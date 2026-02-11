Lô cốt rào quá lâu, đi lại khó khăn

Người dân ngụ trên đường Lê Đức Anh cho biết công trình rào lô cốt choán lòng đường quá lâu, khiến giao thông thường xuyên hỗn loạn do xe cộ chen lấn di chuyển qua đoạn đường hẹp. Vào sáng sớm và buổi chiều, học sinh ở các trường học lân cận qua lại đông nên thường xuyên xảy ra ùn tắc. Bên cạnh đó, mặt đường tại gầm cầu có hố sâu nhưng không được che chắn hay cảnh báo, tạo thành những cái bẫy rất nguy hiểm. Lô cốt nhiều chỗ bị xiêu vẹo, những miếng thiếc, thanh sắt bị tuột ốc bung ra, chĩa đầu nhọn ra đường, ngang tầm chân người ngồi xe máy, trong khi gầm cầu tối, rất dễ xảy ra tai nạn. Xe ben chở đất đá công trình làm rơi vãi xuống đường và bơm nước chảy xuống khiến sình lầy trơn trượt, người chạy xe máy thường xuyên trượt ngã.

Lô cốt tại gầm cầu Bình Thuận, đường Lê Đức Anh, gây khó khăn cho người dân khi đi lại ẢNH: NGỌC QUỲNH

Tương tự, đơn vị thi công công trình trên đường Nguyễn Cửu Phú, P.Tân Tạo (trước đây thuộc P.Tân Tạo A, Q.Bình Tân), TP.HCM, rào lô cốt lớn giữa đường, khiến xe cộ phải chen lấn khi di chuyển qua đây. Người dân khu vực cho biết công trình ngầm thi công đã lâu nhưng tiến độ quá chậm, khiến bà con trong khu vực khổ sở, bức xúc vì ảnh hưởng nhiều đến giao thông, sinh hoạt, buôn bán…

Công trình rào lô cốt lấn chiếm trên đường Nguyễn Cửu Phú cản trở giao thông ẢNH: NGỌC QUỲNH

Đã cận tết, người dân rất mong đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các đoạn đường nói trên để đi lại thông thoáng, an toàn.