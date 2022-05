Linh vật Sao La phiên bản “đặc biệt” từ bàn tay những người khuyết tật Hà Nội

Đây là những chú Sao La, linh vật của sự kiện Đại hội Thể thao Đông Nam Á nhưng lại là phiên bản đặc biệt.

Bởi quy trình sản xuất những chú Sao La này được thực hiện bởi những người khuyết tật tại Hà Nội.

Nhằm lan tỏa tinh thần SEA Games 31 “Vì một Đông Nam Á mạnh mẽ hơn”, một doanh nghiệp xã hội đã được ban tổ chức SEA Games 31 chấp thuận cho phép những người khuyết tật được sản xuất và kinh doanh sản phẩm linh vật Sao La.

"Người khuyết tật ở công ty là dạng khuyết tật điếc. Họ không thể nghe được những âm thanh thể thao, nhưng mỗi con người ở Việt Nam luôn luôn có tinh thần thể thao. Và họ thể hiện bằng sản phẩm là những chú Sao La này. Các bạn có thể thấy nó rất khỏe khoắn, có một tinh thần rất là thoải mái và nó cũng rất đáng yêu. Đó là những gì mà người khuyết tật có thể mang lại cho các khách hàng trong nước và những bạn bè quốc tế. Sao La cũng là một trong những loài vật quý hiếm. Chỉ còn tồn tại ở Việt Nam thôi, một vài cá thể trong vườn quốc gia ở Hà Tĩnh", anh Phạm Việt Hoài, chủ doanh nghiệp xã hội chia sẻ.





Những chú Sao La này được người khuyết tật làm thủ công. Trải qua nhiều công đoạn cắt may, khâu, nhồi bông, đơm mắt, khâu sừng, mặc quần áo…, một chú Sao La hoàn thiện mới được xuất xưởng. Hơn 10 công nhân trong xưởng đang làm việc hăng say để hoàn tất các đơn hàng đã được đặt trước. Các chú Sao La này được thiết kế bằng vải da lộn với gần 37 chi tiết cắt may.

"Nhìn bạn này rất xinh đẹp và có hồn, bây giờ bạn này đang rất hot. Việc đầu tiên là tìm nguyên liệu để cho nó phù hợp với bạn này là khâu quan trọng nhất. Sau đó, đưa xuống để cắt. Nhìn thế này thôi nhưng rất nhiều chi tiết, cả to và nhỏ, ghép vào với nhau. Đưa xuống cắt, cả cắt máy hoặc cắt tay. Nhưng riêng về bạn này là làm tay rất là nhiều. Làm thủ công hoàn toàn nên rất vất vả và kì công. Hay hai cái má này cũng thế thôi, phải dán trước rồi mới mang đi may. May xong còn phải khâu lược như thế này nữa thì hai má nó rất là cân", bà Nguyễn Thị Đính, Quản lý nhóm người khuyết tật cho biết.

Sao La do những người khuyết tật ở Hà Nội làm ra có độ cao khoảng 25 cm. Giá bán mỗi con là 360.000 đồng. Theo anh Hoài, đến nay, xưởng sản xuất ra thị trường chưa được nhiều do các công đoạn làm đều là thủ công. Gần 1.000 con thú bông Sao La thành phẩm đã được bán ra thị trường, mang theo tình yêu thể thao của những người khuyết tật ở Hà Nội với SEA Games 31.