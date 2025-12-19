Đội tuyển futsal nữ Việt Nam lần đầu vô địch SEA Games

Vượt qua cái bóng người Thái

SEA Games 33 là kỳ SEA Games thứ 6 tổ chức nội dung futsal nữ. Ở 5 kỳ SEA Games trước đó, Thái Lan không có đối thủ khi họ đều đoạt HCV. Việc đội tuyển nữ futsal Thái Lan độc chiếm chức vô địch SEA Games được xem là điều hiển nhiên bởi họ là nước đầu tư futsal sớm và căn cơ nhất Đông Nam Á. Futsal nữ Thái Lan đã ở tầm thế giới khi xếp hạng 8 trên bảng xếp hạng FIFA tháng 12.2025. Điều này cho thấy Thái Lan phát triển futsal rất tốt.

Đội tuyển futsal nữ VN quá xuất sắc Ảnh: VFF

Đáng nói là cả 5 lần Thái Lan đoạt HCV futsal nữ SEA Games, thì cả 5 lần đội tuyển futsal nữ VN đều về nhì. Ngay cả SEA Games 31 trên sân nhà VN, trong trận đấu cuối chỉ cần hòa Thái Lan là vô địch, nhưng đội tuyển futsal nữ VN cũng thất bại 1-2 đầy tiếc nuối.

Vì thế, khi SEA Games 33 được tổ chức tại Thái Lan, giới chuyên môn dự đoán người Thái sẽ vô địch futsal nữ dễ như "lấy đồ trong túi". Thế nhưng, đội chủ nhà bất ngờ "ngã ngựa" ở bán kết sau khi thua Indonesia 5-6 trong loạt sút luân lưu (hòa 4-4 trong thời gian thi đấu chính thức). Việc Indonesia xuất sắc loại Thái Lan giúp mở ra cánh cửa đoạt HCV cho đội tuyển futsal nữ VN.

Highlight chung kết futsal nữ Việt Nam 5-0 Indonesia: HCV đẳng cấp

Áp đảo trong trận chung kết

Xem Indonesia quật ngã Thái Lan ở bán kết, ít ai dám dự đoán đội tuyển futsal nữ VN sẽ có trận chung kết dễ dàng, dù chúng ta vừa thắng Indonesia 3-1 ở vòng bảng.

Ngay khi nhập cuộc, HLV Nguyễn Đình Hoàng đã cho học trò của mình tấn công phủ đầu. Lối đá nhanh, bất ngờ mà các cô gái VN tạo ra đã khiến đội tuyển futsal Indonesia lúng túng. Họ liên tục phạm sai lầm ngay từ đầu trận, giúp Thanh Ngân ghi liền 2 bàn đưa VN dẫn trước 2-0.

Đến phút thứ 8, khi Thùy Trang đặt dấu giày với bàn thắng thứ 3, người hâm mộ VN tin rằng tấm HCV lần này khó vuột khỏi tay thầy trò HLV Nguyễn Đình Hoàng. Chưa đầy 3 phút sau, K'Thủa gần như đặt dấu chấm hết cho Indonesia khi cô xuất sắc nâng tỷ số 4-0 cho đội tuyển futsal nữ VN.

Nụ cười chiến thắng

Ở hiệp đấu thứ 2, Indonesia buộc phải đẩy cao đội hình, đá chiến thuật "power-play" để vây hãm khung thành VN, nhưng thủ môn Thùy Linh đã chơi một trận quá xuất sắc. Cô gần như hóa giải hết tất cả pha bóng nguy hiểm mà đối thủ tạo ra. Cuối cùng, Nguyệt Vi ghi bàn ấn định chiến thắng "5 sao", giúp VN đoạt tấm HCV đầu tiên tại SEA Games.

Ngoài những tuyển thủ đã nêu ở trên, những cô gái còn lại của đội tuyển futsal VN như: Phương Anh, Ngọc Hân, Bùi Thị Trang, Vân Anh, Thu Xuân, Hải Yến, Nguyệt Vi, A Dắt Rin Tô, Biện Thị Hằng… đều xứng đáng được nhắc tên trong chiến tích tuyệt vời này.

Chiến tướng tuổi 37

Tại SEA Games 33, đội tuyển futsal nữ VN toàn thắng trên đường đến ngôi vô địch. Ở vòng bảng, các cô gái VN thắng Indonesia 3-1, thắng Myanmar 4-2; bán kết thắng Philippines 1-0 và chung kết thắng Indonesia 5-0.

Tất cả đóng góp của các tuyển thủ nữ VN đều đáng ghi nhận, nhưng đặc biệt nhất là đàn chị Trần Thị Thùy Trang. Năm nay Trang đã 37 tuổi nhưng vẫn chiến đấu cùng đàn em, có người thua cô đến 18 tuổi. Điều đặc biệt là Trang từng vô địch SEA Games trong màu áo đội tuyển bóng đá nữ VN, do HLV Mai Đức Chung dẫn dắt. Thùy Trang từng 3 lần vô địch SEA Games môn bóng đá nữ sân 11 người vào các năm 2019, 2022, 2023 và nhiều lần vô địch giải bóng đá nữ Đông Nam Á. Như vậy, với lần vô địch SEA Games 33 môn futsal nữ, cô là tuyển thủ đầu tiên của Đông Nam Á vô địch AFF Cup, vô địch SEA Games ở cả bóng đá nữ sân 11 người và futsal.

Xem Trang thi đấu không biết mệt mỏi ở SEA Games 33, có thể thấy cô gái quê Đại Lộc, Quảng Nam (nay là Đà Nẵng) chưa có ý định dừng lại. Cô cũng là tuyển thủ khoác áo CLB nữ TP.HCM nhiều lần vô địch quốc gia sân 11 người.

Chiến thắng lần này cũng ghi nhận dấu ấn cầm quân của HLV Nguyễn Đình Hoàng, người đã hiểu rõ điểm mạnh yếu của các đối thủ để đề ra chiến thuật hợp lý, giúp đội tuyển futsal nữ VN bước lên bục vinh quang.