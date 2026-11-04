Lịch thi đấu U.17 Việt Nam mới nhất, phát trực tiếp trọn vẹn World Cup U.17 trên TV360

TV360 công bố bản quyền phát sóng

Hành trình của U.17 Việt Nam tại VCK U.17 World Cup 2026 sẽ chính thức bắt đầu bằng cuộc đọ sức với U.17 Bỉ vào lúc 20 giờ ngày 20.11 (giờ Việt Nam). Đến lượt trận thứ hai, diễn ra vào lúc 22 giờ 30 ngày 23.11, thầy trò HLV Roland sẽ chạm trán U.17 New Zealand. Vòng bảng của U.17 Việt Nam sẽ khép lại bằng màn so tài với U.17 Mali vào lúc 20 giờ ngày 26.11. Toàn bộ 3 trận đấu ở bảng G của thầy trò HLV Cristiano Roland đều được tổ chức tại tổ hợp thể thao Aspire Zone (Doha, Qatar).

Tại Việt Nam, TV360 là một trong những đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng của VCK U.17 World Cup 2026. Điều này hứa hẹn sẽ mang giải đấu đến gần hơn với người hâm mộ Việt Nam, đặc biệt là những khán giả quan tâm đến hành trình của thầy trò ông Roland tại VCK thế giới lứa tuổi U.17.

Việc phát sóng giải đấu góp phần mở rộng danh mục nội dung bóng đá quốc tế trên TV360, bổ sung lựa chọn theo dõi thể thao cho khán giả trên nền tảng truyền hình và giải trí số. Qua đó, người hâm mộ có thêm cơ hội cập nhật các trận đấu, theo dõi màn trình diễn của những cầu thủ trẻ triển vọng và đồng hành cùng đội tuyển U.17 Việt Nam tại Qatar.

U.17 Việt Nam (trái) có cơ hội thể hiện bản lĩnh ở sân chơi tầm thế giới ẢNH: VFF

Thử thách bản lĩnh U.17 Việt Nam

U.17 World Cup là sân chơi dành cho các đội tuyển U.17 xuất sắc trên thế giới, nơi những cầu thủ trẻ có cơ hội thể hiện tài năng, bản lĩnh thi đấu và khẳng định mình trước các đối thủ quốc tế. Với sự tham dự của 48 đội tuyển, giải đấu năm 2026 hứa hẹn mang đến những cuộc cạnh tranh hấp dẫn giữa các nền bóng đá, đồng thời mở ra cơ hội khám phá những gương mặt triển vọng của bóng đá thế giới.

Sự góp mặt của U.17 Việt Nam tại VCK là điểm nhấn đáng chú ý với người hâm mộ trong nước. Đối đầu với những đội tuyển đến từ nhiều châu lục, các cầu thủ trẻ Việt Nam có cơ hội tích lũy kinh nghiệm, nâng cao bản lĩnh và thử sức ở môi trường thi đấu đỉnh cao của bóng đá trẻ. Mỗi trận đấu vì thế không chỉ mang ý nghĩa cạnh tranh thành tích, mà còn là dịp để các cầu thủ thể hiện năng lực và hướng tới những bước tiến xa hơn trong sự nghiệp.

Diễn ra trong gần một tháng, VCK U.17 World Cup 2026 sẽ là dịp để người hâm mộ theo dõi hành trình của các đội tuyển trẻ, nhận diện những tài năng mới và cập nhật diễn biến của một trong những giải đấu đáng chú ý ở cấp độ bóng đá U.17.