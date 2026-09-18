Nhận định, kênh phát U.23 Việt Nam - U.23 Philippines hôm nay: Tập trung cao độ để giành chiến thắng

T Ự TIN

Hôm qua 17.9, đội tuyển U.23 VN đã có buổi tập chất lượng trên sân Agui Athletics thuộc Khu thể thao Agui Sport tại Nagoya (Nhật Bản). Việc trời có nắng trở lại sau nhiều ngày u ám giúp toàn đội tìm lại cảm giác hào hứng trong buổi tập cuối cùng trước khi bước vào trận đấu cực kỳ quan trọng gặp U.23 Philippines. Trong tiết trời mát nhẹ, HLV Đinh Hồng Vinh đã cho các học trò tập dài hơn dự kiến, khoảng hơn 1 tiếng để giải phóng sức ì của một số cầu thủ. Có thể thấy quyết tâm và sự tự tin đang hiện rõ trên khuôn mặt của từng thành viên từ cầu thủ đến cán bộ đoàn và ban huấn luyện đội U.23 VN.

U.23 VN tự tin đánh bại U.23 Philippines để tranh vé vào tứ kết Ảnh: Độc Lập

Trung vệ đội trưởng Lý Đức bày tỏ: "Thời tiết mưa những ngày qua không ảnh hưởng nhiều vì lúc ở Hà Nội thời tiết cũng nắng mưa thất thường như thế này, nên chúng tôi cũng phải cố gắng thích nghi để phù hợp với giờ tập cũng như giờ ra sân thi đấu. Hôm qua toàn đội đã tập thả lỏng để tất cả anh em nghỉ ngơi, phục hồi tốt nhất. HLV Đinh Hồng Vinh cũng nhắc nhở chúng tôi cố gắng, tinh thần lúc nào cũng phải sẵn sàng chiến đấu. Toàn đội cần cải thiện nhiều hơn ở những khâu dứt điểm, khâu xử lý cuối cùng. Riêng bản thân tôi và toàn đội cùng đặt quyết tâm cao nhất, sẽ thi đấu với 100% khả năng để giành trọn 3 điểm ở trận gặp U.23 Philippines, tạo đà cho đoàn thể thao VN ở ASIAD 20. Tôi xin đại diện đội U.23 VN chúc cho đoàn thể thao VN giành được nhiều thắng lợi, nhiều huy chương và luôn may mắn, thuận lợi ở giải đấu năm nay".

T RÁNH ĐÒN HỒI MÃ THƯƠNG

Trận đấu giữa U.23 VN và U.23 Philippines mang ý nghĩa cực kỳ quan trọng, đồng thời nhiều khả năng sẽ rất quyết liệt do cả hai đều đã quá hiểu nhau sau hàng loạt cuộc chạm trán trong 2 năm gần đây. Lợi thế tâm lý đang thuộc về U.23 VN sau 2 lần đánh bại U.23 Philippines ở bán kết giải U.23 Đông Nam Á và SEA Games 33. Nhưng thẳng thắn mà nói đó đều là những trận đấu khá khó khăn, với những bàn thắng quyết định được ghi cuối trận. Văn Thuận và Thanh Nhàn là 2 người hùng đã ghi bàn vào phút 89 và 90+2 ở bán kết SEA Games, trong khi Xuân Bắc ghi bàn phút 54 giúp U.23 VN thắng ngược 2-1 để vào chung kết giải U.23 Đông Nam Á 2025. Toàn bộ 3 gương mặt trên đều sẵn sàng cho trận đấu này, chưa kể Ngọc Mỹ tinh thần đang lên cao sau khi ghi bàn liên tục cho U.23 VN. Trung vệ Lý Đức chia sẻ: "Ngoài phòng ngự, ban huấn luyện cũng đề ra những mục tiêu khác dành riêng cho từng nhóm chúng tôi. Có những chiến thuật di chuyển để tạo ra nhiều khoảng trống, hoặc tận dụng triệt để các tình huống cố định để ghi bàn".

Diễn biến trên sân tập cũng cho thấy thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh quyết tâm, nhưng cũng rất cảnh giác và dành sự tôn trọng lớn đến lối chơi giàu tính chiến đấu và những đòn phản công lợi hại của U.23 Philippines. Trên sân tập chiều 17.9, sau bài chia đôi đội hình đối kháng, ban huấn luyện đã cho toàn đội rèn khá kỹ các phương án chống bóng dài cũng như các quả ném biên rót bổng vào khu vực cấm địa mà đối phương thường áp dụng. Rõ ràng lời cảnh tỉnh từ bàn thua không đáng có trước U.23 Kuwait đã được U.23 VN tiếp thu nghiêm túc.

Thực tế đội U.23 VN đã triển khai lối chơi tốt, kiểm soát bóng lên đến 63% và tung ra 27 cú sút trước U.23 Kuwait - những thông số rất ấn tượng. Bài toán của ban huấn luyện sẽ là điều chỉnh lại thước ngắm cho các chân sút và tránh tạo ra bất kỳ cơ hội nào cho đối thủ từ các tình huống cố định hay phản công nhanh từ bóng dài. Đồng thời, 2 cầu thủ đã nhận thẻ vàng trận trước là Thanh Nhàn và Đức Anh cũng phải giữ tỉnh táo trong tranh chấp, nếu không muốn bị treo giò ở trận gặp U.23 Uzbekistan.

Trận đấu được phát trên TV360, VTV6, VTVgo, FPT Play...