Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam
Vòng loại futsal châu Á 2026

Lịch thi đấu đội tuyển Việt Nam hôm nay: Gay cấn 'chung kết bảng', quyết đánh bại Li Băng

Thu Bồn
Thu Bồn
24/09/2025 03:18 GMT+7

Đội tuyển Việt Nam bước vào lượt trận cuối bảng E vòng loại futsal châu Á 2026 gặp Li Băng. Đây là trận quyết định ngôi đầu bảng và tấm vé trực tiếp đến vòng chung kết (VCK), mang tính chất như 'chung kết' với cả hai đội.

Đội tuyển Việt Nam có lợi thế nào?

Sau hai chiến thắng thuyết phục trước Hồng Kông (9-1) và chủ nhà Trung Quốc (7-2), đội tuyển Việt Nam đang có tâm thế tự tin trước trận đấu cuối cùng vòng bảng với Li Băng, diễn ra vào lúc 14 giờ 30 hôm nay (24.9, theo giờ Việt Nam) tại Hàng Châu. Việt Nam hiện dẫn đầu bảng với 6 điểm, trong khi Li Băng xếp nhì bảng với 4 điểm. Do đó, cuộc đối đầu này sẽ phân định ngôi đầu bảng E, vị trí giúp đảm bảo suất trực tiếp đến VCK futsal châu Á 2026 tại Indonesia.

Li Băng bắt buộc phải giành chiến thắng thì mới lấy vé trực tiếp với ngôi đầu. Trong khi đó, đội tuyển Việt Nam nắm trong tay lợi thế khi chỉ cần một trận hòa là chắc chắn góp mặt ở VCK futsal châu Á năm sau.

Lịch thi đấu đội tuyển Việt Nam hôm nay: Gay cấn 'chung kết bảng', quyết đánh bại Li Băng- Ảnh 1.

Đội tuyển Việt Nam (phải) chỉ cần 1 điểm là chắc chắn đi tiếp với ngôi nhất bảng E

ẢNH: VFF

Tại bảng E, Li Băng là đối thủ nặng ký nhất của Việt Nam. Đại diện Tây Á có lối chơi giàu thể lực, pressing mạnh mẽ. Trong khi đó, Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Diego Giustozzi đang thể hiện bản lĩnh của một đội bóng thuộc nhóm hạt giống số 1, với sự kết hợp giữa kinh nghiệm của các cựu binh và phong độ ấn tượng từ những gương mặt trẻ. Trong đó, chân sút đáng chú ý là Nguyễn Thịnh Phát – người vừa lập hat-trick vào lưới Trung Quốc.

Điểm mạnh của Li Băng là thể hình và thể lực. Ngược lại, lợi thế của Việt Nam nằm ở khả năng tổ chức chiến thuật, tính đa dạng trong tấn công và tinh thần gắn kết.

Một kết quả hòa trước Li Băng cũng đủ giúp Việt Nam đi tiếp, nhưng mục tiêu mà thầy trò HLV Giustozzi hướng tới chắc chắn là chiến thắng để khẳng định vị thế và duy trì khí thế trước chặng đường quan trọng sắp tới. Cuộc đối đầu này không chỉ mang ý nghĩa chuyên môn, mà còn là thước đo để đánh giá sức mạnh thật sự của futsal Việt Nam khi đối diện những đối thủ mạnh ở châu lục.

Tin liên quan

Hàng thủ 'khủng' cao gần 1,9 m: Điểm tựa mới của đội tuyển Việt Nam

Hàng thủ 'khủng' cao gần 1,9 m: Điểm tựa mới của đội tuyển Việt Nam

Đội tuyển Việt Nam dưới thời HLV Kim Sang-sik hứa hẹn hình thành một hàng phòng ngự với chiều cao lý tưởng. Sự kết hợp giữa cầu thủ nội và dàn Việt kiều, ngoại binh nhập tịch được kỳ vọng sẽ tạo nên 'bức tường' mới.

Futsal Việt Nam đặt một chân vào VCK châu Á, Trung Quốc sớm dừng chân

Thắng đậm Trung Quốc, đội tuyển Việt Nam xây chắc ngôi đầu giải futsal châu Á: Chủ nhà bị loại

Khám phá thêm chủ đề

đội tuyển Việt Nam Việt Nam Futsal
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận