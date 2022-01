Liệu Twice, iKon, Monsta X... có vượt qua 'lời nguyền 7 năm'?

Đối với người hâm mộ làng giải trí Hàn Quốc, 7 năm là một con số vô cùng ám ảnh. Bởi lẽ, đó thường là thời gian duy trì hợp đồng của các nhóm nhạc thần tượng. Kết thúc 7 năm hoạt động, nếu như nghệ sĩ và công ty không cùng thống nhất để gia hạn hợp đồng thì nhóm nhạc đó sẽ tan rã. Trên thực tế, “lời nguyền 7 năm” đã trở thành sự thật với những tên tuổi nổi tiếng một thời như 2NE1, Miss A, 4minute, Sistar, GFriend… Đáng nói, tại thời điểm ngừng hoạt động, những nhóm nhạc này đều đang trên đỉnh cao sự nghiệp.

Vậy nên, người hâm mộ không khỏi lo lắng cho số phận của những nhóm nhạc ra mắt năm 2015 như Twice, iKon, Monsta X… vì thời hạn 7 năm sắp đến gần.

1. Twice

Là nhóm nhạc nữ hàng đầu Kpop hiện nay, Twice ra mắt vào tháng 10.2015, thông qua chương trình sống còn Sixteen và liên tiếp gặt hái được nhiều thành công.

Với loạt hit Like ooh ahh, Cheer up, What is love, Fancy… 9 cô gái nhà JYP nhanh chóng thu hút được sự quan tâm đông đảo của người hâm mộ trên toàn cầu.

Tháng 11 năm ngoái, nhóm phát hành album thứ ba Formula of Love: O + T = <3 và đạt nhiều thành tích ấn tượng: 700.000 bản được đặt hàng trước, đứng vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng Billboard 200, đưa Twice trở thành nhóm nhạc nữ Kpop đầu tiên trong lịch sử với hai album có tên trong top 10. Không chỉ vậy, ca khúc tiếng Anh The Feels cũng xuất hiện trên Billboard Hot 100 với vị trí 83.

Mặc dù thời gian vừa qua, thành viên Jeongyeon phải tạm dừng hoạt động vì vấn đề sức khỏe. Song, nhiều người tin rằng với thành tích đáng nể trong suốt hành trình vừa qua, Twice sẽ tiếp tục gia hạn hợp đồng cùng JYP.

2. Monsta X

Tương tự như Twice, Monsta X cũng được thành lập thông qua một chương trình sống còn - No Mercy và chính thức ra mắt dưới sự quản lý của Starship Entertainment vào tháng 5.2015. Hiện Monsta X đang là cái tên nổi tiếng ở cả trong và ngoài nước, liên tục đạt được thành tích mới mỗi lần trở lại.

Năm ngoái, Monsta X đã phát hành album thứ hai tại Mỹ - The Dreaming. Nhóm cũng được mời tham gia chuyến lưu diễn Jingle Ball của iHeart Radio, với tư cách là nghệ sĩ Hàn Quốc duy nhất (bên cạnh BTS) tham gia vào buổi hòa nhạc hằng năm tại xứ cờ hoa.

Mặt khác, trưởng nhóm Shownu đang thực hiện nghĩa vụ quân sự và các thành viên còn lại sẽ nhập ngũ trong vài năm tới. Dù vậy, người hâm mộ vẫn không khỏi kỳ vọng, vì trước đó nhiều nhóm nhạc nam nổi tiếng vẫn duy trì hoạt động trong thời gian gián đoạn quân sự.

3. iKon

Là nhóm nhạc nam đầy tài năng của YG Entertainment, iKon chính thức ra mắt khán giả vào tháng 9.2015, thông qua chương trình sống còn Mix & Match.

Khi iKon đang trên đà bước đến đỉnh cao sự nghiệp với “siêu hit” Love Scenario (2018) thì trưởng nhóm B.I bất ngờ vướng vào bê bối ma túy và rời nhóm trong sự tiếc nuối của người hâm mộ.





Đến năm 2021, iKon có màn tái xuất với Why Why Why và tham gia chương trình sống còn Kingdom. Tuy nhiên, kể từ đó, iKon không ra mắt thêm bất kỳ sản phẩm âm nhạc nào.

Ngoài ra, vào tháng 8.2021, thành viên hút fan Bobby đã bất ngờ thông báo về việc kết hôn và có con, khiến người hâm mộ không khỏi lo lắng cho sự trở lại của nhóm trong tương lai gần.

4. Oh My Girl

Ra mắt vào tháng 4.2015, Oh My Girl là nhóm nhạc nữ gồm 7 thành viên đến từ WM Entertainment.

Không gặt hái được nhiều thành công ngay trong thời gian đầu, song, Oh My Girl vẫn chăm chỉ hoạt động và dần được công chúng ghi nhận. Nhóm chính thức giành được chiến thắng đầu tiên với Bungee (2020) và bắt đầu vươn lên như diều gặp gió với loạt hit đình đám Nonstop, Dolphin, Dun Dun Dance…

Được biết, hiện đã có 5 thành viên Oh My Girl tiếp tục gia hạn hợp đồng với WM. Trong khi đó, hai thành viên còn lại là Jiho và Mimi vẫn chưa đưa ra quyết định chính thức.

5. Day 6

Ra mắt vào tháng 9.2015, Day 6 là nhóm nam hoạt động theo hình thức ban nhạc (chơi nhạc cụ) đầu tiên của JYP thành công trên toàn cầu.

Sở hữu những nhân tố vô cùng tài năng trong lĩnh vực ca hát, sáng tác và diễn xuất, Day 6 dần được khán giả yêu mến. Nhóm có nhiều ca khúc nổi tiếng như You were beautiful, Congratulations, I love you, Zombie…

Ngày 31.12.2021, thành viên Jae bất ngờ rời nhóm trong sự ngỡ ngàng của người hâm mộ. Trong khi đó, ba thành viên khác là Sungjin, Young K và Dowoon hiện đang tham gia nghĩa vụ quân sự.

Ngoài ra, những cái tên như April, CLC cũng sẽ hết hạn hợp đồng vào năm 2022.

Mặt khác, việc các nhóm nhạc có vượt qua được cột mốc 7 năm hay không là điều gần như không thể đoán trước. Vì quyết định này phụ thuộc vào tình hình của từng thành viên và sẽ ảnh hưởng đến lợi ích cá nhân sau này.

Dĩ nhiên, trên thực tế vẫn có nhiều nhóm nhạc đồng ý gia hạn hợp đồng và tiếp tục hoạt động sau 7 năm như Seventeen (cũng ra mắt năm 2015), EXO, BTS, SHINee, Big Bang, Super Junior…