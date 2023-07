Lịch thi đấu World Cup nữ 2023 ngày 31.7: Tâm điểm chủ nhà Úc

Đội tuyển Úc chính là đội được đánh giá rất cao tại bảng B trước khi bước vào giải đấu lớn nhất hành tinh trên sân nhà. Tuy nhiên, thầy trò HLV Gustavsson đang khiến người hâm mộ Úc lo lắng khi họ đứng trước nguy cơ bị loại sớm. Đội tuyển Úc mở màn World Cup 2023 bằng chiến thắng khó khăn 1-0 trước đội tuyển CH Ireland và sau đó để thua đầy thất vọng trước đội tuyển Nigeria với tỷ số 2-3.

Đội tuyển Úc để thua 2-3 trước đội tuyển Nigeria (áo đen) AFP

Trận thua đội tuyển Nigeria đã đưa các cô gái Úc vào thế khó. Nếu muốn chắc chắn đi tiếp, đội bóng đồng chủ nhà Úc cần phải đánh bại đương kim vô địch Olympic Canada ở lượt trận cuối cùng diễn ra vào lúc 17 giờ ngày 31.7. Đây sẽ là điều rất khó khi đội tuyển Canada chỉ cần thêm 1 điểm là chắc chắn đi tiếp.

Đội tuyển Canada trở lại cuộc đua sau chiến thắng ngược dòng trước đội CH Ireland AFP

Trong trường hợp đội tuyển Úc chỉ có được 1 trận hòa thì đội chủ nhà vẫn còn cơ hội đi tiếp nhưng không thể tự quyết. Đó là khi đội tuyển Nigeria để thua đội bóng đã bị chính thức bị loại là CH Ireland trong trận đấu cùng giờ. Chắc chắn đội bóng đồng chủ nhà muốn tự định đoạt số phận của mình bằng cách giành chiến thắng trước đội tuyển Canada.

Đội tuyển Úc cần phải có chiến thắng ở lượt đấu cuối cùng AFP

Lợi thế lớn nhất của bảng B chính đội tuyển Nigeria khi chỉ cần có được 1 điểm trước đội bóng đã hết động lực CH Ireland là chắc chắn đi tiếp vào vòng knock-out.

Ưu thế bảng B thuộc về đội tuyển Nigeria AFP

Hai trận đấu lượt cuối của bảng C cũng diễn vào lúc 14 giờ. Đội tuyển Nhật Bản gặp đội tuyển Tây Ban Nha chỉ để giải quyết ngôi nhất nhì bảng. Trận đấu còn lại giữa đội tuyển Zambia và đội tuyển Costa Rica cũng sẽ rất hay khi cả hai đều muốn rời giải World Cup 2023 với 1 trận thắng.

Đội tuyển nữ Nhật Bản tranh ngôi đầu với Tây Ban Nha AFP

