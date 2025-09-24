Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Lịch thi đấu mới nhất CLB CAHN - Cebu: Chủ nhà phải sớm mài sắc hàng công

Thiếu Bá
Thiếu Bá
24/09/2025 00:00 GMT+7

Chơi rất hay khi gặp CLB Bắc Kinh Quốc An trong trận ra quân Cúp C2 châu Á mùa 2025 - 2026, nhưng CLB Công an Hà Nội (CAHN) để hụt chiến thắng vì chưa tận dụng triệt để các cơ hội ghi bàn. Điểm yếu này cần được khắc phục sớm trong hành trình sắp tới.

CLB CAHN đấu tại Hàng Đẫy, trực tiếp trên FPT Play

Thói quen bỏ lỡ cơ hội ghi bàn từng khiến CLB CAHN đánh rơi ngôi vô địch Cúp C1 Đông Nam Á và chậm chân trên đường đua V-League mùa giải trước. Đội bóng ngành công an này mặc dù luôn kiểm soát bóng rất tốt, tạo ra rất nhiều tình huống nguy hiểm nhưng lại không tận dụng được hiệu quả như mong muốn. 

Vì thế, đội bóng do HLV Polking dẫn dắt nhiều trận bị hòa hoặc thua ngược đáng tiếc. Cũng vì không tận dụng triệt để cơ hội ghi bàn, CLB CAHN không thể đào sâu cách biệt trước Buriram United (Thái Lan) ở cả hai lượt trận chung kết Cúp C1 Đông Nam Á 2024 - 2025, trước khi để đối thủ gỡ hòa và chiến thắng trong loạt sút luân lưu quyết định. Mới đây, trước Bắc Kinh Quốc An ở Cúp C2 châu Á, CLB CAHN có khá nhiều cơ hội gia tăng cách biệt lên thành 2-0, sau khi đã dẫn trước 1 bàn, nhưng các chân sút đã không tận dụng được, rồi để đối phương dẫn lại 2-1. Đội khách tự làm khó mình khi phải lao vào màn rượt đuổi tỷ số và kiên cường gỡ hòa 2-2.

Lịch thi đấu mới nhất CLB CAHN - Cebu: Chủ nhà phải sớm mài sắc hàng công- Ảnh 1.

CLB CAHN sẽ thiếu Bùi Hoàng Việt Anh (68) trong trận gặp Cebu

ẢNH: CLB CAHN

Ở các đấu trường lớn, trong những trận cầu căng thẳng, việc tạo ra cơ hội ghi bàn không phải là điều đơn giản. CLB CAHN đã phối hợp nhuần nhuyễn, chuyền bóng sắc sảo để xuyên thủng hàng phòng ngự đối phương, nhưng chưa làm tốt khâu quan trọng nhất là đưa bóng vào lưới.

Càng tiến sâu tại giải quốc tế mùa này, đối thủ của CLB CAHN càng mạnh, các trận đấu càng căng thẳng. Cơ hội ghi bàn sẽ không dễ đến và rất lãng phí nếu các chân sút của CLB CAHN cứ mãi bỏ lỡ những cơ hội vàng để kết liễu đối phương.

Một đội bóng mạnh chỉ có thể giành ngôi vô địch khi đội đó hơn hẳn mọi đối thủ ở tính hiệu quả. Nếu không sớm giải quyết nhược điểm, CLB CAHN có thể sẽ rơi vào tình cảnh mất các danh hiệu lớn một cách đáng tiếc giống mùa giải trước. Thật ra các chân sút của đội như Đình Bắc, Leo Artur, Lê Văn Đô, Alan… đều có kỹ năng chơi bóng tốt, vấn để còn lại là yếu tố tâm lý. Các cầu thủ cần bản lĩnh, lạnh lùng hơn khi đối diện khung thành đối phương, thay vì vội vã và làm hỏng cơ hội của chính mình. HLV Polking có thể truyền thêm niềm tin cho học trò bằng các liệu pháp khoa học, và bằng những buổi rút kinh nghiệm thông qua băng hình, sửa lỗi mà cầu thủ đã mắc phải.

Lộ trình tiếp theo của CLB CAHN sẽ là trận gặp CLB Cebu (Philippines) tại Cúp C1 Đông Nam Á ngày 24.9, gặp Nam Định tại V-League ngày 28.9 và chạm trán Tai Po (Hồng Kông) ở Cúp C2 châu Á ngày 2.10. Trước mắt, CLB CAHN sẽ vắng trụ cột Bùi Hoàng Việt Anh ở trận gặp Cebu do anh dính chấn thương. 

Trận CLB CAHN đấu Cebu vào 19 giờ 30 ngày 24.9 tại sân Hàng Đẫy, trực tiếp trên FPT Play.

Tin liên quan

HLV Polking tiếc 'đứt ruột', không nhắc gì đến Nguyễn Filip: 'Đáng ra CLB CAHN đã thắng'

HLV Polking tiếc 'đứt ruột', không nhắc gì đến Nguyễn Filip: 'Đáng ra CLB CAHN đã thắng'

Theo HLV Polking, CLB CAHN đáng ra đã có thể lấy trọn 3 điểm trên sân CLB Bắc Kinh Quốc An, thay vì chấp nhận hòa 2-2 ở ngày ra quân AFC Champions League 2.

Khám phá thêm chủ đề

CLB CAHN V-League Cúp C1 Đông Nam Á vô địch
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận