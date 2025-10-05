Livestream bán nông sản, người dân vùng cao thu về hiệu quả ngoài sức tưởng tượng

Những ngày cuối tuần, phiên chợ Tu Mơ Rông (tỉnh Quảng Ngãi) rộn ràng hơn thường lệ. Giữa gian hàng bày đủ loại nông sản, dược liệu núi rừng, xen lẫn tiếng trò chuyện rôm rả là hình ảnh đặc biệt: đồng bào dân tộc thiểu số Xơ Đăng cầm điện thoại livestream bán nông sản trên mạng xã hội.

Người dân xã Tu Mơ Rông (Quảng Ngãi) livestream bán nông sản trên mạng xã hội ẢNH: CẨM ÁI

"Ngày trước, tôi chỉ biết gùi rau, củ ra chợ bán cho bà con trong thôn. Giờ có điện thoại, được cán bộ hướng dẫn tận tình, tôi có thể giới thiệu sản phẩm lên mạng. Bán được nhiều hơn, thu nhập cũng ổn định hơn", chị Y Khương (thôn Ngọc Leng, xã Tu Mơ Rông) cười tươi, tay thoăn thoắt xoay camera giới thiệu mớ rau rừng vừa hái.

Cũng ở xã Tu Mơ Rông, anh Vi Văn Chồm (thôn Ty Tu) lần đầu "lên sóng" nên vẫn còn bỡ ngỡ. Nhưng nhờ sự hỗ trợ "cầm tay chỉ việc" của cán bộ xã, giờ anh đã thành thạo cách chụp ảnh, quay video, phát trực tiếp để giới thiệu rau rừng, măng, bắp, củ mì...

"Ban đầu tôi thấy rất lạ, nhưng hiệu quả mang lại ngoài sức tưởng tượng. Hôm nào phát trực tiếp cũng có khách đặt hàng", anh Chồm khoe.

Nhiều loại nông sản đặc trưng của người Xơ Đăng bày bán tại phiên chợ xã Tu Mơ Rông ẢNH: CẨM ÁI

Người dân vùng cao học cách 'làm thương mại điện tử'

Theo chính quyền xã Tu Mơ Rông, địa phương có đến 95% dân số là đồng bào dân tộc Xơ Đăng. Trình độ dân trí, khả năng tiếp cận công nghệ thông tin còn hạn chế nhưng bà con lại rất chịu khó học hỏi. Nhận thấy tiềm năng từ nông sản, dược liệu đặc hữu của địa phương như sâm dây, ngũ vị tử, chuối rừng, rau rừng..., chính quyền xã đã quyết tâm đưa thương mại điện tử về với đồng bào.

Tổ công nghệ số cộng đồng được thành lập, chia từng nhóm cán bộ phụ trách từng thôn. Cán bộ không chỉ tập huấn mà còn trực tiếp xuống tận chợ, cùng bà con dựng gian hàng, cầm máy quay, hướng dẫn cách phát trực tiếp, cách miêu tả sản phẩm sao cho hấp dẫn và chân thật.

"Người dân ban đầu còn ngại, không biết xoay xở thế nào. Chúng tôi phải chỉ từng động tác: từ chụp ảnh, đăng bài đến cách nói chuyện trước ống kính. Nhưng chỉ sau vài buổi, bà con đã mạnh dạn làm quen, tự tin bán hàng", chị Trần Thị Phúc, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã Tu Mơ Rông, chia sẻ.

Ông Trần Quốc Huy, Chủ tịch UBND xã Tu Mơ Rông, livestream bán nông sản cho người dân trên mạng xã hội ẢNH: CẨM ÁI

Không chỉ dừng ở việc tập huấn, cán bộ xã còn là "người đồng hành" trên không gian mạng. Họ chia sẻ lại các bài đăng của bà con lên các nhóm Facebook, Zalo và kết nối với khách hàng để tăng hiệu quả bán hàng.

Ông Dương Đăng Khoa, Phó chủ tịch UBND xã Tu Mơ Rông, cho biết mỗi cán bộ phụ trách thôn đều kiêm luôn "hướng dẫn viên thương mại điện tử". "Ngoài việc hỗ trợ livestream tại chợ, chúng tôi còn động viên bà con khi có hàng thì chụp ảnh đăng lên các nhóm, các trang cá nhân trên mạng xã hội. Cán bộ xã cũng hỗ trợ kết nối, chia sẻ để nhiều người biết đến", ông Khoa nói.