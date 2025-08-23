Lộ diện 2 đấu thủ tranh cúp vô địch U.9 toàn quốc: Cân tài cân sức

U.9 Việt Hùng Thanh Hóa vượt trội

Ở trận bán kết 1, U.9 CLB Hà Nội chạm trán U.9 Việt Hùng Thanh Hóa. Trận đấu được đánh giá cân bằng về lực lượng lẫn thế trận, thậm chí nhiều khán giả nghĩ đến kịch bản hai đội hòa nhau trong hai hiệp chính và phải phân định thắng thua trên chấm luân lưu. Tuy nhiên, diễn biến trên sân lại hoàn toàn khác.

Đội bóng trẻ xứ Thanh thi đấu thăng hoa, chiếm lĩnh thế trận và điều khiển nhịp độ theo ý đồ chiến thuật. Tiền đạo đội trưởng Anh Nhật của U.9 CLB Hà Nội gần như bị vô hiệu hóa trước sự đeo bám khó chịu của Hà Sơn Bình bên phía U.9 Việt Hùng Thanh Hóa.





U.9 Thanh Hóa (áo xanh) có trận đấu vượt trội so với U.9 Hà Nội Ảnh: BTC

Lợi thế này được Văn Phát chuyển hóa bằng bàn thắng mở tỷ số trong hiệp 1. Ngay đầu hiệp 2, vẫn là Văn Phát lập công, nâng tỷ số lên 2-0. Khi U.9 CLB Hà Nội chưa kịp ổn định lại, Bảo Anh ghi bàn thứ ba, ấn định chiến thắng 3-0 cho đội bóng xứ Thanh.

U.9 Văn Tâm Đồng Nai thắng kịch tính

Ở trận bán kết 2, U.9 SLNA và U.9 Văn Tâm Đồng Nai tạo nên thế trận đôi công hấp dẫn. Đội bóng xứ Nghệ nguy hiểm trong những tình huống đá biên hai chạm và các pha căng ngang cho tiền đạo băng cắt. Trong khi đó, bên kia chiến tuyến, Ngọc Luân, Tấn Lộc và Thái Tuấn liên tục gây sóng gió trước khung thành U.9 SLNA. Ngọc Luân một lần đưa bóng trúng cột dọc trước khi Thái Tuấn đệm lòng chính xác, mở tỷ số cho U.9 Văn Tâm Đồng Nai ở hiệp 1.

U.9 Đồng Nai (áo xanh) là đội giành vé còn lại vào chung kết

Bước sang hiệp 2, thế trận đôi công tiếp tục được duy trì. Trong lúc U.9 SLNA mải tìm bàn gỡ, tiền đạo chủ lực Ngọc Luân tỏa sáng với hai cú dứt điểm liên tiếp, buộc thủ môn Nhân Nhật phải vào lưới nhặt bóng lần thứ hai. Ở thời gian còn lại, U.9 SLNA nỗ lực và có được bàn rút ngắn 1-2 do công của đội trưởng Phước Đức. Chung cuộc, U.9 Văn Tâm Đồng Nai thắng 2-1 và giành vé vào chung kết.

Như vậy, trận chung kết giải bóng đá U.9 toàn quốc Toyota Cup 2025 sẽ là cuộc so tài đáng chờ đợi giữa U.9 Việt Hùng Thanh Hóa và U.9 Văn Tâm Đồng Nai, diễn ra lúc 15 giờ 30 ngày 25.8 tại nhà thi đấu tỉnh Tây Ninh. Trước đó, lễ bế mạc giải sẽ được tổ chức lúc 15 giờ.