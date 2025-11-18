Liệu TV 4K giá rẻ có đáng mua như quảng cáo?

Sẽ không bất ngờ khi người dùng tỏ ra quan tâm đến các mẫu TV có giá thấp hơn trong cùng kích thước và độ phân giải. Tuy nhiên, mọi thứ không chỉ đơn giản với các thông số cơ bản như vậy, bởi trải nghiệm giữa các sản phẩm có thể hoàn toàn khác.

Mặc dù cùng độ phân giải, nhưng TV cao cấp có sự vượt trội hơn loại rẻ tiền ẢNH: BUSINESS TODAY

Cụ thể, mặc dù các mẫu TV giá rẻ có thể có cùng độ phân giải 4K với các mẫu đắt tiền hơn, nhưng chất lượng hình ảnh mà chúng cung cấp có thể khác biệt đáng kể. Độ phân giải chỉ là một phần trong tổng thể chất lượng hình ảnh. Các yếu tố như độ sáng, độ chính xác màu sắc, khả năng xử lý chuyển động và chất lượng hoàn thiện đều ảnh hưởng đến độ chân thực của hình ảnh trong các bộ phim, trò chơi và chương trình truyền hình.

Nhiều người có thể bị đánh lừa bởi các thuật ngữ tiếp thị như 4K, UHD và HDR, nghĩ rằng tất cả TV hiện đại đều tương đương nhau. Tuy nhiên, thực tế cho thấy rằng hai màn hình có thông số kỹ thuật giống nhau có thể mang lại trải nghiệm khác biệt khi sử dụng. Sự khác biệt giữa "giá rẻ" và "cao cấp" không chỉ nằm ở thiết kế mà còn ở hiệu suất, độ bền và trải nghiệm người dùng.

Sự khác biệt giữa TV cao cấp và giá rẻ

Một trong những yếu tố dễ nhận thấy nhất là loại và chất lượng tấm nền. TV cao cấp thường sử dụng công nghệ OLED hoặc QLED, mang lại màu sắc phong phú và độ tương phản vượt trội. Ngược lại, các mẫu TV giá rẻ thường sử dụng tấm nền LED cơ bản, có thể không hiển thị chi tiết màu sắc tốt, đặc biệt trong các cảnh tối.

Độ sáng cũng là một yếu tố quan trọng. TV cao cấp thường có độ sáng tối đa cao hơn giúp nội dung HDR nổi bật và rõ nét hơn trong môi trường sáng. Trong khi đó, TV giá rẻ có thể bị tối hơn, làm mờ các chi tiết quan trọng.

Sức mạnh xử lý hình ảnh cũng tạo nên sự khác biệt. TV cao cấp thường được trang bị chip mạnh mẽ giúp nâng cao chất lượng hình ảnh theo thời gian thực, trong khi các mẫu giá rẻ thường thiếu những tính năng này, điều này dẫn đến hiện tượng nhòe hình trong các cảnh hành động nhanh.

Chất lượng hoàn thiện cũng là một yếu tố không thể bỏ qua. TV cao cấp thường có thiết kế tinh tế hơn với vật liệu chất lượng cao, trong khi TV giá rẻ thường sử dụng nhựa kém chất lượng dễ bị hư hỏng theo thời gian.

Lựa chọn TV sao cho phù hợp

Giá cao không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với trải nghiệm tốt hơn. Một chiếc TV OLED cao cấp có thể mang lại trải nghiệm tuyệt vời trong một không gian tối, nhưng một chiếc TV LED tầm trung cũng có thể đáp ứng tốt cho nhu cầu xem hằng ngày. Nhiều mẫu TV tầm trung hiện nay được trang bị các tính năng cao cấp như làm mờ cục bộ và hiệu suất HDR ấn tượng.

Điều này không có nghĩa người dùng bắt buộc phải mua TV đắt tiền nhất ẢNH: RTINGS

Thay vào đó, trước khi quyết định mua, người dùng nên cân nhắc không gian và cách sử dụng TV. Một phòng khách sáng cần độ sáng và khả năng xử lý phản chiếu tốt, trong khi một phòng tối sẽ cần độ tương phản sâu. Người dùng cũng đừng quên âm thanh, trong đó việc thêm một soundbar có thể nâng cao trải nghiệm xem, ngay cả khi đó chỉ là loa giá phải chăng.

Hiểu rõ các thông số kỹ thuật và yếu tố ảnh hưởng đến trải nghiệm xem có thể giúp người dùng tiết kiệm chi phí mà không phải hy sinh chất lượng. Chiếc TV tốt nhất không nhất thiết phải là đắt nhất, mà là chiếc phù hợp nhất với nhu cầu và không gian chúng ta xem.