Liên đoàn Billiards Việt Nam lên tiếng khi Trần Quyết Chiến bỏ giải Trung Quốc vì ‘đường lưỡi bò’

Trao đổi với Báo Thanh Niên sáng 25.9, ông Đoàn Tuấn Anh, phụ trách bộ môn kiêm Tổng thư ký Liên đoàn Billiards & Snooker Việt Nam nói: "Chúng tôi đã nắm bắt sự việc, sau đó BCH Liên đoàn Billiards & Snooker Việt Nam có trao đổi trực tuyến với nhau. Trước mắt lãnh đạo liên đoàn giao cho bộ phận văn phòng của liên đoàn làm công văn gửi Liên đoàn Billiards Thế giới thông báo sự việc cũng như lý do Quyết Chiến không thể tiếp tục thi đấu tại giải. Sự kiện này diễn ra ở Thượng Hải nhưng Liên đoàn Billiards thế giới đứng ra mời đích danh Trần Quyết Chiến tham dự".

Đại diện lãnh đạo Liên đoàn Billiards & Snooker Việt Nam cho biết, cũng đang chờ văn bản của Sở VH-TT TP.HCM, Liên đoàn Billiards & Snooker TP.HCM là đơn vị quản lý của cơ thủ Trần Quyết Chiến, để có thêm cơ sở, qua đó nêu quan điểm, ý kiến với Liên đoàn Billiards thế giới. Trước đó ngày 24.9, ông Nguyễn Nam Nhân - Phó giám đốc Sở VH-TT TP.HCM cho biết, sẽ có văn bản nói rõ lý do Trần Quyết Chiến không thể tiếp tục ở lại thi đấu khi hình ảnh vi phạm chủ quyền Việt Nam xuất hiện trên sóng truyền hình khi tay cơ TP.HCM thi đấu với Dick Jaspers (Hà Lan).

Trần Quyết Chiến nhận lời tham dự sự kiện thi đấu giao hữu nội dung carom 3 băng do Liên đoàn Billiards and Snooker Trung Quốc (CBSA) tổ chức tại Thượng Hải. Trong ngày thi đấu đầu tiên (23.9), trận đấu giữa Trần Quyết Chiến và Dick Jaspers đã bị lồng ghép hình ảnh "đường lưỡi bò" trên sóng trực tiếp truyền hình. Ngay khi nắm thông tin và trao đổi qua điện thoại với HLV Nguyễn Việt Hòa, tay cơ hàng đầu Việt Nam đã bỏ giải, trở về Việt Nam ngay mà không thông báo lý do cụ thể cho ban tổ chức, qua đó thể hiện thái độ cứng rắn với hành vi quảng bá hình ảnh vi phạm chủ quyền biển đảo Việt Nam.

Về phần mình, đương kim á quân Billiards carom 3 băng thế giới Trần Quyết Chiến cập nhật trạng thái trên trang cá nhân: "đã hạ cánh an toàn" và nhận rất nhiều lời khen từ phía người hâm mộ.