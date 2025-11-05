Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giáo dục

Lịch xét tuyển đại học 2026 được đẩy sớm hơn 2 tuần

Quý Hiên
Quý Hiên
05/11/2025 06:06 GMT+7

Bộ GD-ĐT vừa gửi tới các trường ĐH, CĐ trên toàn quốc Quyết định 3037/QĐ-BGDĐT ban hành kế hoạch triển khai công tác tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2026. Theo đó, lịch xét tuyển trên hệ thống chung được đẩy sớm lên 2 tuần so với năm 2025, đồng thời các trường có khoảng 3 ngày lọc ảo.

Một điểm mới trong kế hoạch chung về tuyển sinh năm 2026 là có bước thống nhất tiêu chí đánh giá năng lực của các cơ sở giáo dục đại học (thống nhất về nguyên tắc, tiêu chí, nội dung, chuyên môn, đảm bảo chuẩn chất lượng đầu vào giữa các phương thức xét tuyển đại học). Việc thống nhất này thực hiện trước thời gian các cơ sở đào tạo tổ chức thi (bài thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy, bài thi phục vụ tuyển sinh). Bộ GD-ĐT sẽ tổ chức giám sát việc tổ chức thi đánh giá năng lực của các cơ sở trong thời gian các cơ sở này tổ chức thi.

Lịch xét tuyển đại học 2026 được đẩy sớm hơn 2 tuần - Ảnh 1.

Thí sinh trúng tuyển nộp hồ sơ nhập học vào ĐH năm 2025. Năm 2026, Bộ GD-ĐT dự kiến lịch xét tuyển sớm hơn năm trước

ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Việc xử lý nguyện vọng vẫn được thực hiện trên hệ thống chung, quy trình xét tuyển như trước. Các trường CĐ nếu tham gia xử lý nguyện vọng trên hệ thống tuyển sinh chung cũng phải thực hiện theo kế hoạch chung mà Bộ GD-ĐT quy định.

Theo yêu cầu của Bộ GD-ĐT, sắp tới, các cơ sở đào tạo (gọi chung là các trường ĐH) xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể và đảm bảo thống nhất với kế hoạch chung, xây dựng thông tin tuyển sinh đầy đủ công khai, minh bạch để thí sinh sớm tiếp cận và chuẩn bị đăng ký xét tuyển; đảm bảo công bằng trong tuyển sinh. Thông tin tuyển sinh mà các trường ĐH cung cấp cho thí sinh và xã hội phải có sự nhất quán về các phương thức xét tuyển dự kiến, triển khai hoạt động tư vấn, truyền thông về tuyển sinh năm 2026.

Bộ cũng yêu cầu các trường ĐH xây dựng kế hoạch tuyển sinh, sớm công bố thông tin tuyển sinh (với các điểm chính làm căn cứ để học sinh có phương án học và ôn thi nhằm tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026). Ngoài ra, phải tuân thủ các quy định của quy chế tuyển sinh và các quy định pháp luật hiện hành và kế hoạch của Bộ.

CÁC MỐC THỜI GIAN CẦN CHÚ Ý

Theo kế hoạch, trước ngày 15.2.2026, các trường ĐH phải hoàn thành việc công bố thông tin tuyển sinh trên trang điện tử của trường.

Thí sinh hoàn thành việc nộp hồ sơ xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển về các trường ĐH, CĐ trước 17 giờ ngày 20.6.2026. Trường ĐH, CĐ thông báo kết quả cho thí sinh, cập nhật danh sách thí sinh trúng tuyển thẳng lên hệ thống trước ngày 30.6.2026.

Thí sinh đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển từ ngày 2.7 đến 17 giờ ngày 14.7.2026, không giới hạn số lần trong thời gian quy định. Các em nộp lệ phí xét tuyển (bằng hình thức trực tuyến) từ ngày 15 đến 17 giờ ngày 21.7.2026.

Ngày 8.7, Bộ GD-ĐT công bố ngưỡng đảm bảo (điểm sàn) chất lượng đầu vào các ngành đào tạo giáo viên, lĩnh vực sức khỏe - pháp luật. Trước 17 giờ ngày 10.7, các trường ĐH điều chỉnh, công bố mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển và điểm trúng tuyển quy đổi tương đương trên hệ thống và trang thông tin điện tử của đơn vị mình.

Bộ GD-ĐT cùng các trường ĐH, CĐ xét tuyển lần 1 (xử lý nguyện vọng trên hệ thống để xác định nguyện vọng cao nhất trong số nguyện vọng mà thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển) từ ngày 4.8 đến 17 giờ ngày 10.8.2026. Trước 17 giờ ngày 13.8.2028, các trường ĐH, CĐ thông báo thí sinh trúng tuyển đợt 1. Như vậy, các trường có 3 ngày để xử lý nguyện vọng.

Thí sinh xác nhận nhập học trực tuyến đợt 1 trên hệ thống trước 17 giờ ngày 21.8.2026. Từ ngày 22.8.2026, những trường nào còn thiếu chỉ tiêu thì có thể thông báo tuyển sinh bổ sung.

