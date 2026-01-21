Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Blog phóng viên

Lo chỗ ở cho người dân

Khánh Hoan
Khánh Hoan
21/01/2026 09:39 GMT+7

UBND tỉnh Nghệ An vừa yêu cầu xây dựng khẩn cấp 5 khu tái định cư tại 3 xã miền núi bị thiệt hại nặng do các trận bão, lũ vừa qua với kinh phí 141 tỉ đồng để giúp hàng trăm hộ dân bị trôi nhà, sạt lở đất sớm có chỗ ở ổn định lâu dài.

Các khu tái định cư này được đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt lâu dài của người dân. Thời gian thực hiện trong năm 2026.

Trong bối cảnh hàng trăm hộ dân bị mất nhà, mất đất vì thiên tai, việc sớm bố trí tái định cư ổn định không chỉ là yêu cầu trước mắt mà còn là giải pháp căn cơ để giảm thiểu rủi ro thiên tai trong tương lai.

Lo chỗ ở cho người dân - Ảnh 1.

Khởi công khu tái định cư ở xã Mỹ Lý, Nghệ An

ẢNH: KHÁNH HOAN

Do đặc thù địa hình đồi núi dốc, nên suất đầu tư hạ tầng cho mỗi hộ dân phải từ 500 triệu đến 1 tỉ đồng. Điểm đáng ghi nhận là các khu tái định cư lần này được đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật: từ san lấp mặt bằng, giao thông nội bộ, điện, nước sạch tập trung đến hệ thống kè chống sạt lở. Điều đó cho thấy chính quyền không chỉ lo "chỗ ở" đơn thuần, mà còn hướng tới đảm bảo điều kiện sinh hoạt, sản xuất lâu dài, giúp bà con an cư, từng bước ổn định cuộc sống.

Đáng chú ý, chủ đầu tư các khu tái định cư được giao trực tiếp cho UBND các xã. Cách làm này vừa phát huy vai trò, trách nhiệm của chính quyền cơ sở, nơi hiểu rõ nhất hoàn cảnh, nhu cầu và đối tượng thụ hưởng, vừa góp phần rút ngắn thủ tục, đẩy nhanh tiến độ trong điều kiện cần hành động khẩn cấp.

Quyết định này càng trở nên đáng trân trọng hơn khi đặt trong bối cảnh thực tế của Nghệ An, một tỉnh còn nhiều khó khăn, thu ngân sách chưa đủ đáp ứng chi thường xuyên. Việc huy động, lồng ghép từ nhiều nguồn vốn để dành 141 tỉ đồng cho các khu tái định cư cho thấy nỗ lực rất lớn của tỉnh trong ưu tiên an sinh xã hội, nhất là đối với những hộ dân yếu thế, chịu ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai.

Xây dựng các khu tái định cư khẩn cấp không chỉ là giải pháp khắc phục hậu quả bão, lũ, mà còn là thông điệp rõ ràng về "không để ai bị bỏ lại phía sau". Vấn đề còn lại là tổ chức thực hiện sao cho hiệu quả, minh bạch, để chủ trương đúng đắn này thực sự đi vào cuộc sống, trở thành điểm tựa vững chắc giúp người dân vùng lũ sớm ổn định, vươn lên sau mất mát.

Tin liên quan

Tháo dỡ những công trình xấu xí

Tháo dỡ những công trình xấu xí

Mới đây, Ban Quản lý dự án khu vực Hoằng Hóa (Thanh Hóa) đã tổ chức máy móc, nhân lực phá bỏ 5 bàn tay khổng lồ bằng bê tông cốt thép trên bãi biển Hải Tiến (thuộc địa phận các xã Hoằng Thanh, Hoằng Tiến).

Khám phá thêm chủ đề

người dân Nỗi lo Miền núi Tái định cư Chỗ ở Nghệ An
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận