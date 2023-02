Liều lĩnh thành gây họa

Điều này cũng làm tôi nhớ lại câu chuyện tác nghiệp, đưa tin hôm mùng 3 Tết Nguyên đán vừa rồi. Một thanh niên 27 tuổi đi phượt bằng xe máy một mình từ TP.HCM ra TP.Đà Nẵng, khám phá bãi Sủng Cỏ (đèo Hải Vân, TP.Đà Nẵng) giữa trời mưa gió rét và bị ngã xuống hố sâu tại ghềnh đá. Sau 5 ngày vật lộn cố leo lên nhưng bất thành, bị thương nhiều chỗ, lương thực cạn kiệt, cuối cùng anh này may mắn dò được sóng Viettel và cầu cứu gia đình. Người nhà của "phượt thủ" liền liên hệ Công an TP.Đà Nẵng, nhờ cứu hộ. Cả trăm cán bộ, chiến sĩ Đội Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an Q.Liên Chiểu, Đồn biên phòng Hải Vân, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng TP.Đà Nẵng đã vào cuộc và cứu được "phượt thủ" trong đêm…

Phượt thủ TP.HCM ngã xuống bãi đá Sủng Cỏ ở Đà Nẵng rạng sáng mùng 8 tết

Nhưng câu chuyện như của "phượt thủ" 27 tuổi nêu trên không phải là ngoại lệ. TP.Đà Nẵng với nhiều địa điểm hấp dẫn, những năm qua đã có không ít "phượt thủ" từ tỉnh thành khác tự đến khám phá nơi hiểm trở như bán đảo Sơn Trà, đèo Hải Vân, vùng núi Hòa Bắc... và gặp nạn. Năm 2019 nhóm "phượt thủ" đi lạc ở mũi Nghê, bán đảo Sơn Trà, không mang theo thức ăn, nước uống, té ngã bị thương, hoảng loạn kêu cứu. Anh T.L.K (30 tuổi) đang câu cá gần đó ứng cứu, dẫn đến anh K. ngã xuống vách đá tử vong, bỏ lại vợ và 2 con nhỏ. Hay vụ một "phượt thủ" 30 tuổi (ngụ Lâm Đồng) leo theo dây văng lên đỉnh cầu Thuận Phước (TP.Đà Nẵng) hồi tháng 11.2018 để quay clip nhảy nhót câu view, báo hại hơn 100 cảnh sát PCCC phải ứng cứu...

Thích di chuyển, khám phá điều mới lạ… là đam mê của nhiều "phượt thủ" trẻ. Nhưng nếu "phượt thủ" không có kỹ năng sinh tồn nhất định, sự chuẩn bị kỹ càng trước mỗi chuyến đi mà vẫn liều lĩnh khám phá những vùng đất, địa điểm hiểm trở thì có thể không chỉ chuốc họa cho chính bản thân mà còn ảnh hưởng không nhỏ đến kinh tế, xã hội, an ninh du lịch của cả khu vực.