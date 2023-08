Lịch thi đấu World Cup 2023 ngày 5.8: Đội nữ Nhật Bản tiếp tục tạo ấn tượng?

Đại diện nữ của châu Á là đội tuyển Nhật Bản đang được đánh giá rất cao tại World Cup 2023. Đội bóng của HLV Futoshi Ikeda trải qua vòng loại với 3 trận toàn thắng thuyết phục khi ghi đến 11 bàn mà không để thủng lưới. Điều này cho thấy đội tuyển Nhật Bản quá đồng đều từ tấn công đến phòng thủ. Đặc biệt, ngòi nổ Hinata Miyazawa đang dẫn đầu danh sách Vua phá lưới với 4 bàn thắng sau 3 trận.

Đội tuyển nữ Nhật Bản đang thi đấu đầy thuyết phục AFP

Trong khi đó, Na Uy lại khởi đầu chậm chạp tại giải đấu năm nay. Các cô gái Bắc Âu thua 0-1 trước chủ nhà New Zealand trong trận ra quân, hòa nhạt nhòa không bàn thắng trước Thụy Sỹ rồi mới đánh bại Philippines 6-0 để giành vé đi tiếp với ngôi nhì bảng A (sau Thụy Sỹ). Ngôi sao nguy hiểm nhất của đội tuyển Na Uy chính là tiền đạo Sophie Haug, người đã ghi 3 bàn tại giải đấu lần này.

Đội tuyển Na Uy (áo trắng) đã để thua New Zealand trong trận ra quân AFP

Dù khoảng cách trên bảng xếp hạng FIFA là không lớn khi đội tuyển Nhật Bản đứng thứ 11 còn đội tuyển Na Uy nằm ngay sau với vị trí thứ 12. Tuy nhiên, kết quả đối đầu giữa hai đội tuyển thì các cô gái "Samurai xanh" lại tỏ ra vượt trội khi có đến 4 trận thắng và chỉ để thua 1 trận trước đội tuyển Na Uy trong 5 lần gặp nhau gần nhất. Trận đấu này sẽ được diễn ra vào lúc 15 giờ ngày 5.8 trên sân vận động Sky (New Zealand).

Hàng công đội tuyển nữ Nhật Bản rất mạnh AFP

Ở trận đấu vào lúc 12 giờ sẽ là cuộc đối đầu giữa đội tuyển Thụy Sỹ gặp Tây Ban Nha. Đây sẽ là trận đấu được đánh giá là ngang tài ngang sức của hai đội bóng đến từ châu Âu. Đội tuyển Tây Ban Nha đang có thứ hạng vượt trội với vị trí thứ 6 FIFA so với hạng 20 của đội tuyển Thụy Sỹ.

Đội tuyển Tây Ban Nha (áo đỏ) thi đấu chưa thuyết phục ở vòng bảng AFP

Tuy nhiên, các cô gái Tây Ban Nha đang thi đấu không ổn định. Họ đã chịu thất bại 0-4 trước đội tuyển Nhật Bản ở vòng bảng. Trong khi đó, đội tuyển Thụy Sỹ đã giành vị trí nhất bảng A với 1 trận thắng và 2 trận hòa. Đó không phải là thành tích nổi bật nhưng các cô gái Thụy Sỹ vẫn có tâm lý tốt hơn khi chưa phải nhận thất bại.

Đội tuyển nữ Thụy Sỹ (áo đỏ) đoạt ngôi đầu bảng A AFP

Các trận đấu của World Cup nữ 2023 được trực tiếp trên kênh ON Sports News (Link xem trực tiếp: https://www.vtvcab.vn/channel/on-sports-news-1,VTVcab18_HD.html), ON Football (Link xem trực tiếp: https://www.vtvcab.vn/channel/on-football-hd-1,VTVcab16_HD.html) của VTVcab. Ngoài ra người hâm mộ có thể xem trực tiếp trên các ứng dụng như TV360, On Plus.