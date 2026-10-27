Động thái cực hiếm thấy trước cuộc bầu cử giữa kỳ Mỹ

The Guardian ngày 27.10 đưa tin hai cựu Thống đốc bang South Carolina là David Beasley (đảng Cộng hòa) và Jim Hodges (đảng Dân chủ) đã cùng đưa ra một tuyên bố ủng hộ hiếm hoi dành cho ứng viên Dân chủ Annie Andrews trong cuộc đua vào Thượng viện Mỹ.

"Đất nước này đang quá chia rẽ, và những lời lẽ chính trị đã trở nên vượt xa tầm kiểm soát", ông Beasley chia sẻ trong video tuyên bố ủng hộ chung. Ông Hodges thì nói: "Đó là lý do tại sao chúng tôi cùng đứng ra ủng hộ Annie Andrews".

Hai vị cựu thống đốc từng là đối thủ chính trị của nhau giờ đây thừa nhận rằng dù không đồng quan điểm về mọi vấn đề, họ đều nhất trí rằng bà Andrews là ứng viên sáng giá nhất để đặt lợi ích của bang South Carolina lên hàng đầu.

Ứng viên Dân chủ Annie Andrews trong cuộc đua vào Thượng viện Mỹ tại bang South Carolina Ảnh: Reuters

Ông Beasley nhận định: "Bà Annie hiểu rằng vai trò lãnh đạo không phải là khơi dậy sự giận dữ ở mọi người, mà là làm cho mọi thứ trở nên tốt đẹp hơn". Ông Hodges bổ sung: "Bà ấy sẵn sàng đặt con người lên trên chính trị".

"Chúng tôi từng đảm nhiệm cương vị thống đốc của quý vị từ các đảng phái chính trị khác nhau. Nhưng chúng tôi cùng đồng ý rằng bang South Carolina xứng đáng nhận được những điều tốt đẹp hơn là tiếp tục chứng kiến các cuộc đấu đá chính trị như hiện nay", ông Beasley nhấn mạnh.

Bà Andrews, một bác sĩ nhi khoa, đang trong cuộc đua giành lấy chiếc ghế hiện do bà Darline Graham (đảng Cộng hoà), em gái của cố Thượng nghị sĩ Lindsey Graham, nắm giữ.

Tổng thống Trump treo thưởng 1 triệu USD cho thông tin về hành vi gian lận bầu cử

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 26.10 thông báo treo thưởng 1 triệu USD cho bất kỳ thông tin nào về hành vi gian lận bầu cử.

"Bất kỳ ai báo cáo về hành vi gian lận bầu cử trong các cuộc bầu cử trước đây, hoặc trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026 sắp tới, sẽ được nhận 1 triệu USD sau khi những kẻ thực hiện hành vi gian lận đó bị bắt giữ và kết án", ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social.

Ông chủ Nhà Trắng không đưa ra chi tiết về việc khoản tiền thưởng này sẽ được lấy từ đâu hay quy trình chi trả sẽ được thực hiện như thế nào.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trả lời phóng viên Ảnh: Reuters

Diễn biến căng thẳng ở biên giới Syria - Jordan, đóng cửa khẩu Nassib

Reuters sáng 27.10 đưa tin Syria đã đóng cửa cửa khẩu Nassib giáp với Jordan, tạm dừng mọi hoạt động lưu thông hành khách và hàng hóa theo cả hai chiều do các diễn biến thực địa tại tỉnh Daraa (Syria). Nassib là cửa khẩu duy nhất giữa Jordan và Syria phục vụ cho cả hoạt động lưu thông hành khách lẫn hàng hóa.

Việc đóng cửa diễn ra sau khi Không quân Jordan thực hiện các cuộc không kích vào những địa điểm được cho là nơi ẩn náu của các tay súng ở miền nam Syria. Phía Jordan cáo buộc những nghi phạm đứng sau vụ tấn công đẫm máu vào một nhà thờ tại Jordan hồi tuần trước có liên hệ với các "nhóm khủng bố" đang hoạt động tại khu vực đó.

Các lực lượng vũ trang Jordan cho biết chiến dịch này được thực hiện với sự phối hợp cùng Damascus. Tuy nhiên, chính phủ Syria lại đưa ra thông tin trái ngược, cho biết họ đã mở cuộc điều tra về các cuộc tấn công của Jordan.

Một quan chức y tế chia sẻ với hãng thông tấn nhà nước Syria rằng 5 thường dân, bao gồm cả phụ nữ và trẻ em, đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Jordan.



Iran đàm phán với khối Hiệp ước Mecca

Các quan chức cấp cao từ Ả Rập Xê Út, Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan đã tiến hành các cuộc đàm phán với Iran ngày 26.10. Phía Tehran đánh giá các cuộc thảo luận này là rất tốt, theo AFP sáng 27.10.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian gặp Tổng tư lệnh quân đội Pakistan Asim Munir, Bộ trưởng Quốc phòng Ả Rập Xê Út Khalid bin Salman và người đứng đầu cơ quan tình báo Thổ Nhĩ Kỳ Ibrahim Kalin tại Tehran ngày 26.10 Ảnh: Reuters

Theo tuyên bố từ Bộ Ngoại giao Ả Rập Xê Út, các quan chức từ ba quốc gia thuộc Hiệp ước Mecca đã tới Iran như một phần trong nỗ lực giảm leo thang căng thẳng giữa các bên trong cuộc khủng hoảng hiện nay.

Đây là chuyến thăm chung đầu tiên tới Tehran của đại diện từ Pakistan, Ả Rập Xê Út và Thổ Nhĩ Kỳ kể từ khi họ thành lập liên minh quốc phòng tại Mecca vào tháng 8.

Các phái đoàn đã gặp Tổng thống Iran Massoud Pezeshkian và Ngoại trưởng Abbas Araghchi.

Ông Flavio Bolsonaro bị cấm rời khỏi Brazil, tuyên bố sẽ tổ chức phe đối lập

Ông Flavio Bolsonaro cho biết một thẩm phán Tòa án Tối cao đã cấm ông rời khỏi Brazil và ông đã nhận lệnh phải nộp lại hộ chiếu, chỉ một ngày sau khi ông thất bại trong cuộc bầu cử tổng thống và từ chối thừa nhận thua cuộc, AFP đưa tin sáng 27.10.

Theo kết quả được công bố, vị thượng nghị sĩ cánh hữu này đã giành được 48,2% số phiếu bầu, trong khi đối thủ của ông, đương kim Tổng thống Luiz Inacio Lula da Silva, đạt 51,8%.

Ông Flavio Bolsonaro tuyên bố sẽ tìm cách hủy bỏ kết quả bầu cử, với lập luận rằng việc kéo dài thời gian bỏ phiếu vào ngày 25.10 đã tạo lợi thế cho ông Lula. "Để chống chọi với sự hỗn loạn này, tôi sẽ tổ chức phe đối lập", ông Bolsonaro tuyên bố.