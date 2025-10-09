Lịch thi đấu mới nhất đội tuyển Việt Nam - Nepal: Kiên định với mục tiêu chiến thắng

N HIỀU GƯƠNG MẶT TRẺ ĐƯỢC TRAO CƠ HỘI

Nepal hiện xếp hạng 176 thế giới, kém VN 62 bậc. Lần này, HLV trưởng Matt Ross mang đến VN đội hình trẻ trung. Có thể thấy đội bóng Nam Á hiện trong giai đoạn chuyển giao với thành phần gồm nhiều cầu thủ thuộc lứa U.23 và U.20, lực lượng lại thiếu chiều sâu do điều kiện bóng đá trong nước còn hạn chế. Điểm sáng hiếm hoi của đội tuyển Nepal là tiền đạo Anjan Bista, 27 tuổi, người đã ghi 13 bàn sau 70 trận cho đội tuyển quốc gia. Ngoài ra, đội còn có "lão tướng" 32 tuổi Rohit Chand, từng 97 lần khoác áo đội tuyển, đóng vai trò thủ lĩnh tinh thần cho dàn cầu thủ trẻ. Phần lớn tuyển thủ Nepal thi đấu trong nước, hoặc chơi cho các CLB ở Bangladesh, Indonesia và Lào.

Đội tuyển có ban cán sự mới

Đội phó Hoàng Đức

Đội tuyển VN tập luyện buổi cuối trên sân Bình Dương trước trận gặp Nepal ngày 9.10 ẢNH: KHẢ HÒA

Trước đối thủ bị đánh giá thấp hơn như Nepal, HLV Kim Sang-sik có thể gây bất ngờ trong đội hình xuất phát của đội tuyển VN với các gương mặt trẻ. Tại Hàn Quốc, ông Kim nổi tiếng về phong cách cầm quân kỷ luật, nhưng cũng không thiếu sự linh hoạt trong thử nghiệm nhân sự. Ở đội tuyển VN thời điểm này, vị HLV 49 tuổi dường như đang đi theo hướng trẻ hóa đội hình nhằm tìm ra làn gió mới cho giai đoạn hậu AFF Cup 2024 và hướng đến những giải đấu trong tương lai. Bên cạnh đó, đây cũng là thời điểm thích hợp để ông Kim mài giũa lứa U.23, chuẩn bị cho 2 mục tiêu quan trọng là SEA Games 33 và VCK U.23 châu Á 2026.

Các cầu thủ đã sẵn sàng Ảnh: Nguyên Khang

Nhiều gương mặt trẻ đang gây ấn tượng mạnh tại V-League hoàn toàn có cơ hội xuất hiện trong trận đội tuyển VN gặp Nepal. Ở vị trí thủ môn, Trần Trung Kiên đang bắt lên tay trong màu áo HAGL, được xem là đối trọng xứng tầm với đàn anh Đặng Văn Lâm. Cả hai đều có phong độ cao, nhưng việc ông Kim thử sức Trung Kiên trong một trận đấu ít áp lực như gặp Nepal là điều khả thi. Hàng phòng ngự cũng có thể chứng kiến sự thay đổi. Trung vệ trẻ Nguyễn Hiểu Minh với thể hình tốt và khả năng đọc tình huống tốt, tham gia tấn công hiệu quả, có thể sẽ được thử nghiệm đá cặp với một trung vệ dày dạn kinh nghiệm. Cầu thủ trẻ Nguyễn Xuân Bắc, được đánh giá cao về năng lượng, khả năng pressing và tư duy di chuyển, có thể là lựa chọn bên cạnh Nguyễn Hoàng Đức ở khu trung tuyến. Nguyễn Phi Hoàng với lối chơi tốc độ và tạt bóng tốt được trông chờ xuất hiện ở hành lang cánh.

Chiến thắng là mục tiêu duy nhất của đội tuyển Việt Nam

Giữa lúc dư luận khu vực xôn xao vì án phạt của FIFA dành cho đội tuyển Malaysia sau vụ nhập tịch 7 cầu thủ trái quy định, HLV Kim Sang-sik vẫn giữ thái độ điềm tĩnh và kiên định với con đường riêng: tập trung cho đội tuyển VN, cho mục tiêu giành kết quả tốt nhất. "Những phán quyết đó (án phạt với đội tuyển Malaysia - PV) là nhiệm vụ của FIFA, AFC. Việc của chúng tôi là tập trung vào trận đấu giữa đội tuyển VN và Nepal, tập trung vào việc giành chiến thắng. Mục tiêu của 2 trận đấu tới là giành 2 chiến thắng. Đó là mục tiêu duy nhất", ông Kim nhấn mạnh. Về trường hợp Quang Hải bị chấn thương, HLV Kim Sang-sik tỏ ra tiếc nuối và thừa nhận đây là tổn thất với đội tuyển VN, nhưng tin rằng các cầu thủ còn lại sẽ thi đấu tốt.





Trận đấu được phát trên FPT Play, VTV5, VTV Cần Thơ và ứng dụng VTVgo

Bên kia chiến tuyến, HLV Matt Ross chia sẻ: "Đội tuyển VN có sức mạnh vượt trội, có tốc độ, kỹ thuật, chắc chắn sẽ chơi tấn công. Nepal sẽ cố gắng đứng vững. Đội tuyển VN có nhiều cầu thủ trẻ lứa U.23, đây cũng là những nhân tố đáng chú ý. Với khát khao thể hiện, họ sẽ mang đến nguồn năng lượng mới. Nepal là đội chiếu dưới nên cần cố gắng phòng ngự. Đây cũng là thế mạnh của chúng tôi. Mục tiêu của Nepal khi gặp VN là có điểm".