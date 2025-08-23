Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Lộ diện 2 đấu thủ tranh cúp vô địch U.9 toàn quốc: Cân tài cân sức

Quỳnh Phương
Quỳnh Phương
23/08/2025 19:06 GMT+7

Hôm nay (23.8), hai trận bán kết của giải bóng đá U.9 toàn quốc Toyota Cup 2025 đã diễn ra tại nhà thi đấu tỉnh Tây Ninh. Vượt qua U.9 CLB Hà Nội và U.9 SLNA, hai đội U.9 Việt Hùng Thanh Hóa và U.9 Văn Tâm Đồng Nai đã giành quyền vào chơi trận chung kết.

U.9 Việt Hùng Thanh Hóa vượt trội

Ở trận bán kết 1, U.9 CLB Hà Nội chạm trán U.9 Việt Hùng Thanh Hóa. Trận đấu được đánh giá cân bằng về lực lượng lẫn thế trận, thậm chí nhiều khán giả nghĩ đến kịch bản hai đội hòa nhau trong hai hiệp chính và phải phân định thắng thua trên chấm luân lưu. Tuy nhiên, diễn biến trên sân lại hoàn toàn khác.

Đội bóng trẻ xứ Thanh thi đấu thăng hoa, chiếm lĩnh thế trận và điều khiển nhịp độ theo ý đồ chiến thuật. Tiền đạo đội trưởng Anh Nhật của U.9 CLB Hà Nội gần như bị vô hiệu hóa trước sự đeo bám khó chịu của Hà Sơn Bình bên phía U.9 Việt Hùng Thanh Hóa.


Lộ diện 2 đấu thủ tranh cúp vô địch U.9 toàn quốc: Cân tài cân sức- Ảnh 1.

U.9 Thanh Hóa (áo xanh) có trận đấu vượt trội so với U.9 Hà Nội

Ảnh: BTC

Lợi thế này được Văn Phát chuyển hóa bằng bàn thắng mở tỷ số trong hiệp 1. Ngay đầu hiệp 2, vẫn là Văn Phát lập công, nâng tỷ số lên 2-0. Khi U.9 CLB Hà Nội chưa kịp ổn định lại, Bảo Anh ghi bàn thứ ba, ấn định chiến thắng 3-0 cho đội bóng xứ Thanh.

U.9 Văn Tâm Đồng Nai thắng kịch tính

Ở trận bán kết 2, U.9 SLNA và U.9 Văn Tâm Đồng Nai tạo nên thế trận đôi công hấp dẫn. Đội bóng xứ Nghệ nguy hiểm trong những tình huống đá biên hai chạm và các pha căng ngang cho tiền đạo băng cắt. Trong khi đó, bên kia chiến tuyến, Ngọc Luân, Tấn Lộc và Thái Tuấn liên tục gây sóng gió trước khung thành U.9 SLNA. Ngọc Luân một lần đưa bóng trúng cột dọc trước khi Thái Tuấn đệm lòng chính xác, mở tỷ số cho U.9 Văn Tâm Đồng Nai ở hiệp 1.

Lộ diện 2 đấu thủ tranh cúp vô địch U.9 toàn quốc: Cân tài cân sức- Ảnh 2.

U.9 Đồng Nai (áo xanh) là đội giành vé còn lại vào chung kết

Bước sang hiệp 2, thế trận đôi công tiếp tục được duy trì. Trong lúc U.9 SLNA mải tìm bàn gỡ, tiền đạo chủ lực Ngọc Luân tỏa sáng với hai cú dứt điểm liên tiếp, buộc thủ môn Nhân Nhật phải vào lưới nhặt bóng lần thứ hai. Ở thời gian còn lại, U.9 SLNA nỗ lực và có được bàn rút ngắn 1-2 do công của đội trưởng Phước Đức. Chung cuộc, U.9 Văn Tâm Đồng Nai thắng 2-1 và giành vé vào chung kết.

Như vậy, trận chung kết giải bóng đá U.9 toàn quốc Toyota Cup 2025 sẽ là cuộc so tài đáng chờ đợi giữa U.9 Việt Hùng Thanh Hóa và U.9 Văn Tâm Đồng Nai, diễn ra lúc 15 giờ 30 ngày 25.8 tại nhà thi đấu tỉnh Tây Ninh. Trước đó, lễ bế mạc giải sẽ được tổ chức lúc 15 giờ.

Tin liên quan

Đội tuyển Việt Nam đấu 11 ngoại binh CLB Nam Định: Cứ như gặp... 'Brazil thu nhỏ'

Đội tuyển Việt Nam đấu 11 ngoại binh CLB Nam Định: Cứ như gặp... 'Brazil thu nhỏ'

Các trận giao hữu với CLB Nam Định và CLB CAHN là thuốc thử liều cao với đội tuyển Việt Nam, khi đối thủ đang có những ngoại binh ở đẳng cấp hàng đầu V-League.

Khuất Văn Khang phải khâu 10 mũi, nhưng vẫn sẵn sàng cho U.23 Việt Nam

Màn ra mắt trong mơ của Việt kiều Damian Vũ Thanh An

Khám phá thêm chủ đề

U.9 U.9 Thanh Hóa U.9 Đồng Nai U.9 Hà Nội U.9 SLNA bóng đá trẻ VFF
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận