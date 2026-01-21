Lo chỗ ở cho người dân

Các khu tái định cư này được đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt lâu dài của người dân. Thời gian thực hiện trong năm 2026.

Trong bối cảnh hàng trăm hộ dân bị mất nhà, mất đất vì thiên tai, việc sớm bố trí tái định cư ổn định không chỉ là yêu cầu trước mắt mà còn là giải pháp căn cơ để giảm thiểu rủi ro thiên tai trong tương lai.

Khởi công khu tái định cư ở xã Mỹ Lý, Nghệ An ẢNH: KHÁNH HOAN

Do đặc thù địa hình đồi núi dốc, nên suất đầu tư hạ tầng cho mỗi hộ dân phải từ 500 triệu đến 1 tỉ đồng. Điểm đáng ghi nhận là các khu tái định cư lần này được đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật: từ san lấp mặt bằng, giao thông nội bộ, điện, nước sạch tập trung đến hệ thống kè chống sạt lở. Điều đó cho thấy chính quyền không chỉ lo "chỗ ở" đơn thuần, mà còn hướng tới đảm bảo điều kiện sinh hoạt, sản xuất lâu dài, giúp bà con an cư, từng bước ổn định cuộc sống.

Đáng chú ý, chủ đầu tư các khu tái định cư được giao trực tiếp cho UBND các xã. Cách làm này vừa phát huy vai trò, trách nhiệm của chính quyền cơ sở, nơi hiểu rõ nhất hoàn cảnh, nhu cầu và đối tượng thụ hưởng, vừa góp phần rút ngắn thủ tục, đẩy nhanh tiến độ trong điều kiện cần hành động khẩn cấp.

Quyết định này càng trở nên đáng trân trọng hơn khi đặt trong bối cảnh thực tế của Nghệ An, một tỉnh còn nhiều khó khăn, thu ngân sách chưa đủ đáp ứng chi thường xuyên. Việc huy động, lồng ghép từ nhiều nguồn vốn để dành 141 tỉ đồng cho các khu tái định cư cho thấy nỗ lực rất lớn của tỉnh trong ưu tiên an sinh xã hội, nhất là đối với những hộ dân yếu thế, chịu ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai.

Xây dựng các khu tái định cư khẩn cấp không chỉ là giải pháp khắc phục hậu quả bão, lũ, mà còn là thông điệp rõ ràng về "không để ai bị bỏ lại phía sau". Vấn đề còn lại là tổ chức thực hiện sao cho hiệu quả, minh bạch, để chủ trương đúng đắn này thực sự đi vào cuộc sống, trở thành điểm tựa vững chắc giúp người dân vùng lũ sớm ổn định, vươn lên sau mất mát.