Lịch thi đấu đội tuyển Việt Nam hôm nay: Gay cấn 'chung kết bảng', quyết đánh bại Li Băng

Đội tuyển Việt Nam có lợi thế nào?

Sau hai chiến thắng thuyết phục trước Hồng Kông (9-1) và chủ nhà Trung Quốc (7-2), đội tuyển Việt Nam đang có tâm thế tự tin trước trận đấu cuối cùng vòng bảng với Li Băng, diễn ra vào lúc 14 giờ 30 hôm nay (24.9, theo giờ Việt Nam) tại Hàng Châu. Việt Nam hiện dẫn đầu bảng với 6 điểm, trong khi Li Băng xếp nhì bảng với 4 điểm. Do đó, cuộc đối đầu này sẽ phân định ngôi đầu bảng E, vị trí giúp đảm bảo suất trực tiếp đến VCK futsal châu Á 2026 tại Indonesia.



Li Băng bắt buộc phải giành chiến thắng thì mới lấy vé trực tiếp với ngôi đầu. Trong khi đó, đội tuyển Việt Nam nắm trong tay lợi thế khi chỉ cần một trận hòa là chắc chắn góp mặt ở VCK futsal châu Á năm sau.

Đội tuyển Việt Nam (phải) chỉ cần 1 điểm là chắc chắn đi tiếp với ngôi nhất bảng E ẢNH: VFF

Tại bảng E, Li Băng là đối thủ nặng ký nhất của Việt Nam. Đại diện Tây Á có lối chơi giàu thể lực, pressing mạnh mẽ. Trong khi đó, Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Diego Giustozzi đang thể hiện bản lĩnh của một đội bóng thuộc nhóm hạt giống số 1, với sự kết hợp giữa kinh nghiệm của các cựu binh và phong độ ấn tượng từ những gương mặt trẻ. Trong đó, chân sút đáng chú ý là Nguyễn Thịnh Phát – người vừa lập hat-trick vào lưới Trung Quốc.

Điểm mạnh của Li Băng là thể hình và thể lực. Ngược lại, lợi thế của Việt Nam nằm ở khả năng tổ chức chiến thuật, tính đa dạng trong tấn công và tinh thần gắn kết.

Một kết quả hòa trước Li Băng cũng đủ giúp Việt Nam đi tiếp, nhưng mục tiêu mà thầy trò HLV Giustozzi hướng tới chắc chắn là chiến thắng để khẳng định vị thế và duy trì khí thế trước chặng đường quan trọng sắp tới. Cuộc đối đầu này không chỉ mang ý nghĩa chuyên môn, mà còn là thước đo để đánh giá sức mạnh thật sự của futsal Việt Nam khi đối diện những đối thủ mạnh ở châu lục.