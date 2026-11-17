Lịch thi đấu đội tuyển Việt Nam mới nhất hôm nay: Khoan phá ‘bức tường’ Kyrgyzstan

Đội khách đang thăng hoa

Sau 2 lượt trận đầu, đội tuyển VN đánh bại Đài Loan 2-0 nhờ các pha lập công của Olaha Mạnh Đức và Nguyễn Đình Bắc, còn Kyrgyzstan vượt qua đúng đối thủ này với tỷ số đậm hơn, 3-0. Hai đội cùng có 3 điểm, nhưng Kyrgyzstan đang nhỉnh hơn về hiệu số bàn thắng bại (+3 so với +2 của đội tuyển VN). Đây là lý do khiến thầy trò HLV Kim Sang-sik cần chiến thắng. Đương nhiên, nhiệm vụ này không dễ dàng. Khoảng cách không quá xa trên bảng xếp hạng FIFA giữa 2 đội (VN đứng thứ 99 so với thứ 104 của đội khách) phần nào cho thấy trình độ tương đồng. Vì thế trận đấu tối nay hứa hẹn sẽ rất kịch tính.

Thiếu vắng Olaha Mạnh Đức, trọng trách ghi bàn được đặt lên vai Đình Bắc ẢNH: MINH TÚ

Dưới thời HLV Urmat Abdukaimov, Kyrgyzstan đang có phong độ cao. Đội bóng Trung Á có chuỗi 3 trận thắng liên tiếp, ghi đến 11 bàn và chỉ để thủng lưới 1 lần (thắng Maldives 5-0, thắng Li Băng 3-1), trước khi vùi dập Đài Loan với các pha lập công của Zhyrgalbek, Joel Kojo và Akmatov. Quan trọng hơn, HLV Abdukaimov là người tham vọng, luôn đặt mục tiêu cao. Thậm chí, ông từng phát biểu rằng mình muốn đưa Kyrgyzstan vào đến bán kết Asian Cup 2027. Với cá tính như vậy, rõ ràng nhà cầm quân này khát khao nâng cao chiếc cúp vô địch ngay tại sân Thiên Trường. Đó là lý do nhiều khả năng ông sẽ cho các học trò chơi phòng ngự - phản công, rình rập, chờ đợi hàng phòng ngự đội tuyển VN gặp sơ hở. Kyrgyzstan cũng có nhiều lợi thế để làm điều đó. Những phát biểu của HLV Abdukaimov cũng phần nào hé lộ cách chơi mà Kyrgyzstan áp dụng. Sau trận thắng Đài Loan, ông cho biết các học trò có thể tận dụng các tình huống cố định để đánh bại đội tuyển VN. Đó là miếng đánh mà các đội chơi phòng ngự - phản công thường sử dụng.

Bài toán khó của thầy Kim

Sức ép buộc phải thắng, trong khi đối thủ chỉ cần hòa, đã là một bài toán khó cho HLV Kim Sang-sik. Vấn đề còn nan giải hơn khi ông không thể sử dụng lực lượng mạnh nhất. Ba trụ cột vừa đá chính trong trận thắng Đài Loan là thủ môn Lê Giang Patrik, tiền vệ Nguyễn Thái Quốc Cường và tiền đạo Olaha Mạnh Đức đã trở về hội quân cùng CLB Công an TP.HCM ngay sau trận đấu để chuẩn bị cho cuộc đối đầu Buriram United tại Shopee Cup, diễn ra vào ngày 18.11. Điều đó buộc HLV Kim Sang-sik phải tính toán lại nhân sự ở cả 3 tuyến.

Ngoài ra, nhiệm vụ khác dành cho các học trò ông Kim Sang-sik là phải chơi áp đặt ngay từ đầu, tận dụng tối đa các cơ hội tạo ra, thay vì chờ đợi Kyrgyzstan dâng cao đội hình. Một bàn thắng sớm sẽ giúp đội tuyển VN cởi bỏ áp lực tâm lý, buộc đối thủ phải thay đổi kế hoạch thi đấu. Ngược lại, nếu để trận đấu kéo dài trong thế giằng co, lợi thế hiệu số sẽ luôn nghiêng về phía Kyrgyzstan, đội bóng vốn đang có sự tự tin, hưng phấn và phong độ cao.

Dù vậy, người hâm mộ cũng không cần phải quá lo lắng. Đội tuyển VN được thi đấu trên sân nhà Thiên Trường, với sự ủng hộ của khán giả nhà và các nhân tố mới đang cực kỳ khát khao thể hiện nên sẽ đủ sức giành chiến thắng.