ẢNH: DUY ANH

Sức mạnh của CLB Giang Tô đến từ hàng tay đập cao to trên 1,90 m, trong đó có những gương mặt nổi bật như Wan Ziyue (1,96 m), Fan Boning (1,92 m). "Át chủ bài" của đội bóng đến từ Trung Quốc là đối chuyền Zhou Yetong vốn có khả năng tấn công uy lực và hiệu quả. Tuy vậy, CLB Giang Tô không phải không có điểm yếu. Một số thời điểm ở bán kết, đội bóng này chơi thiếu tập trung, phối hợp rời rạc, bị các cầu thủ LP Bank Ninh Bình có những chuỗi lên điểm liên tục và giành chiến thắng ở ván 1. Chắc chắn BHL đội VTV Bình Điền Long An đã nắm bắt sức mạnh cũng như những điểm yếu của đối thủ để chuẩn bị cho cuộc chạm trán ở chung kết.

CLB Giang Tô (trái) sở hữu các tay đập có chiều cao 'khủng', tạo thách thức lớn với CLB VTV Bình Điền Long An ở chung kết ẢNH: DUY ANH

Với CLB VTV Bình Điền Long An, bên cạnh đẳng cấp của Trần Thị Thanh Thúy được thể hiện, các gương mặt khác như Trà My, Lê Như Anh, Lữ Thị Phương cũng chơi ngày càng hay tại Cúp bóng chuyền VTV9 - Bình Điền. Nhờ đó người hâm mộ kỳ vọng đội bóng này có trận chung kết "quật khởi", đòi món nợ để thua đối thủ ở trận khai mạc.

Đông đảo người hâm mộ tiếp tục đồng hành cùng Trần Thị Thanh Thúy và CLB VTV Bình Điền Long An ở chung kết ẢNH: DUY ANH

Trận chung kết Cúp bóng chuyền VTV9 - Bình Điền giữa CLB VTV Bình Điền Long An với CLB Giang Tô diễn ra lúc 20 giờ ngày mai (23.5) và được trực tiếp VTV9, VTV10, VTV5 Tây Nguyên, FPT Play, SCTV15, On Sports.



