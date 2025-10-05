Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

Livestream bán nông sản, người dân vùng cao thu về hiệu quả ngoài sức tưởng tượng

Hải Phong
Hải Phong
05/10/2025 10:10 GMT+7

Chính quyền xã Tu Mơ Rông (Quảng Ngãi) thành lập tổ công nghệ số cộng đồng hỗ trợ đồng bào Xơ Đăng livestream bán nông sản để tăng thu nhập, ổn định cuộc sống.

Những ngày cuối tuần, phiên chợ Tu Mơ Rông (tỉnh Quảng Ngãi) rộn ràng hơn thường lệ. Giữa gian hàng bày đủ loại nông sản, dược liệu núi rừng, xen lẫn tiếng trò chuyện rôm rả là hình ảnh đặc biệt: đồng bào dân tộc thiểu số Xơ Đăng cầm điện thoại livestream bán nông sản trên mạng xã hội.

- Ảnh 1.

Người dân xã Tu Mơ Rông (Quảng Ngãi) livestream bán nông sản trên mạng xã hội

ẢNH: CẨM ÁI

"Ngày trước, tôi chỉ biết gùi rau, củ ra chợ bán cho bà con trong thôn. Giờ có điện thoại, được cán bộ hướng dẫn tận tình, tôi có thể giới thiệu sản phẩm lên mạng. Bán được nhiều hơn, thu nhập cũng ổn định hơn", chị Y Khương (thôn Ngọc Leng, xã Tu Mơ Rông) cười tươi, tay thoăn thoắt xoay camera giới thiệu mớ rau rừng vừa hái.

Cũng ở xã Tu Mơ Rông, anh Vi Văn Chồm (thôn Ty Tu) lần đầu "lên sóng" nên vẫn còn bỡ ngỡ. Nhưng nhờ sự hỗ trợ "cầm tay chỉ việc" của cán bộ xã, giờ anh đã thành thạo cách chụp ảnh, quay video, phát trực tiếp để giới thiệu rau rừng, măng, bắp, củ mì...

"Ban đầu tôi thấy rất lạ, nhưng hiệu quả mang lại ngoài sức tưởng tượng. Hôm nào phát trực tiếp cũng có khách đặt hàng", anh Chồm khoe.

Cán bộ xã 'cầm tay chỉ việc' giúp người Xơ Đăng livestream bán nông sản - Ảnh 1.

Nhiều loại nông sản đặc trưng của người Xơ Đăng bày bán tại phiên chợ xã Tu Mơ Rông

ẢNH: CẨM ÁI

Người dân vùng cao học cách 'làm thương mại điện tử'

Theo chính quyền xã Tu Mơ Rông, địa phương có đến 95% dân số là đồng bào dân tộc Xơ Đăng. Trình độ dân trí, khả năng tiếp cận công nghệ thông tin còn hạn chế nhưng bà con lại rất chịu khó học hỏi. Nhận thấy tiềm năng từ nông sản, dược liệu đặc hữu của địa phương như sâm dây, ngũ vị tử, chuối rừng, rau rừng..., chính quyền xã đã quyết tâm đưa thương mại điện tử về với đồng bào.

Tổ công nghệ số cộng đồng được thành lập, chia từng nhóm cán bộ phụ trách từng thôn. Cán bộ không chỉ tập huấn mà còn trực tiếp xuống tận chợ, cùng bà con dựng gian hàng, cầm máy quay, hướng dẫn cách phát trực tiếp, cách miêu tả sản phẩm sao cho hấp dẫn và chân thật.

"Người dân ban đầu còn ngại, không biết xoay xở thế nào. Chúng tôi phải chỉ từng động tác: từ chụp ảnh, đăng bài đến cách nói chuyện trước ống kính. Nhưng chỉ sau vài buổi, bà con đã mạnh dạn làm quen, tự tin bán hàng", chị Trần Thị Phúc, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã Tu Mơ Rông, chia sẻ.

Cán bộ xã 'cầm tay chỉ việc' giúp người Xơ Đăng livestream bán nông sản - Ảnh 2.

Ông Trần Quốc Huy, Chủ tịch UBND xã Tu Mơ Rông, livestream bán nông sản cho người dân trên mạng xã hội

ẢNH: CẨM ÁI

Không chỉ dừng ở việc tập huấn, cán bộ xã còn là "người đồng hành" trên không gian mạng. Họ chia sẻ lại các bài đăng của bà con lên các nhóm Facebook, Zalo và kết nối với khách hàng để tăng hiệu quả bán hàng.

Ông Dương Đăng Khoa, Phó chủ tịch UBND xã Tu Mơ Rông, cho biết mỗi cán bộ phụ trách thôn đều kiêm luôn "hướng dẫn viên thương mại điện tử". "Ngoài việc hỗ trợ livestream tại chợ, chúng tôi còn động viên bà con khi có hàng thì chụp ảnh đăng lên các nhóm, các trang cá nhân trên mạng xã hội. Cán bộ xã cũng hỗ trợ kết nối, chia sẻ để nhiều người biết đến", ông Khoa nói.

Ngày 3.10, tại phiên chợ 0 đồng, UBND xã Tu Mơ Rông còn tổ chức hẳn một buổi tập huấn kỹ năng livestream, kèm các trò chơi dân gian tạo không khí vui tươi, gắn kết. Lãnh đạo xã, từ Bí thư Đảng ủy đến Chủ tịch UBND đều trực tiếp tham gia, cầm điện thoại hướng dẫn người dân thao tác.

"Chúng tôi mong muốn bà con không chỉ bán hàng ở chợ truyền thống, mà còn vươn ra thị trường rộng lớn hơn trên không gian mạng. Đây là cách để nông sản Tu Mơ Rông tìm được đầu ra ổn định, giúp bà con tăng thu nhập, thoát nghèo bền vững", ông Trần Quốc Huy, Chủ tịch UBND xã Tu Mơ Rông, nhấn mạnh.

Tin liên quan

Vợ chồng trẻ lên rừng livestream bán nông sản thu hàng trăm triệu/tháng

Vợ chồng trẻ lên rừng livestream bán nông sản thu hàng trăm triệu/tháng

Vốn là người dân tộc thiểu số, chỉ biết làm nương rẫy, cuộc sống khá khó khăn, giờ đây nhờ livestream trên mạng xã hội bán các nông sản của địa phương, vợ chồng anh "Đại Bắc Kạn" đã có doanh thu tới 200 triệu đồng/tháng.

Đằng sau phiên livestream đặc biệt: 60 tấn sầu riêng được chốt ngay tại vườn

Tranh cãi phóng sinh qua livestream tháng 7 âm lịch: Sư thầy lý giải ý nghĩa thật sự

Khám phá thêm chủ đề

bán nông sản LIVESTREAM Người Xơ Đăng mạng xã hội Quảng Ngãi livestream bán nông sản
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận