Những diễn biến mới đáng chú ý ở Trung Đông

Thông báo nêu rõ tàu này di chuyển trên "tuyến đường phía nam không được cấp phép" và đã tắt các hệ thống định vị, theo AFP. Trong tuần trước, đô đốc Ali Ozmaei, đứng đầu lực lượng hải quân thuộc IRGC, cảnh báo rằng bất kỳ tàu nào tắt hệ thống định vị khi đi qua eo biển Hormuz đều sẽ bị xem là thù địch.

Các tàu tại eo biển Hormuz ngày 12.10 Ảnh: Reuters

Iran kiểm soát eo biển Hormuz sau khi cuộc xung đột với Mỹ và Israel bùng phát vào ngày 28.2. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm 18.10 tuyên bố mối quan hệ thân thiết giữa ông và Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ giúp hai nước "loại bỏ mối đe dọa từ Iran" nếu ông giành chiến thắng trong cuộc đua bầu cử quốc hội Israel ngày 27.10. Trước đó vài giờ, ông Trump đã bày tỏ sự ủng hộ tuyệt đối dành cho ông Netanyahu trong cuộc bầu cử sắp tới.

Trong khi đó, liên quân do Ả Rập Xê Út dẫn đầu và lực lượng Houthi (được Iran hậu thuẫn) tiếp tục tấn công lẫn nhau, theo AFP. Liên quân đã liên tục thực hiện các cuộc không kích vào những khu vực do Houthi kiểm soát ở Yemen. Một vụ không kích nghi do Ả Rập Xê Út tiến hành tại tỉnh Saada thuộc miền bắc Yemen hôm 18.10 đã khiến ít nhất 9 người chết và 16 người bị thương, theo Hãng tin Saba của Houthi.

Cùng ngày, liên quân thông báo hai phi công đã thiệt mạng sau khi trực thăng của họ rơi do "sự cố kỹ thuật" tại TP.Najran (Ả Rập Xê Út). Trong khi đó, Houthi tuyên bố đã bắn hạ một chiếc trực thăng Apache của Ả Rập Xê Út tại khu vực này.