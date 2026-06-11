Ninh Bình ‘vùi dập’ Thể Công Viettel, HLV Chu Đình Nghiêm quá mát tay: Xứng đáng vào chung kết Cúp quốc gia

Gia Hưng ghi bàn mở tỷ số cho Ninh Bình FC ảnh: Minh Tú

Chiến thắng chủ động của Ninh Bình FC

Trên sân Ninh Bình, đội chủ nhà đã khởi đầu trận bán kết Cúp quốc gia 2025 - 2026 như mơ sau bàn mở tỷ số ở phút 15 của tuyển thủ Gia Hưng, xuất phát từ một tình huống chuyển trạng thái nhanh trước khi chân sút sinh năm 2000 đánh bại thủ môn Văn Việt ở thế đối mặt.

Đó là phần thưởng xứng đáng cho những gì Ninh Bình FC đã thực hiện được trong hiệp 1. HLV Chu Đình Nghiêm đang cho thấy dấu ấn ngày một rõ nét ở đội bóng cố đô, khi mọi ngôi sao đều tạo ra sự kết nối rất nhịp nhàng với nhau.

Khi Thể Công Viettel buộc phải dâng cao hơn để tìm bàn thắng, họ đã gặp rất nhiều khó khăn trước hệ thống phòng ngự có cự ly rất hợp lý của đội chủ nhà, nơi mọi vị trí đều tích cực di chuyển để hỗ trợ, bọc lót cho nhau.

Đức Chiến ôm chầm HLV Chu Đình Nghiêm sau bàn thắng của Ninh Bình FC ảnh: Minh Tú

Những đường phản công sắc lẹm, tận dụng tốc độ của những Friday, Gia Hưng, Văn Thuận, Quốc Việt... đã giúp Ninh Bình FC tạo ra được một số cơ hội phản công rất thuận lợi nữa, tiếc rằng không tận dụng được trước Văn Việt xuất sắc.

Nhưng trong một ngày thi đấu năng nổ, đội trưởng Hoàng Đức ghi bàn đưa Ninh Bình FC hiên ngang vào chung kết, sau cú sút hiểm hóc bằng chân phải, đưa bóng dội mép trong cột dọc vào lưới trong nỗ lực bay tuyệt vọng của Văn Việt ở phút 42.

Bàn thắng này giúp Ninh Bình FC bước vào giờ nghỉ với lợi thế điểm số và tâm lý rất lớn, để tiếp tục tạo ra áp lực rất lớn và hàng loạt cơ hội trong hiệp 2, trong khi HLV Popov chơi "tất tay" bằng cách tung Xuân Tiến, Hoàng Minh vào sân.

Hoàng Đức ghi bàn giúp Ninh Bình FC thắng thuyết phục Thể Công Viettel ảnh: Minh Tú

Trong suốt hiệp 2, Ninh Bình FC chơi rất ấn tượng, thể hiện rõ dấu ấn của HLV Chu Đình Nghiêm khi kiểm soát trận đấu hoàn hảo, tạo ra nhiều cơ hội phản công. Trong những lần Thể Công Viettel tạo ra được khoảng trống lại vấp phải Đặng Văn Lâm vững chãi như tường thành.

Đến phút 85, Thể Công Viettel được hưởng quả phạt đền sau pha phạm lỗi ngay trong khu vực cấm địa của tài năng trẻ Lê Phát vừa vào sân. Văn Lâm vẫn đổ người đúng hướng nhưng bất lực trước cú sút quá mạnh và chính xác của Lucao từ chấm 11 m.

Nhưung chỉ 2 phút sau, cách biệt 2 bàn đã lại được thiết lập khi một cầu thủ vào sân thay người khác là Bảo Toàn đã có pha xộc thẳng vào khu vực cấm địa và sút chéo góc nâng tỷ số lên 3-1 cho Ninh Bình FC.

Văn Khang đã không thể góp mặt ở chung kết Cúp quốc gia 2025 - 2026 ảnh: Minh Tú

Đến phút 90, trận đấu được định đoạt khi Friday đánh đầu rất căng và ập vào đệm lòng đánh bại Văn Việt để nâng tỷ số lên 4-1, khép lại trận đấu anh chơi nổi bật với 2 kiến tạo và 1 bàn thắng.

Chiến thắng này giúp Ninh Bình FC bước vào trận trận chung kết Cúp quốc gia 2025 - 2026 ngày 14.1 tới, gặp CLB CA TP.HCM - đội bóng đã vùi dập CLB Nam Định ngay tại thánh địa Thiên Trường.

Trong khi đó Thể Công Viettel khép lại mùa giải 2025 - 2026 với tấm HCB V-League và HCĐ Cúp quốc gia. Điều này được kỳ vọng sẽ là nền tảng tốt trước khi được đầu tư mạnh mẽ ở mùa tới, tất nhiên, nếu HLV Popov không chia tay.