Thể thao Bóng đá Việt Nam

Lịch thi đấu đội tuyển nữ Việt Nam hôm nay: Thắng dễ Indonesia, lấy khí thế trước khi đụng Thái

Đồng Nguyên Khang
Đồng Nguyên Khang
09/08/2025 00:46 GMT+7

Ở lượt trận thứ 2 bảng A giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á 2025 diễn ra vào lúc 19 giờ 30 hôm nay 9.8, nhiều khả năng HLV Mai Đức Chung sẽ xoay tua đội hình trước đối thủ được đánh giá yếu hơn là Indonesia. Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ thắng dễ?

KỲ VỌNG CỦA HLV MAI ĐỨC CHUNG

Sau lượt đầu, đội tuyển nữ VN đang xếp nhì bảng A. Thầy trò HLV Mai Đức Chung cùng có 3 điểm như Thái Lan nhưng xếp sau do kém hiệu số bàn thắng - bại (+6 so với +7). Ông Chung cho biết đội tuyển nữ VN vẫn có thể thắng Campuchia đậm hơn, song các học trò lại bỏ lỡ nhiều cơ hội. Và đây không phải lần đầu tiên ông Chung phản ánh vấn đề này. Ở vòng loại Asian Cup bóng đá nữ 2026, nơi đội tuyển nữ VN đã ghi đến 17 bàn sau 3 trận, không thủng lưới lần nào, khâu dứt điểm của Huỳnh Như và các đồng đội vẫn chưa thể làm HLV Mai Đức Chung hài lòng, khi chưa tận dụng tối đa những cơ hội được tạo ra.

Đội tuyển nữ VN đang có phong độ tốt, nhưng vẫn cần cải thiện thêm khâu dứt điểm

Đội tuyển nữ VN đang có phong độ tốt, nhưng vẫn cần cải thiện thêm khâu dứt điểm

ẢNH: MINH TÚ

Tuy nhiên, HLV Mai Đức Chung có thể phần nào yên tâm về cách vận hành lối chơi. Đội tuyển nữ VN vẫn kiểm soát trận đấu cực tốt với các tiền vệ trung tâm Dương Thị Vân, Thái Thị Thảo. Khi cần, Bích Thùy, Hải Yến cũng tích cực lùi sâu để hỗ trợ đồng đội. Tỷ lệ kiểm soát bóng của đội tuyển nữ VN đang là 68,2%, cao nhất giải, và cũng có tỷ lệ chuyền bóng chính xác nhất giải, lên đến 87%.

Miếng đánh biên của các cô gái VN đang trở nên sắc bén và đồng đều. Bích Thùy - Trần Thị Duyên (cánh phải), Vạn Sự - Nguyễn Thị Vạn (cánh trái) chơi cực kỳ ăn ý, tạo nên 2 mũi khoan lợi hại. Khả năng ghi bàn của các học trò HLV Mai Đức Chung cũng rất đồng đều khi 6 bàn được ghi bởi 6 cầu thủ khác nhau. Nếu tiếp tục phát huy những điểm mạnh này, đội tuyển nữ VN thậm chí có thể thắng Indonesia với cách biệt nhiều hơn 7 bàn. Tuy nhiên, cũng không loại trừ khả năng HLV Mai Đức Chung xoay tua đội hình, trao cơ hội cho các cầu thủ trẻ, đặc biệt là những nhân tố vừa trở lại sau chấn thương như Hải Linh, Thanh Nhã. Từ đó, đội tuyển nữ VN có thể giữ sức cho nhóm trụ cột, giúp các cầu thủ trẻ tự tin hơn, cải thiện cảm giác bóng… Đây là những yếu tố cực kỳ quan trọng ở các giải đấu ngắn ngày.

Đội tuyển nữ Thái Lan trẻ nHƯNG CŨNG ĐÁNG GỜM

HLV Futoshi Ikeda của đội tuyển nữ Thái Lan mang đến VN một đội hình rất non trẻ, phần lớn sinh năm 2002, người duy nhất thuộc lứa 9x là hậu vệ Sakuna Senabuth. HLV Mai Đức Chung thậm chí còn nói rằng ông không biết nhiều về đội tuyển nữ Thái Lan. Dù vậy, họ vẫn thể hiện được sự áp đảo khi chạm trán đội Indonesia được bổ sung một số cầu thủ nhập tịch. Các cô giái Thái Lan tung ra đến 34 cú dứt điểm về phía khung thành đối phương và đang có trận thắng đậm nhất giải (7-0).

Việc sử dụng lực lượng trẻ không chỉ giúp Thái Lan có thêm sức bật nhờ sự khao khát, máu lửa ở giải năm nay mà còn tạo ra chiều sâu đội hình, chuẩn bị cho các mục tiêu trong tương lai, trong đó có SEA Games được tổ chức trên sân nhà. Các cô gái trẻ Thái Lan chơi mạnh mẽ và rất tự tin, giúp họ trở thành một đối thủ cực kỳ khó lường. Với những gì đã thể hiện, họ gần như chắc chắn có thêm một chiến thắng đậm trước đội tuyển nữ Campuchia (16 giờ 30 hôm nay 9.8) để cùng đội tuyển nữ VN tạo ra cuộc đua song mã ở bảng A.

Trước mắt, cả đội tuyển nữ VN và Thái Lan đều nhiều khả năng sẽ có thêm chiến thắng đậm ở lượt trận thứ 2 để tiếp tục duy trì thế bám đuổi về hiệu số. Điều này khiến cuộc đối đầu ở lượt trận cuối giữa hai đội hứa hẹn vô cùng kịch tính, không chỉ mang ý nghĩa quyết định ngôi đầu bảng mà còn là màn thử sức quan trọng trước vòng knock-out.

