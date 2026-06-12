Lịch thi đấu World Cup billiards hôm nay: Trần Quyết Chiến ra quân, đối thủ rất mạnh

VCK World Cup billiards Ankara 2026 diễn ra hôm nay (12.6) với sự góp mặt của 4 đại diện Việt Nam gồm Trần Quyết Chiến, Trần Thanh Lực, Chiêm Hồng Thái và Bao Phương Vinh. Trong đó, Hồng Thái và Phương Vinh là 2 cái tên đã xuất sắc vượt qua vòng loại cuối với ngôi đầu bảng.



Trần Quyết Chiến cùng bảng với Chiêm Hồng Thái

Trần Quyết Chiến ở bảng F với Chiêm Hồng Thái, Sameh Sidhom (Ai Cập) và Sam Van Etten (Hà Lan). Có thể nói, đây là bảng đấu đầy thử thách, khi cả bốn cơ thủ đều rất đáng gờm và khó đoán định kết quả.

Ở trận ra quân bảng F, Quyết Chiến chạm trán Hồng Thái lúc 16 giờ (theo giờ Việt Nam). Hai lượt trận tiếp theo của Quyết Chiến và Hồng Thái lần lượt diễn ra vào lúc 20 giờ và 0 giờ ngày 13.6.

Trần Quyết Chiến gặp nhiều đối thủ duyên nợ tại vòng 32 World Cup billiards Ankara 2026 ẢNH: P.L

Bao Phương Vinh ở bảng B với Tolgahan Kiraz (Thổ Nhĩ Kỳ), Eddy Merckz (Bỉ) và De Bruijn (Hà Lan). Phương Vinh ra quân chạm trán Kiraz lúc 14 giờ. Hai lượt trận tiếp theo của đại diện Việt Nam lần lượt diễn ra lúc 18 giờ và 22 giờ.

Trần Thanh Lực ở bảng H với Pierre Soumagne (Pháp), Berkay Karakurt (Thổ Nhĩ Kỳ) và Tom Lowe (Đức). Thanh Lực đấu trận khai màn gặp Soumagne lúc 16 giờ. Hai trận tiếp theo của Thanh Lực sẽ diễn ra lúc 20 giờ và 0 giờ ngày 13.6.

Sam Van Etten (Hà Lan) được biết đến với biệt danh "người khổng lồ", sở hữu chiều cao lên đến 2,02 m ẢNH: P.L

Đương kim số 1 thế giới Cho Myung-woo (Hàn Quốc) ở bảng A với Hwang Bong-joo, Heo Jung-han (Hàn Quốc) và Pedro Piedrabuena (Mỹ). Cho Myung-woo thi đấu vào 14 giờ, 18 giờ và 22 giờ.

Thiên tài Frederic Caudron ở bảng G với Martin Horn (Đức), Cha Myeong-jong (Hàn Quốc) và Peter Ceulemans (Bỉ). Caudron sẽ đấu vào các khung giờ: 16 giờ, 20 giờ và 0 giờ ngày 13.6.

VCK có 32 cơ thủ, chia đều vào 8 bảng (mỗi bảng 4 người). Các cơ thủ thi đấu vòng tròn 1 lượt để tính điểm và xếp hạng, có đồng lượt cơ. Hai cơ thủ đứng đầu mỗi bảng sẽ đi tiếp vào vòng 16, đấu loại trực tiếp.