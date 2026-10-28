Liên minh Mecca tìm hướng giải quyết xung đột tại Trung Đông

Đây là cuộc hội đàm cấp cao đầu tiên giữa Iran và 3 quốc gia thuộc Liên minh Mecca kể từ khi xung đột giữa Mỹ-Israel với Iran bùng nổ và lan sang Ả Rập Xê Út, Yemen.

Ả Rập Xê Út cho biết cuộc gặp nhằm mở ra các kênh đàm phán giúp "ngăn chặn tình trạng leo thang quân sự trở lại". Tham dự cuộc gặp có Bộ trưởng Quốc phòng Ả Rập Xê Út Khalid bin Salman, Tổng tham mưu trưởng quân đội Pakistan Asim Munir và Giám đốc Tình báo Thổ Nhĩ Kỳ Ibrahim Kalin. Về phía Iran, truyền thông nước này đăng ảnh Tổng thống Masoud Pezeshkian, Ngoại trưởng Abbas Araqchi và Thư ký Hội đồng An ninh quốc gia tối cao Mohsen Rezaei tại cuộc gặp. Tại đây, 4 nước đồng ý tiếp tục đàm phán nhằm tăng cường hợp tác trong hòa bình và an ninh.

Ông Rezaei cho biết chuyến thăm của quan chức 3 nước cho thấy "một bầu không khí mới và tích cực" trong khu vực. Trước đó, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho rằng cuộc gặp có thể là bước đầu hướng đến việc thành lập các cơ chế an ninh khu vực. Một quan chức cấp cao Pakistan cho hay ông Munir đã trình bày với Iran một giải pháp cho cuộc xung đột, trong đó mang lại lợi ích cho cả Mỹ lẫn Iran, nhưng chưa nêu chi tiết.

Các quan chức Pakistan, Ả Rập Xê Út và Thổ Nhĩ Kỳ gặp giới lãnh đạo Iran tại Tehran ngày 26.10 ẢNH: AP

Trong một diễn biến khác, tờ The New York Times dẫn các nguồn thạo tin cho hay rằng trước thềm cuộc bầu cử Quốc hội Israel vào ngày 27.10, Thủ tướng Benjamin Netanyahu trong nhiều tuần đã tìm cách dàn xếp một cuộc không kích mới vào Iran, nhưng vấp phải sự phản đối từ Tổng tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel Eyal Zamir.

Theo CNN, ông Netanyahu vận động Mỹ khôi phục không kích Iran, nhưng Tổng thống Donald Trump từ chối, một phần vì ông Zamir cảnh báo rằng điều đó có thể khiến cuộc bầu cử tại Israel bị hoãn. Đài Channel 12 loan tin rằng ông Netanyahu có thể sa thải ông Zamir một khi thành lập chính phủ mới. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Israel bác bỏ những thông tin trên.

Trong khi đó, một số quan chức Mỹ cho hay lực lượng nước này ở Trung Đông sẵn sàng tiến hành một chiến dịch quân sự mới với quy mô lớn chống lại Iran "trong vòng 96 giờ" kể từ khi nhận lệnh từ Tổng thống Trump. Theo đó, Mỹ hiện có đủ lực lượng trong khu vực để tiến hành một cuộc tấn công như thế.

Các nguồn tin cho biết thêm phạm vi của các chiến dịch quân sự mới từ phía Mỹ có khả năng vượt xa các đòn tấn công hạn chế nhắm vào các trạm radar, bệ phóng và những tài sản khác của Iran vốn có thể được khôi phục nhanh chóng. Nhà Trắng từ chối bình luận về thông tin trên. Một quan chức cấp cao Lầu Năm Góc chỉ nói rằng cơ quan này "là một tổ chức hoạch định với công việc là phát triển và tiến hành các phương án quân sự theo lệnh của tổng thống".