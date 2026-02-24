Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Lịch thi đấu đội tuyển futsal nữ Việt Nam hôm nay: Quyết đánh bại đối thủ Úc, giờ ra sân ‘độc lạ’

24/02/2026 00:00 GMT+7

13 giờ 30 hôm nay 24.2, đội tuyển futsal nữ VN sẽ ra quân gặp đội Úc tại giải vô địch futsal nữ Đông Nam Á 2026. Với những thành công vang dội trong hai năm qua, thầy trò HLV Nguyễn Đình Hoàng được kỳ vọng sẽ tiếp tục khẳng định vị thế số 1 futsal nữ khu vực.

Chuẩn bị kỹ lưỡng

Đội tuyển futsal nữ VN có mặt tại Nakhon Ratchasima (Thái Lan) cách đây 2 ngày, với tư cách là thế lực đáng gờm của khu vực. Thầy trò HLV Nguyễn Đình Hoàng đã đăng quang đầy thuyết phục tại giải vô địch futsal nữ Đông Nam Á lần đầu tiên được tổ chức tại Philippines vào năm 2024. Vị thế này càng được củng cố vững chắc khi vào cuối năm 2025, đội futsal nữ VN tiếp tục giành tấm HCV lịch sử tại SEA Games 33 ngay trên đất Thái. Tại giải đấu năm nay, VN nằm bảng B cùng các đối thủ Úc (gặp ngày 24.2), Philippines (ngày 25.2) và Myanmar (ngày 26.2). Tất cả trận đấu vòng bảng của đội tuyển futsal nữ VN đều vào 13 giờ 30.

Lịch thi đấu đội tuyển futsal nữ Việt Nam hôm nay: Quyết đánh bại đối thủ Úc, giờ ra sân ‘độc lạ’- Ảnh 1.

Đội tuyển futsal nữ VN (trái) là đương kim vô địch giải đấu khu vực

ẢNH: FUTSAL THAILAND

Để chuẩn bị cho chiến dịch, Trần Thị Thùy Trang và đồng đội đã có chuyến tập huấn quan trọng tại Narita (Nhật Bản) từ ngày 16 - 21.2. Tại đây, đội tuyển futsal nữ VN đã có 2 trận giao hữu tổng duyệt cực kỳ giá trị với đối thủ mạnh là CLB Bardral Urayasu. Trận lượt đi, VN nhận thất bại 1-6; nhưng đến trận lượt về, đội khách đã có màn lột xác ngoạn mục để giành chiến thắng 3-2. Kết quả tích cực ở trận tái đấu không chỉ mang lại liều thuốc tinh thần quý giá, mà còn đánh giá được năng lực chuyên môn của đội tuyển futsal nữ VN. Có thể thấy đội bóng do ông Nguyễn Đình Hoàng dẫn dắt có khả năng điều chỉnh chiến thuật linh hoạt và thích nghi nhanh chóng trước các đối thủ đẳng cấp cao. Ban huấn luyện đã thành công trong việc giúp các tân binh hòa nhập với bộ khung nòng cốt gồm Thùy Trang, Phương Anh hay Biện Thị Hằng để tạo nên tập thể gắn kết.

Thách thức ngày ra quân

Dù đang giữ vị thế số 1, nhưng trận ra quân gặp đội tuyển Úc ngày 24.2 được dự báo là thử thách lớn cho đội tuyển futsal nữ VN. HLV Nguyễn Đình Hoàng đánh giá Úc là đối thủ rất khó chịu khi có lực lượng đồng đều và lối chơi hiện đại, đã được khẳng định tại giải châu Á gần nhất. Khó khăn đối với các cô gái VN trong trận ra quân giải futsal nữ Đông Nam Á 2026 nằm ở 2 yếu tố chính, đó là sức mạnh thể chất của đối thủ và khung giờ thi đấu khắc nghiệt. Đội tuyển futsal nữ Úc sở hữu ưu thế vượt trội về thể hình và nền tảng thể lực sung mãn. Trong futsal, việc đối đầu với những cầu thủ cao to đòi hỏi VN phải duy trì được cự ly đội hình cực tốt và sự bền bỉ trong các tình huống chạy chỗ và tranh chấp tay đôi. Bên cạnh đó, việc phải thi đấu vào 13 giờ 30 cũng là một bất lợi với đội tuyển futsal nữ VN. Đây là khung giờ gây xáo trộn nhịp sinh học, dễ dẫn đến tình trạng nhanh xuống sức do nhiệt độ và cường độ vận động cao. HLV Nguyễn Đình Hoàng thừa nhận lịch thi đấu này không hề thuận lợi và đã phải cho đội tập luyện vào khung giờ tương tự tại VN cũng như Nhật Bản để các cầu thủ có sự thích nghi nhanh nhất khi bước vào giải.

Trận đấu gặp Úc được xem là bài kiểm tra khắc nghiệt về mặt thể lực và bản lĩnh vượt khó của đội tuyển futsal nữ VN. Việc phải thi đấu 3 trận vào khung giờ trưa trong 3 ngày liên tiếp tại bảng đấu có 4 đội khiến bài toán xoay tua nhân sự và hồi phục trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Nếu vượt qua được Úc ở ngày ra quân, đây sẽ là tiền đề tốt để đội tuyển futsal nữ VN hướng đến mục tiêu bảo vệ ngôi hậu khu vực.

