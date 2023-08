Lịch thi đấu tứ kết World Cup nữ 2023: Tâm điểm Nhật Bản đối đầu Thụy Điển

Sau khi kết thúc vòng đấu knock-out của 16 đội, châu Âu vẫn đang chiếm ưu thế khi còn đến 5 đại diện là đội tuyển Thụy Điển, Anh, Pháp, Tây Ban Nha và Hà Lan. Đội tuyển chủ nhà Úc và Nhật Bản sẽ là hai đại diện châu Á cùng đội bóng Nam Mỹ duy nhất còn lại là đội tuyển Colombia. Sau trận thắng đương kim vô địch Mỹ ở vòng đấu trước, đội tuyển Thụy Điển đang được xem là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch của kỳ World Cup năm nay.

Niềm vui của đội tuyển Thụy Điển sau chiến thắng trước đương kim vô địch Mỹ AFP

Dù được đánh giá là đội bóng nữ mạnh của thế giới, tuy nhiên đội tuyển Thụy Điển vẫn chưa từng được nâng chiếc cúp vô địch của đấu trường World Cup. Tuy nhiên, để có được danh hiệu vô địch đầu tiên, đội bóng của HLV Gerhardsson cần phải vượt qua nhánh đấu được xem là rất "xương". Đối thủ tiếp theo của các cô gái Thụy Điển vào lúc 14 giờ 30 ngày 11.8 chính là đội tuyển Nhật Bản đang thi đấu rất ấn tượng.

Đội tuyển Nhật Bản (trái) đang có phong độ cao tại giải World Cup nữ năm nay AFP

Tại giải đấu lần này, HLV Ikeda Futoshi đã xây dựng được đội bóng Nhật Bản rất đồng đều ở cả 3 tuyến. Sau 4 trận đấu của giải năm nay, đội tuyển Nhật Bản đã ghi được 14 bàn và chỉ để thủng lưới duy nhất 1 bàn trong trận đấu gặp đội tuyển Na Uy. Đây chắc chắn sẽ là trận đấu đáng xem và được chờ đợi nhất của vòng tứ kết.

Đội chủ nhà Úc gặp đối thủ ngang tài ngang sức Pháp tại tứ kết AFP

Cũng trong ngày 11.8, đội tuyển Tây Ban Nha sẽ đối đầu với á quân Hà Lan vào lúc 8 giờ. Ở nhánh đấu dưới, đội bóng đồng chủ nhà Úc sẽ đối đầu với đội tuyển Pháp - hai đấu thủ được đánh giá là ngang tài ngang sức, vào lúc 14 giờ ngày 12.8. Đương kim vô địch châu Âu là đội tuyển Anh sẽ "nhẹ thở" hơn khi chỉ gặp Colombia vào lúc 17 giờ 30 cùng ngày.

Đội tuyển Anh (áo trắng) được đánh giá cao hơn Colombia AFP

