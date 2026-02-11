Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Lô cốt rào quá lâu, đi lại khó khăn

Ngọc Quỳnh
Ngọc Quỳnh
11/02/2026 09:24 GMT+7

Tại khu vực công trình cải tạo môi trường tuyến Kênh Tham Lương - Rạch Nước Lên, đoạn hai bên gầm cầu Bình Thuận, đường Lê Đức Anh, P.Bình Tân và P.Bình Hưng Hòa (trước đây thuộc P.Bình Hưng Hòa B và P.Bình Hưng Hòa, Q.Bình Tân), TP.HCM, nhiều người rất e ngại vì tình trạng thi công kéo dài, gây khó khăn cho lưu thông.

Người dân ngụ trên đường Lê Đức Anh cho biết công trình rào lô cốt choán lòng đường quá lâu, khiến giao thông thường xuyên hỗn loạn do xe cộ chen lấn di chuyển qua đoạn đường hẹp. Vào sáng sớm và buổi chiều, học sinh ở các trường học lân cận qua lại đông nên thường xuyên xảy ra ùn tắc. Bên cạnh đó, mặt đường tại gầm cầu có hố sâu nhưng không được che chắn hay cảnh báo, tạo thành những cái bẫy rất nguy hiểm. Lô cốt nhiều chỗ bị xiêu vẹo, những miếng thiếc, thanh sắt bị tuột ốc bung ra, chĩa đầu nhọn ra đường, ngang tầm chân người ngồi xe máy, trong khi gầm cầu tối, rất dễ xảy ra tai nạn. Xe ben chở đất đá công trình làm rơi vãi xuống đường và bơm nước chảy xuống khiến sình lầy trơn trượt, người chạy xe máy thường xuyên trượt ngã.

Lô cốt rào quá lâu, đi lại khó khăn- Ảnh 1.

Lô cốt tại gầm cầu Bình Thuận, đường Lê Đức Anh, gây khó khăn cho người dân khi đi lại

ẢNH: NGỌC QUỲNH

Tương tự, đơn vị thi công công trình trên đường Nguyễn Cửu Phú, P.Tân Tạo (trước đây thuộc P.Tân Tạo A, Q.Bình Tân), TP.HCM, rào lô cốt lớn giữa đường, khiến xe cộ phải chen lấn khi di chuyển qua đây. Người dân khu vực cho biết công trình ngầm thi công đã lâu nhưng tiến độ quá chậm, khiến bà con trong khu vực khổ sở, bức xúc vì ảnh hưởng nhiều đến giao thông, sinh hoạt, buôn bán…

Lô cốt rào quá lâu, đi lại khó khăn- Ảnh 2.

Công trình rào lô cốt lấn chiếm trên đường Nguyễn Cửu Phú cản trở giao thông

ẢNH: NGỌC QUỲNH

Đã cận tết, người dân rất mong đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các đoạn đường nói trên để đi lại thông thoáng, an toàn. 

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
