Lịch xét tuyển đại học 2026 được đẩy sớm hơn 2 tuần

Một điểm mới trong kế hoạch chung về tuyển sinh năm 2026 là có bước thống nhất tiêu chí đánh giá năng lực của các cơ sở giáo dục đại học (thống nhất về nguyên tắc, tiêu chí, nội dung, chuyên môn, đảm bảo chuẩn chất lượng đầu vào giữa các phương thức xét tuyển đại học). Việc thống nhất này thực hiện trước thời gian các cơ sở đào tạo tổ chức thi (bài thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy, bài thi phục vụ tuyển sinh). Bộ GD-ĐT sẽ tổ chức giám sát việc tổ chức thi đánh giá năng lực của các cơ sở trong thời gian các cơ sở này tổ chức thi.

Thí sinh trúng tuyển nộp hồ sơ nhập học vào ĐH năm 2025. Năm 2026, Bộ GD-ĐT dự kiến lịch xét tuyển sớm hơn năm trước ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Việc xử lý nguyện vọng vẫn được thực hiện trên hệ thống chung, quy trình xét tuyển như trước. Các trường CĐ nếu tham gia xử lý nguyện vọng trên hệ thống tuyển sinh chung cũng phải thực hiện theo kế hoạch chung mà Bộ GD-ĐT quy định.

Theo yêu cầu của Bộ GD-ĐT, sắp tới, các cơ sở đào tạo (gọi chung là các trường ĐH) xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể và đảm bảo thống nhất với kế hoạch chung, xây dựng thông tin tuyển sinh đầy đủ công khai, minh bạch để thí sinh sớm tiếp cận và chuẩn bị đăng ký xét tuyển; đảm bảo công bằng trong tuyển sinh. Thông tin tuyển sinh mà các trường ĐH cung cấp cho thí sinh và xã hội phải có sự nhất quán về các phương thức xét tuyển dự kiến, triển khai hoạt động tư vấn, truyền thông về tuyển sinh năm 2026.

Bộ cũng yêu cầu các trường ĐH xây dựng kế hoạch tuyển sinh, sớm công bố thông tin tuyển sinh (với các điểm chính làm căn cứ để học sinh có phương án học và ôn thi nhằm tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026). Ngoài ra, phải tuân thủ các quy định của quy chế tuyển sinh và các quy định pháp luật hiện hành và kế hoạch của Bộ.