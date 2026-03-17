Lịch thi đấu đội tuyển Malaysia mới nhất: Chưa lộ diện ngày sang Việt Nam, CĐV có động thái lạ

Đội tuyển Malaysia sẽ đến Hà Nội và di chuyển đi Ninh Bình

Theo HLV Cklamovski, đội tuyển Malaysia sẽ tập trung vào ngày 23.3 như quy định lịch FIFA Days, với danh sách cầu thủ tham gia trận đấu gặp đội tuyển Việt Nam sẽ sớm được công bố. Tuy nhiên, lịch trình cụ thể, bao gồm tập luyện ở đâu và khi nào sang Hà Nội, di chuyển đến Ninh Bình để chuẩn bị cho trận đấu, đến nay vẫn chưa có.

Xác nhận đội tuyển Malaysia và Việt Nam sẽ tái đấu vào ngày 31.3 tại sân Thiên Trường (Ninh Bình) Ảnh: Ngọc Linh

Cho đến nay, HLV Cklamovski cũng xác nhận đội tuyển Malaysia sẽ không thể triệu tập 7 cầu thủ nhập tịch lậu đã bị cấm thi đấu, gồm các cầu thủ Joao Figueiredo, Jon Irazabal, Hector Hevel, Gabriel Palmero, Rodrigo Holgado, Facundo Garces và Imanol Machuca.

Thay vào đó, ông sẽ gọi các cầu thủ nhập tịch gốc ngoại mới, vừa hoàn tất nhập tịch và đáp ứng đủ điều kiện thi đấu của FIFA (sinh sống và làm việc tại Malaysia trên 5 năm), gồm chân sút Bergson da Silva của CLB Johor Darul Ta'zim (gốc Brazil) và hậu vệ Giancarlo Gallifuoco (Úc).

Bên cạnh đó, hậu vệ đội trưởng Dion Cools cũng xác nhận sẽ có mặt, sau khi CLB Cerezo Osaka (Nhật Bản) ra thông báo đồng ý cho cầu thủ này đến tập trung đội tuyển Malaysia sau trận đấu ngày 22.3 (gặp CLB Vissel Kobe) ở giải J1 League.

Hiện tại, đội tuyển Malaysia đang đứng đầu bảng F tại vòng loại Asian Cup 2027 với 15 điểm sau 5 trận đấu. Tuy nhiên, vị trí này dự kiến sẽ thay đổi sau vụ việc 7 cầu thủ nhập tịch lậu trên bị FIFA đình chỉ thi đấu hồi tháng 9 năm ngoái vì làm giả giấy khai sinh.

Ngày 16.3, Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), Windsor Paul John cũng dẫn giải 2 điều khoản quan trọng dẫn tới việc đội tuyển Malaysia bị xử thua, vì sử dụng các cầu thủ trái phép trên thi đấu hai trận gặp đội Nepal và đội tuyển Việt Nam thuộc vòng loại Asian Cup 2027 trong năm 2025.

"Khi đó, đội tuyển Việt Nam sẽ lấy vé dự vòng chung kết Asian Cup 2027, trận đấu ngày 31.3 có thể chỉ mang tính thủ tục và danh dự", theo Harian Metro.

Tổng thư ký AFC, Windsor Paul xác nhận FAM và đội tuyển Malaysia sẽ bị kỷ luật, nhưng không bị cấm vận Ảnh: AFP

Cũng theo Tổng thư ký AFC, khả năng đội tuyển Malaysia nhận án phạt nặng hơn như trường hợp của đội tuyển Timor Leste trước đây (bị cấm dự kỳ Asian Cup tiếp theo) là khó xảy ra, vì hai vụ việc có thể giống nhau (đều nhập tịch trái phép), nhưng tình huống mà Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) và Timor Leste (FFTL) gặp phải là khác nhau.

Ông Windsor Paul John cũng cho biết, hiện vụ việc đang được Ủy ban Kỷ luật và Đạo đức của AFC xem xét và sẽ sớm xử lý kỷ luật, sau khi FAM phản hồi thư yêu cầu giải trình từ AFC.

Diễn biến này khiến một bộ phận người hâm mộ Malaysia thất vọng.

Ngày 17.3, phóng viên Fina Nasrom của Astro Arena đã đăng tải các bức ảnh mới nhất tại Wisma FAM (trụ sở FAM), cho thấy nhóm Ultras Malaya (các CĐV trung thành của đội tuyển Malaysia) có mặt để tổ chức một cuộc phản đối ôn hòa. Họ đề nghị ban lãnh đạo cơ quan bóng đá nước này phải sớm có hành động dứt khoát để cải tổ và giúp bóng đá Malaysia thoát khỏi cuộc khủng hoảng hiện nay, sớm trở lại con đường phát triển để cạnh tranh với các đối thủ trong khu vực.