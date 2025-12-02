Lịch thi đấu đội tuyển futsal Việt Nam mới nhất: Gặp Thái Lan, Indonesia, xem kênh nào?

Futsal Việt Nam tranh tài ở SEA Games 33 với 2 đội tuyển, gồm nam và nữ. Theo đó, đội tuyển futsal nữ Việt Nam sẽ thi đấu trước, khi ra quân từ ngày 12.12. Trong khi đó, đội tuyển futsal Việt Nam đến ngày 16.12 mới xuất trận.

Tất cả các trận đấu của futsal Việt Nam (cả nam lẫn nữ) đều được phát sóng trực tiếp trên các nền tảng của FPT Play.

Đội tuyển futsal Việt Nam đá 4 ngày liên tục

Nội dung futsal nam tại SEA Games có 5 đội tham dự gồm: chủ nhà Thái Lan, Việt Nam, Indonesia, Malaysia và Myanmar. Theo thể thức thi đấu, các đội đá vòng tròn 1 lượt để tính điểm và xếp hạng chung cuộc.

Đội tuyển futsal Việt Nam sẽ thi đấu 4 trận trong 4 ngày liên tục. Cụ thể, đội bóng của HLV Diego Giustozzi lần lượt chạm trán Malaysia (16 giờ, ngày 16.12), Indonesia (16 giờ, ngày 17.12), Thái Lan (19 giờ, ngày 18.12) và Myanmar (16 giờ, ngày 19.12).

Lịch thi đấu của đội tuyển futsal Việt Nam ẢNH: FPT PLAY

Về lịch thi đấu, HLV trưởng Giustozzi chia sẻ: "Tại SEA Games 33, đội tuyển futsal Việt Nam có lịch thi đấu không thuận lợi. Chúng tôi là đội duy nhất phải đá 4 ngày liên tục. Trong khi đó, Thái Lan có 1 ngày nghỉ trước khi gặp Việt Nam, và Indonesia cũng thế. Dù vậy, tôi vẫn tự tin vào đội bóng của mình. Các cầu thủ đã tiến bộ rất nhiều, và tôi sẽ chờ xem họ thể hiện ra sao khi phải đối đầu liên tục với Malaysia, Indonesia hay Thái Lan. Tôi muốn thấy đội tuyển futsal Việt Nam thi đấu với quyết tâm cao nhất và hướng đến tấm HCV".

Futsal nữ Việt Nam chuẩn bị kỹ lưỡng

Nội dung futsal nữ tại SEA Games 33 có 6 đội tranh tài. Đội tuyển futsal nữ Việt Nam nằm ở bảng B với Indonesia và Myanmar. Bảng A có chủ nhà Thái Lan, Malaysia và Philippines. Các bảng thi đấu vòng tròn 1 lượt để tính điểm và xếp hạng. Hai đội đứng đầu mỗi bảng giành quyền đi tiếp vào bán kết.

Đội tuyển futsal nữ Việt Nam lần lượt gặp Indonesia vào ngày 12.12 và chạm trán Myanmar ngày 14.12.

Lịch thi đấu của đội tuyển futsal nữ Việt Nam ẢNH: FPT PLAY

Trước khi di chuyển đến Thái Lan, đội tuyển futsal nữ Việt Nam đã có chuyến tập huấn tại Hàng Châu (Trung Quốc) và có 2 trận giao hữu quốc tế với đội tuyển futsal nữ Trung Quốc. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng này, đội bóng của HLV Nguyễn Đình Hoàng được kỳ vọng sẽ đạt thành tích tốt tại đấu trường khu vực.