Liên tiếp phá kỷ lục nhưng Nguyễn Bình An không thể bảo vệ HCV Asian Para Games

Ở Asian Para Games 2018 tại Indonesia, Nguyễn Bình An xuất sắc đoạt HCV hạng cân 54 kg với thành tích 178 kg. Anh cũng là người đang giữ kỷ lục Asian Para Games ở hạng cân này với thành tích 179 kg.

Nguyễn Bình An chơi hơn khả năng nhưng vẫn không thể bảo vệ được HCV THÁI DƯƠNG

Cạnh tranh với Nguyễn Bình An ở Hàng Châu lần này ngoài lực sĩ chủ nhà Yang Jinglang còn có "kình địch" David Degtyarev (Kazakhstan) vốn xếp sau lực sĩ Việt Nam ở đại hội lần trước nhưng đang có phong độ cao.

Ở lần cử đầu tiên, Nguyễn Bình An thành công mức tạ 174 kg còn Yang Jinglang đạt 178 kg và David Degtyarev đạt 179 kg. Đến lần cử thứ hai, đại diện Việt Nam chinh phục thành công mức 180 kg, phá kỷ lục của chính mình. Tuy nhiên Yang Jinglang cũng thành công mức cao hơn là 182 kg còn David Degtyarev xuất sắc hơn khi cử thành công mức 183 kg.

Nguyễn Bình An ăn mừng phá kỷ lục Asian Para Games Hàng Châu THÁI DƯƠNG

Vào lượt cử quyết định, Nguyễn Bình An tiếp tục thể hiện phong độ tốt khi chinh phục thành công mức 184 kg, phá sâu kỷ lục Asian Para Games. Tuy nhiên Yang Jinglang lên xô đổ kỷ lục của Bình An khi nâng thành công mức 185 kg. David Degtyarev còn xuất sắc hơn khi chinh phục được mức 186 kg, qua đó đoạt HCV, phá kỷ lục Asian Para Games lẫn kỷ lục châu Á (185 kg).

Lực sĩ Nguyễn Bình An đoạt HCĐ Asian Para Games Hàng Châu THÁI DƯƠNG

Nguyễn Bình An cho biết đây là thành tích thi đấu tốt nhất của mình và khá bất ngờ với những gì đã làm được. "Tôi rất nỗ lực để chinh phục mức tạ cao so với suy nghĩ của bản thân nhưng các đối thủ lại thi đấu tốt hơn nên đành chấp nhận HCĐ", Nguyễn Bình An nói.

Như vậy đến lúc này đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam đoạt được 2 HCĐ ở Asian Para Games do công Lê Văn Công, Nguyễn Bình An đều ở môn cử tạ.