Lịch thi đấu mới nhất CLB CAHN - Cebu: Chủ nhà phải sớm mài sắc hàng công

CLB CAHN đấu tại Hàng Đẫy, trực tiếp trên FPT Play

Thói quen bỏ lỡ cơ hội ghi bàn từng khiến CLB CAHN đánh rơi ngôi vô địch Cúp C1 Đông Nam Á và chậm chân trên đường đua V-League mùa giải trước. Đội bóng ngành công an này mặc dù luôn kiểm soát bóng rất tốt, tạo ra rất nhiều tình huống nguy hiểm nhưng lại không tận dụng được hiệu quả như mong muốn.

Vì thế, đội bóng do HLV Polking dẫn dắt nhiều trận bị hòa hoặc thua ngược đáng tiếc. Cũng vì không tận dụng triệt để cơ hội ghi bàn, CLB CAHN không thể đào sâu cách biệt trước Buriram United (Thái Lan) ở cả hai lượt trận chung kết Cúp C1 Đông Nam Á 2024 - 2025, trước khi để đối thủ gỡ hòa và chiến thắng trong loạt sút luân lưu quyết định. Mới đây, trước Bắc Kinh Quốc An ở Cúp C2 châu Á, CLB CAHN có khá nhiều cơ hội gia tăng cách biệt lên thành 2-0, sau khi đã dẫn trước 1 bàn, nhưng các chân sút đã không tận dụng được, rồi để đối phương dẫn lại 2-1. Đội khách tự làm khó mình khi phải lao vào màn rượt đuổi tỷ số và kiên cường gỡ hòa 2-2.

CLB CAHN sẽ thiếu Bùi Hoàng Việt Anh (68) trong trận gặp Cebu ẢNH: CLB CAHN

Ở các đấu trường lớn, trong những trận cầu căng thẳng, việc tạo ra cơ hội ghi bàn không phải là điều đơn giản. CLB CAHN đã phối hợp nhuần nhuyễn, chuyền bóng sắc sảo để xuyên thủng hàng phòng ngự đối phương, nhưng chưa làm tốt khâu quan trọng nhất là đưa bóng vào lưới.

Càng tiến sâu tại giải quốc tế mùa này, đối thủ của CLB CAHN càng mạnh, các trận đấu càng căng thẳng. Cơ hội ghi bàn sẽ không dễ đến và rất lãng phí nếu các chân sút của CLB CAHN cứ mãi bỏ lỡ những cơ hội vàng để kết liễu đối phương.

Một đội bóng mạnh chỉ có thể giành ngôi vô địch khi đội đó hơn hẳn mọi đối thủ ở tính hiệu quả. Nếu không sớm giải quyết nhược điểm, CLB CAHN có thể sẽ rơi vào tình cảnh mất các danh hiệu lớn một cách đáng tiếc giống mùa giải trước. Thật ra các chân sút của đội như Đình Bắc, Leo Artur, Lê Văn Đô, Alan… đều có kỹ năng chơi bóng tốt, vấn để còn lại là yếu tố tâm lý. Các cầu thủ cần bản lĩnh, lạnh lùng hơn khi đối diện khung thành đối phương, thay vì vội vã và làm hỏng cơ hội của chính mình. HLV Polking có thể truyền thêm niềm tin cho học trò bằng các liệu pháp khoa học, và bằng những buổi rút kinh nghiệm thông qua băng hình, sửa lỗi mà cầu thủ đã mắc phải.

Lộ trình tiếp theo của CLB CAHN sẽ là trận gặp CLB Cebu (Philippines) tại Cúp C1 Đông Nam Á ngày 24.9, gặp Nam Định tại V-League ngày 28.9 và chạm trán Tai Po (Hồng Kông) ở Cúp C2 châu Á ngày 2.10. Trước mắt, CLB CAHN sẽ vắng trụ cột Bùi Hoàng Việt Anh ở trận gặp Cebu do anh dính chấn thương.

Trận CLB CAHN đấu Cebu vào 19 giờ 30 ngày 24.9 tại sân Hàng Đẫy, trực tiếp trên FPT Play.