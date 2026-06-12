Lịch thi đấu play-off cực nóng Bắc Ninh đại chiến PVF-CAND: Dàn sao U.23 Việt Nam giữ suất V-League?

Xuân Bắc và PVF-CAND đã có kinh nghiệm ở trận play-off ảnh: Khả Hòa

V-League nắm ưu thế lớn ở các trận play-off

Sau một mùa giải đầy nỗ lực và giành được suất play-off một cách nghẹt thở, PVF-CAND đang rất quyết tâm hướng đến giành phần thắng trong cuộc chiến cuối cùng của mùa giải lịch sử.

PVF-CAND đã rất dũng cảm khi nhận vé lên V-League sớm sau khi CLB Quảng Nam xin rời cuộc chơi, vì họ đã thua thiệt mọi đối thủ ngay từ đầu về con người, thời gian chuẩn bị thể lực, lối chơi…

Càng nhìn cách tân binh này khởi đầu thuận lợi trước khi rơi tự do vì những thất bại và kèm theo đó là vô vàn bài học kinh nghiệm đắt giá, mới thấy Trường Tươi Đồng Nai sáng suốt khi từ chối nhận tấm vé từ CLB Quảng Nam.

Quyết tâm của toàn đội Bắc Ninh FC trong buổi làm quen sân ảnh: Fanpage Bắc Ninh FC

Nhưng cũng nhìn lại cả mùa giải, sẽ phải ghi nhận tinh thần quật khởi đáng khen của đại diện trước lần đầu tiên hít thở môi trường bóng đá đỉnh cao tại V-League, để thực hiện cú nước rút thần tốc, qua mặt Becamex TP.HCM để giành suất play-off, đẩy đối thủ xuống hạng nhất.

Ở chiều ngược lại, Bắc Ninh FC cũng đã có cú đeo bám suýt nữa trở thành kinh điển, đánh bại Trường Tươi Đồng Nai để vượt mặt đối thủ và chiếm ưu thế đối đầu.

Tiếc rằng cú sẩy chân ngay sau đó khi bị CLB Khánh Hòa cầm hòa 2-2 của Bắc Ninh FC đã trao cơ hội trở lại tay đối thủ, đành nhìn Trường Tươi Đồng Nai băng băng về đích, không bao giờ nhìn lại nữa và đoạt vé trực tiếp lên chơi V-League.

Tuyển thủ U.23 Việt Nam Thanh Nhàn trong màu áo PVF-CAND ảnh: Minh Tú

Bước vào trận đấu này, PVF-CAND sẽ có sự ủng hộ của lịch sử, khi trong 5 trận play-off gần nhất đều chứng kiến các đại diện V-League đánh bại đối thủ từ hạng nhất để bảo toàn suất chơi đỉnh cao của mình.

Bản thân PVF-CAND từng là nhân chứng lịch sử, khi từng nhập cuộc hừng hực khí thế, dẫn bàn sớm nhưng sau đó để thua ngược vào cuối trận một cách nghiệt ngã trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ở trận play-off 2023.

Nếu PVF-CAND đã cứng cáp hơn nhiều sau một năm thực chiến đến "trầy vi, tróc vảy" ở V-League thì bản thân Bắc Ninh FC cũng đầy khát vọng bởi sự ủng hộ tuyệt đối của ban lãnh đạo, CĐV nhà.

Cựu trung vệ Thể Công Viettel Văn Thiết đang đeo băng đội trưởng Bắc Ninh FC ảnh: Bắc Ninh FC ngày 7.6

Đội hình của họ cũng có rất nhiều cái tên dày dạn kinh nghiệm V-League như Hải Huy, Văn Thiết, Thanh Khôi, Tuấn Linh, Đức Chinh… giúp khoảng cách chuyên môn giữa 2 CLB thu hẹp đáng kể ở trận đấu diễn ra lúc 18 giờ theo lịch thi đấu play-off mùa 2025 - 2026.

Khát khao và sự thoải mái tâm lý của kẻ chinh phục sẽ là lợi thế của Bắc Ninh FC trong trận đấu trên sân trung lập Hà Tĩnh. Ở bên kia sân, nỗi đau đôi khi giúp chúng ta trưởng thành và kinh nghiệm trận play-off năm 2023 sẽ là vốn kinh nghiệm đắt giá của PVF-CAND.

Cũng nói thêm kinh nghiệm chinh chiến của dàn sao U.23 Việt Nam như Xuân Bắc, Lý Đức, Thanh Nhàn, Anh Quân... cũng như lão tướng Samson sẽ là chỗ dựa để PVF-CAND hướng đến giữ vững ưu thế của V-League để trụ lại đấu trường đỉnh cao của bóng đá Việt Nam.