Liên minh quân sự CSTO là gì mà đưa quân vào Kazakhstan?

Nhưng CSTO là tổ chức gì? Gồm những thành viên nào?

Đây là một liên minh quân sự hiện có 6 thành viên đều là những nước từng thuộc Liên Xô cũ gồm: Nga, Armenia, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan và Tajikistan.Được thành lập vào ngày 15 tháng 5 năm 1992 ở Tashkent (Uzbekistan), tức là khoảng 6 tháng sau sự kiện Liên bang Xô Viết tan rã và gần 1 năm sau khi khối Warszawa tan rã.Azerbaijan, Georgia và Uzbekistan từng có lúc gia nhập khối CSTO nhưng đã rút ra.

Một trong các điều khoản đáng chú ý của tổ chức Điều 4, nêu rõ: “Nếu một trong các Quốc gia thành viên bị bất kỳ quốc gia hoặc nhóm quốc gia nào gây hấn, thì hành động này sẽ được coi là hành vi gây hấn đối với tất cả các Quốc gia thành viên của Hiệp ước này".

Vào năm 2007, các thành viên của CSTO đã đồng ý mở rộng tổ chức nhằm tạo ra một lực lượng phản ứng nhanh có thể triển khai để gìn giữ hòa bình theo sự uỷ quyền của Liên Hiệp Quốc hoặc có sự yêu cầu trực tiếp từ các quốc gia thành viên. Bên cạnh việc mở rộng vai trò của tổ chức,

Năm 2016, tại phiên họp thứ 10 của Hội đồng an ninh tập thể (CSC) tại Yerevan, Chiến lược An ninh Tập thể của CSTO cho giai đoạn đến năm 2025 đã được thông qua, cho thấy khái niệm tăng cường hơn nữa tổng tiềm năng của CSTO để trở thành một trong những các công cụ chính trị quốc tế đảm bảo hòa bình và an ninh trong khu vực Á-Âu rộng lớn.

Chức năng, hoạt động





CSTO sẽ tập trung vào các nhiệm vụ chính như việc hợp tác các mặt về an ninh – chính trị, chống lại các thách thức và những mối đe doạ an ninh hiện đại, chống buôn bán ma tuý giữa các quốc gia, phản hồi khẩn cấp khi có sự cầu cứu của quốc gia thành viên, chống di cư bất hợp pháp và buôn bán người, bảo mật không gian thông tin và một số nhiệm vụ an ninh khác của các quốc gia thành viên.Về cơ bản, tổ chức CSTO có vẻ ít nổi trội hơn khi so sánh với các hoạt động quân sự của tổ chức NATO.

Những hoạt động của CSTO chủ yếu diễn ra trong khuôn khổ hợp tác hay tập trận chung giữa các quốc gia thành viên.

Tháng 10.2018, cuộc tập trận chung tại miền trung nước Nga được xem là một trong các cuộc tập trận chung lớn nhất từ khi CSTO thành lập, huy động của 3.500 lính và hơn 620 thiết bị quân sự các loại.

Tháng 10.2019, 3.500 lính của 6 quốc gia thành viên có cuộc tập trận chung tại biên giới Tajikistan sát Afghanistan.

Tháng 8.2021, sau khi Mỹ rút khỏi Afghanistan, khối CSTO đã có các cuộc tập trận chung tại biên giới giữa Tajikistan và Afghanistan. Hoạt động này nhằm mục đích sẵn sàng ngăn chặn các cuộc tấn công bất ngờ từ các khu vực biên giới giáp với Afghanistan. Cuộc tập trận này quy tụ hơn 4.000 binh sĩ và hơn 500 khí tài, thiết bị.