Liên minh quân sự CSTO triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình đến Kazakhstan

Ông Pashinyan tuyên bố trên Facebook: “Đáp lại yêu cầu của Tổng thống Kassym-Jomart Tokayev và cân nhắc mối đe dọa an ninh quốc gia và chủ quyền của Kazakhstan cùng sự can thiệp từ bên ngoài, Hội đồng CSTO quyết định gửi lực lượng gìn giữ hòa bình đến quốc gia này theo điều 4 Hiệp ước An ninh Tập thể”.

CSTO vẫn chưa công bố quy mô và chi tiết về đợt triển khai này.

Tuy nhiên, ông Pashinyan cho biết lực lượng này sẽ đóng quân tại Kazakhstan “trong một khoảng thời gian giới hạn để ổn định và bình thường hóa tình hình”.

Quyết định này được công bố chỉ vài giờ sau khi tổng thống Kazakhstan phải nhờ cậy đồng minh hỗ trợ vì tình trạng bạo lực, bất ổn lan rộng khắp đất nước. Ông tuyên bố “những kẻ khủng bố” đã chiếm đoạt cơ sở chiến lược khắp Kazakhstan.

Các cuộc biểu tình nổ ra tại Kazakhstan vào đầu năm 2022 sau khi giá khí đốt hóa lỏng tăng vì chính phủ ngừng kiểm soát giá.





Dù Tổng thống Tokayev đã đồng ý tạm thời khôi phục chính sách và chấp nhận các yêu sách khác, các cuộc biểu tình vẫn ngày càng dữ dội hơn, bùng phát thành bạo loạn khắp cả nước. Một số người tham gia được cho là đã cướp phá các cơ sở quân sự và tấn công lực lượng an ninh.

Almaty, đô thị lớn nhất Kazakhstan, chịu sự tàn phá nặng nề nhất. Tình trạng bất ổn lan ra nhiều thị trấn và thành phố khác trên cả nước.

Ngày 4.1, Kazakhstan công bố tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc để ngăn chặn khủng hoảng.

Dù lực lượng gìn giữ hòa bình của CSTO sẵn sàng để triển khai cùng cảnh sát và binh lính địa phương, tình hình vẫn còn biến động khi các cuộc biểu tình không có dấu hiệu suy giảm.