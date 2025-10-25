Livestream 2 tiếng, NSND Tự Long bán gần 6 tấn gạo

Sau phiên đấu giá cá tầm thành công vào chiều 24.10, Tuần lễ Nông sản Việt 2025, do Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) tổ chức, tiếp tục thành công với phiên livestream bán gạo, trong đó tâm điểm là gạo ST25, từng giành giải thưởng "gạo ngon nhất thế giới".

NSND Tự Long lên sóng livestream quảng bá, bán gạo ST25 trong sáng 25.10 ẢNH: PHAN HẬU

Phiên livestream chính diễn ra từ 9 giờ 30 đến 11 giờ 30 ngày 25.10, trên kênh Tiktok Hello Vietnam - tài khoản hiện có hơn 1 triệu người đăng ký theo dõi.

Phiên livestream đặc biệt này được dẫn dắt bởi MC Mai Phương và nhân vật chính là NSND Tự Long. Trong khoảng 2 tiếng lên sóng, NSND Tự Long, MC Mai Phương đã giới thiệu nhiều sản phẩm gạo ngon của Việt Nam nhưng tâm điểm vẫn là loại gạo ST25 - giống gạo từng đạt danh hiệu "ngon nhất thế giới".

Các thương hiệu gạo được giới thiệu và bán trong phiên livestream gồm: ST25 Lúa Tôm, ST25 Ruộng Rươi và Gạo Điện Biên gặt non.

Khi tham gia mua hàng trực tiếp trong phiên livestream này, người tiêu dùng có cơ hội mua hàng với mức giá ưu đãi đặc biệt, nhờ chính sách hỗ trợ từ nhà phân phối, chương trình khuyến mại của Công ty cổ phần thanh toán quốc gia Việt Nam (Napas).

Chương trình không giới hạn số lượng mua và miễn phí vận chuyển toàn quốc, giúp người tiêu dùng dễ dàng tiếp cận các sản phẩm gạo Việt chất lượng cao với mức giá hấp dẫn.

Theo thống kê của Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, chỉ sau hơn 2 tiếng, phiên livestream này bán thành công gần 6 tấn gạo.

Livestream là cách làm mới kết nối, tiêu thụ nông sản

Tuần lễ Nông sản Việt lần đầu tiên được Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước tổ chức với nhiều điểm mới khi ứng dụng công nghệ, nền tảng số để kết nối sản xuất và tiêu dùng.

Phiên livestream giới thiệu, quảng bá nhiều loại gạo đặc sản của Việt Nam ẢNH: PHAN HẬU

Trước đó, trong lễ khai mạc sự kiện này, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước đã công bố, ra mắt Bản đồ nông sản Việt có đầy đủ thông tin về các mặt hàng nông sản, đặc sản của 34 tỉnh, thành phố khắp cả nước. Danh sách các sản phẩm được Sở Công thương các tỉnh, thành phố trực tiếp lựa chọn để cập nhật dữ liệu.

Bản đồ Nông sản Việt tiếp tục được Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước trực tiếp vận hành và tiếp tục làm giàu dữ liệu. Đây sẽ là công cụ giúp người tiêu dùng, doanh nghiệp dễ dàng tìm kiếm thông tin, tra cứu thông tin từ các vùng sản xuất.

Trong chiều cùng ngày, Tuần lễ Nông sản Việt diễn ra phiên đấu giá cá tầm rất sôi nổi. Con cá tầm được đem đấu giá nặng 50 kg, được nuôi dưỡng trong 15 năm tại Hợp tác xã Dương Yến, tỉnh Lai Châu. Khởi đầu với mức giá 20 triệu đồng, con cá tầm đặc biệt này được chốt giá thành công là 102 triệu đồng.

Ông Trần Hữu Linh, Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, khẳng định livestream kết nối tiêu thụ nông sản là cách làm mới, phù hợp với xu hướng thương mại số hiện nay.

"Thông qua phiên livestream này, chúng tôi mong muốn không chỉ lan tỏa giá trị của gạo ST25 - niềm tự hào của gạo Việt mà còn góp phần đưa nông sản Việt đến gần hơn với người tiêu dùng trên khắp cả nước", ông Linh nói.