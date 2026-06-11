Thắng Nam Định cực đậm, CLB Công an TP.HCM đại chiến Ninh Bình tranh vô địch Cúp quốc gia

CLB Công an TP.HCM khởi đầu hoàn hảo

Màn so tài trên sân Thiên Trường là thử thách lớn cho CLB Công an TP.HCM ở bán kết Cúp quốc gia, khi chủ nhà Nam Định dù thất thế ở V-League năm nay, nhưng vẫn có lực lượng giàu kinh nghiệm và đượcc chơi trên sân nhà.

Ở chiều ngược lại, CLB Công an TP.HCM dù đứng hạng năm V-League, nhưng màn thể hiện chưa hoàn toàn thuyết phục khi các cầu thủ chưa tìm được sợi dây liên kết, đấu pháp tấn công cũng thiếu mạch lạc.

Thế nhưng, ở thế cửa dưới, CLB Công an TP.HCM đã khiến tất cả bất ngờ. Trong khi chủ nhà Nam Định rệu rã với hàng loạt sai sót cá nhân, học trò ông Phùng Thanh Phương lại lên bóng sắc sảo, tận dụng tối đa cơ hội có được.

CLB Nam Định (áo trắng) vỡ trận ngay trong hiệp 1 ẢNH: CLB NAM ĐỊNH

Phút 18, từ đường chuyền hỏng rất khó hiểu ở tuyến giữa, hàng thủ Nam Định để Lee Williams cướp bóng, rồi băng xuống chọc khe cho Raphael Utzig đặt lòng chuẩn xác mở tỷ số trận đấu. Đáng buồn cho chủ nhà, khi 4 cầu thủ Nam Định để 2 cầu thủ CLB Công an TP.HCM hạ gục dễ dàng chỉ bằng pha phối hợp cơ bản.

5 phút sau, lưới Nam Định lại rung lên. Võ Minh Trọng đá phạt góc tạo ra tình huống hỗn loạn. Endrick chớp thời cơ xoay người dứt điểm chân trái. Bóng đi lệch khung thành, nhưng vô tình đập đúng... đồng đội Matheus Felipe đang chờ sẵn ở cột hai rồi đi vào lưới trong sự ngỡ ngàng của chủ nhà.

Cơ hội vào chung kết của Nam Định bị dập tắt ở phút 37, khi Lee Williams bật cao đánh đầu chéo góc uy lực nâng tỷ số lên 3-0. Đội khách vỡ trận hoàn toàn, với bàn thua thứ tư ở phút 43 cũng với kịch bản y hệt: bóng được treo vào, các trung vệ thi đấu hời hợt, để đối thủ thoải mái đánh đầu tung lưới Trần Nguyên Mạnh.

CLB Công an TP.HCM (áo đỏ) tận dụng cơ hội quá tốt

Đây là hiệp 1 tồi tệ nhất của Nam Định trong nhiều năm qua, khi thua trắng 4 bàn trước CLB Công an TP.HCM vốn cũng chẳng giỏi đá sân khách. Đại diện miền Nam có trận đấu đánh biên sắc sảo, nhưng chính sự bạc nhược, yếu kém của Nam Định đã dẫn lối chủ nhà đến với hiệp đấu đáng quên.

Dạo chơi vào chung kết

Ưu thế quá lớn giúp CLB Công an TP.HCM thoải mái phô diễn trong hiệp 2. Còn với Nam Định, nỗ lực lúc này đã là quá muộn, khi cách biệt lên tới 4 bàn thắng.

Đội bóng của HLV Vũ Hồng Việt chỉ có thể gỡ lại 2 bàn. Trong đó, pha đỡ ngực rồi tung người móc bóng dội xà vào lưới của Nguyễn Xuân Son (phút 71) xứng đáng là bàn thắng đẹp nhất Cúp quốc gia năm nay.

Đến phút 79, CLB Nam Định có thêm một bàn nhờ cú sút xa đẹp mắt của Lý Công Hoàng Anh bên ngoài vòng cấm, xuất phát từ đường chuyền về cẩu thả của cầu thủ đội khách.

Tuy nhiên, tỷ số 2-4 chỉ giúp trận đấu hấp dẫn hơn đôi chút trong những phút cuối, chứ không giúp Nam Định níu lại tấm vé vào chung kết.

CLB Công an TP.HCM đoạt vé vào chơi trận chung kết Cúp quốc gia, với đối thủ Ninh Bình (thắng Thể Công Viettel 4-1 ở trận bán kết còn lại) đang đợi sẵn. trận chung kết diễn ra tại sân Ninh Bình ngày 14.6.