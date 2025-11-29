Lính vệ binh Mỹ thiệt mạng vì trúng đạn gần Nhà Trắng, ông Trump quy lỗi ông Biden

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 27.11 thông báo rằng một trong hai thành viên Vệ binh Quốc gia bị bắn trong một vụ phục kích gần Nhà Trắng đã thiệt mạng.

Cô Sarah Beckstrom (20 tuổi) đã tử vong do vết thương quá nặng. Đồng đội của cô là Andrew Wolfe (24 tuổi) đang “chiến đấu giành giật mạng sống”, ông Trump cho biết như vậy trên mạng xã hội Truth Social.

Ông Trump quy trách nhiệm về vụ nổ súng cho những thất bại trong việc thẩm tra nhập cư dưới thời cựu Tổng thống Joe Biden. Ông cũng ra lệnh xem xét toàn diện các trường hợp xin tị nạn.

Các nhà điều tra đã tiến hành hoạt động mà các quan chức mô tả là “cuộc điều tra khủng bố” sau vụ nổ súng hôm 26.11. Và FBI đã khám xét nhiều bất động sản trong một cuộc điều tra mở rộng.

Người dân đặt hoa tại đài tưởng niệm tạm thời được dựng lên sau khi hai thành viên Vệ binh Quốc gia bị bắn, gần Nhà Trắng, ở Washington, D.C. (Mỹ), ngày 28.11.2025 ẢNH: REUTERS

Các quan chức cho biết Lakanwal là thành viên của một đơn vị do CIA hậu thuẫn tại Afghanistan trước khi đến Mỹ vào năm 2021 theo một chương trình tái định cư.

Theo hồ sơ của chính phủ Mỹ, anh ta đã được cấp quy chế tị nạn trong năm nay theo lệnh của Tổng thống Trump.

Theo một báo cáo của Quốc hội, chương trình “Chào đón Đồng minh” đã tiếp nhận hơn 70.000 công dân Afghanistan và được thiết kế với các quy trình kiểm tra lý lịch, bao gồm cả các quy trình kiểm tra của các cơ quan chống khủng bố và tình báo Mỹ.

Chương trình này tái định cư những người Afghanistan đã hỗ trợ Mỹ trong chiến tranh Afghanistan và lo sợ sẽ bị Taliban trả thù sau khi Mỹ rút quân vào năm 2021.

Tuy nhiên, những người chỉ trích cho rằng bản chất vội vã, quy mô lớn của các cuộc sơ tán như vậy đã khiến việc kiểm tra lý lịch không hiệu quả.

Tổng thống Trump cho biết nghi phạm, người mà ông mô tả là “đã hóa điên”, nằm trong số hàng ngàn người Afghanistan nhập cảnh mà không được kiểm tra lý lịch.

Ông Trump và Chưởng lý Quận Colombia Jeanine Pirro không đưa ra bằng chứng nào để chứng minh cho cáo buộc rằng chính quyền Biden phải chịu trách nhiệm về các chính sách mà theo họ đã cho phép người nhập cư Afghanistan vào Mỹ.

Sau cái chết của một thành viên Vệ binh Quốc gia hôm 27.11, ông Trump đã viết trên mạng xã hội Truth Social rằng chính quyền của ông sẽ nỗ lực “tạm dừng vĩnh viễn” việc di cư từ tất cả các “Quốc gia Thế giới Thứ ba”. Ông cho biết điều đó nhằm mục đích cho phép hệ thống của Mỹ phục hồi hoàn toàn.