Lịch thi đấu tranh HCĐ Đông Nam Á hôm nay: Bài kiểm tra quan trọng cho futsal nữ Việt Nam

Indonesia giờ đã khác

Ngoài việc cạnh tranh tấm HCĐ, đây là bài kiểm tra quan trọng về bản lĩnh vượt khó và khả năng thích nghi của đội tuyển futsal nữ VN trước sự thay đổi nhanh chóng của bản đồ futsal khu vực.

Dù trong vòng 2 năm trở lại đây thầy trò HLV Nguyễn Đình Hoàng luôn áp đảo đối thủ đến từ xứ vạn đảo, nhưng thực tế tại giải đấu năm nay cho thấy Indonesia đã không còn dễ bị "bắt nạt" như trước. Nhìn lại lịch sử đối đầu, người hâm mộ VN có quyền tự tin khi đội bóng sao vàng từng nhiều lần gieo sầu cho Indonesia với những chiến thắng đậm. Từ trận thắng 5-0 tại giải Đông Nam Á lần đầu tiên tổ chức vào năm 2024 tại Philippines đến màn trình diễn hủy diệt tương tự ở chung kết SEA Games 33 để giành tấm HCV lịch sử, các cô gái VN luôn cho thấy sự vượt trội về tư duy chiến thuật và kỹ thuật cá nhân. Tuy nhiên, bóng đá không có tính chất bắc cầu, và những hào quang cũ đôi khi lại trở thành áp lực vô hình nếu Thùy Trang và các đồng đội không có sự chuẩn bị kỹ lưỡng trước sự trỗi dậy mạnh mẽ của đối phương.

Đội tuyển futsal nữ VN (3) cần thể hiện bản lĩnh trước Indonesia ẢNH: FAT

Điểm tựa lớn nhất của đội tuyển futsal Indonesia chính là nền tảng thể lực sung mãn và lợi thế về lịch thi đấu. Tại giải đấu năm nay, việc nằm ở bảng A chỉ có 3 đội đã giúp các cầu thủ Indonesia duy trì được thể lực cho vòng knock-out. Điều này đã được chứng minh qua trận bán kết đầy quả cảm trước đội tuyển futsal nữ Úc rất mạnh. Indonesia dù bị đánh giá thấp hơn nhưng đã 2 lần vượt lên dẫn trước và chỉ chấp nhận thất bại ở những giây cuối cùng của hiệp phụ thứ hai. Lối chơi áp sát tầm cao và không ngại va chạm của họ đã khiến Úc - đội từng thắng VN 2-0 ở trận ra quân vòng bảng - rơi vào thế lúng túng. Sự bền bỉ trong suốt 50 phút thi đấu căng thẳng cho thấy Indonesia đã tận dụng rất tốt ưu thế về mặt thể lực.

VN thể hiện bản lĩnh

Thách thức dành cho đội tuyển futsal nữ VN chính là việc tìm ra lời giải cho bài toán thoát pressing. Thực tế từ trận thua Úc cho đến trận bán kết gặp Thái Lan đã bộc lộ những hạn chế nhất định của thầy trò HLV Nguyễn Đình Hoàng khi đối phương đẩy cao đội hình và gia tăng áp lực ngay từ phần sân nhà. Khi không gian và thời gian xử lý bóng bị thu hẹp, các đường chuyền ngắn vốn là sở trường của cầu thủ VN dễ bị bẻ gãy, dẫn đến những sai số cá nhân nguy hiểm. Ban huấn luyện đội tuyển futsal nữ VN chắc chắn đã nhận ra điều này và cần có những điều chỉnh linh hoạt.

Bên cạnh yếu tố chuyên môn, trận đấu này còn là cuộc chiến về mặt tâm lý. Sau thất bại trước chủ nhà Thái Lan, việc vực dậy tinh thần cho các cầu thủ là ưu tiên hàng đầu. Một chiến thắng trước Indonesia không chỉ giúp đội tuyển giành được tấm HCĐ mà còn khẳng định futsal nữ VN vẫn đang giữ vững vị thế tốp đầu khu vực Đông Nam Á. Tuy nhiên, nếu chủ quan và bị cuốn vào lối chơi giàu thể lực của đối phương, chúng ta sẽ rất dễ rơi vào bẫy phản công mà Indonesia đã giăng ra rất hiệu quả trước Úc. Đây là lúc bản lĩnh của các cô gái VN cần được thể hiện.

Trận chung kết giải futsal Đông Nam Á 2026 là màn so tài giữa đội tuyển futsal nữ Thái Lan và một thế lực mới là Úc vào lúc 18 giờ 30 ngày 2.3. Thái Lan đang khát khao trở lại đỉnh cao khu vực. Trong khi đó, đội bóng xứ sở chuột túi cũng đầy tham vọng ghi dấu ấn ngay lần đầu tiên dự giải.